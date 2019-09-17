“Serpme israf”ı anlayan beri gelsin

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı TİSVA, serpme kahvaltının yılda 100 milyar liralık israfa neden olduğunu açıkladı. Hiç katılmıyorum, aksine biz çok tutumlu bir halkız.
- TİSVA, serpme kahvaltı sofralarında neyin yenip neyin bırakıldığını nasıl hesapladı bilmiyorum. Ama “serpme”ye karşı el altından “açık büfe kahvaltı”nın tarafını tutuyorlarsa bilelim yani...
- Bu yazı TİSVA’nın açıklamasının Twitter’da TT olduğu pazar günü yazıldı. Şimdi gidip kendimize mükellef bir serpme pazar kahvaltısı ısmarlayacağız. Ama başkan sana söz, israf yok, hepsini de bitireceğiz.
- Serpme kahvaltı servisinde hiç yemeyeceğiniz ürünler masaya gelebilir; doğru. Mesela ben zinhar zeytin yemem.
Ama verirsiniz garsona, götürür geriye, olur biter. Kahvaltıdan artanı da paket yaptırıp eve getiririz, merak etmeyin.
- Evet, Türkiye’de israf var ama bunun sebebi halk olarak bayat ekmekten köfte, kırıntı peynirden börek yapan bizler değiliz. Biz tasarrufu biliriz. TİSVA kahvaltımıza göz dikeceğine, bir zahmet gündüz bile yanan sokak lambalarına, altı ayda bir yenilenen kaldırımlara baksın.
Verilen sayılar kafamı iyice karıştırdı
- Türkiye’de yılda toplam 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığı açıklanmış. Bunun 100 milyarının yani neredeyse yarısının “serpme”den kaynaklanması mümkün mü?
- Dünyada yılda 1.3 milyar ton gıda israf ediliyormuş. Türkiye’de bu miktar 12 milyon tonmuş. Kaba bir hesapla, yüzde 1’i. Bizim nüfusumuz da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’i. Yani paralel. Peki nasıl oluyor da 67 ülke arasında 65’inci oluyoruz?
- Yine aynı açıklamada dünya çapında toplam israfın 1 trilyon dolar olduğu söyleniyor. Türkiye’de 214 milyar liraymış. Çevir dolara: Eder 35 milyar dolar. Binde 3.5’e tekabül ediyor. E hani yüzde 1’dik, nasıl binde 3 olduk?
- Bu rakamlarda hakikaten bir tuhaflık var. Türkiye’nin 2019 bütçesi 752 milyar. Bunun 100 milyarının serpmede serpilmesi mümkün mü? TİSVA eski parayla yeni parayı karıştırmış olmasın?
Kalben, İbrahim Tatlıses’le ilgili neyi kastetti?
Sabah gazetesine verdiği röportajda kadına şiddete karşı bir açıklama yaptı İbrahim Tatlıses.
“Kadınları yavrularının önünde öldürüyorlar. Bu nasıl bir vahşettir? Benim yanımda kadına böyle bir şey yapılsa yemin ediyorum o adama aynı şeyi ben de yaparım” dedi özetle.
Tatlıses’e en kuvvetli cevapsa Kalben’den geldi.
Konserinde hayranları kendisinden “Haydi Söyle” şarkısını isteyince, “Kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum” diyerek isteği reddetti.
Kalben onu mu kastetti anlamadım ama bu çıkışı bana direkt Derya Tuna’nın vurulma davasını çağrıştırdı.
“Serpme israf”ı anlayan beri gelsin
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı TİSVA, serpme kahvaltının yılda 100 milyar liralık israfa neden olduğunu açıkladı. Hiç katılmıyorum, aksine biz çok tutumlu bir halkız.
- TİSVA, serpme kahvaltı sofralarında neyin yenip neyin bırakıldığını nasıl hesapladı bilmiyorum. Ama “serpme”ye karşı el altından “açık büfe kahvaltı”nın tarafını tutuyorlarsa bilelim yani...
- Bu yazı TİSVA’nın açıklamasının Twitter’da TT olduğu pazar günü yazıldı. Şimdi gidip kendimize mükellef bir serpme pazar kahvaltısı ısmarlayacağız. Ama başkan sana söz, israf yok, hepsini de bitireceğiz.
- Serpme kahvaltı servisinde hiç yemeyeceğiniz ürünler masaya gelebilir; doğru. Mesela ben zinhar zeytin yemem.
Ama verirsiniz garsona, götürür geriye, olur biter. Kahvaltıdan artanı da paket yaptırıp eve getiririz, merak etmeyin.
- Evet, Türkiye’de israf var ama bunun sebebi halk olarak bayat ekmekten köfte, kırıntı peynirden börek yapan bizler değiliz. Biz tasarrufu biliriz. TİSVA kahvaltımıza göz dikeceğine, bir zahmet gündüz bile yanan sokak lambalarına, altı ayda bir yenilenen kaldırımlara baksın.
Verilen sayılar kafamı iyice karıştırdı
- Türkiye’de yılda toplam 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığı açıklanmış. Bunun 100 milyarının yani neredeyse yarısının “serpme”den kaynaklanması mümkün mü?
- Dünyada yılda 1.3 milyar ton gıda israf ediliyormuş. Türkiye’de bu miktar 12 milyon tonmuş. Kaba bir hesapla, yüzde 1’i. Bizim nüfusumuz da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’i. Yani paralel. Peki nasıl oluyor da 67 ülke arasında 65’inci oluyoruz?
- Yine aynı açıklamada dünya çapında toplam israfın 1 trilyon dolar olduğu söyleniyor. Türkiye’de 214 milyar liraymış. Çevir dolara: Eder 35 milyar dolar. Binde 3.5’e tekabül ediyor. E hani yüzde 1’dik, nasıl binde 3 olduk?
- Bu rakamlarda hakikaten bir tuhaflık var. Türkiye’nin 2019 bütçesi 752 milyar. Bunun 100 milyarının serpmede serpilmesi mümkün mü? TİSVA eski parayla yeni parayı karıştırmış olmasın?
Kalben, İbrahim Tatlıses’le ilgili neyi kastetti?
Sabah gazetesine verdiği röportajda kadına şiddete karşı bir açıklama yaptı İbrahim Tatlıses.
“Kadınları yavrularının önünde öldürüyorlar. Bu nasıl bir vahşettir? Benim yanımda kadına böyle bir şey yapılsa yemin ediyorum o adama aynı şeyi ben de yaparım” dedi özetle.
Tatlıses’e en kuvvetli cevapsa Kalben’den geldi.
Konserinde hayranları kendisinden “Haydi Söyle” şarkısını isteyince, “Kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum” diyerek isteği reddetti.
Kalben onu mu kastetti anlamadım ama bu çıkışı bana direkt Derya Tuna’nın vurulma davasını çağrıştırdı.