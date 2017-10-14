Sana hoş geldin diyemiyorum Râna...

Gümüşsuyu’nda artık yeni bir ‘modern meyhane’miz var: Râna. Güzel, hoş, latif demek... Peki açılması sizce iyi mi kötü mü oldu?

Modern meyhane’ konseptiyle ilk kez Şişhane’deki Safi sayesinde tanıştık. Tıpkı klasik meyhanelerdeki gibi yiyip içecek, mezelerimizi paylaşacaktık ama bunu daha modern bir dekorda, daha modern müziklerle, östaki borumuza klarnet sokulmadan, medeni medeni yapacaktık. Düşünsenize, yıl 2012; “Nevverriim ağbime” kültüründen iPad’den topik siparişine ışınlanmıştık.

İyi de oldu; Duble Meze, Münferit, Mânâ derken bu konsept önce İstanbul’a, sonra diğer şehirlere yayıldı. Bu başarılı projeyi başından beri destekleyen Mey Grubu’nu kutlamak gerek...

Fakat Türkiye gastronomisinde tuhaf bir şey oluyor; alt sınırlar yukarı doğru çekilmeye çalışılırken, üst sınırlar da aşağı çekiliyor. Bunu aynen eğitim sistemindeki tartışmalara benzetebilirsiniz.

Şehrin en kıdemli, en kalburüstü, en ‘fine dining’ restoranları birer birer kapanıyor, yerlerine görece ‘orta düzeyde’ mekânlar açılıyor. Örnek çok: Mimolett’ten başlatın bu trendi, Hakkasan’dan girin, Changa’dan dolaşın, Gile’den atlayın, Şamdan’dan çıkın.



Kapanan Topaz

Orada bir restoran var uzakta

Ayakta kalabilen üst düzey restoranların hepsi Ulus 29, Sunset, Topaz gibi Boğaz’da olanlar. Daha doğrusu olanlardı. Çünkü Topaz da kapandı, bu hafta itibariyle artık Râna adında bir ‘modern meyhane’...

Topaz’a hayatımda bir kere gitmiştim. Zaten sabah-öğle-akşam zırt pırt gidilebilecek fiyatları yoktu. Ama gitmesek de orada üst düzey bir restoran vardı Gümüşsuyu’nda, bunu bilmek bile insana iyi geliyordu.



Yerine açılan Râna

Gerekçe tek tek her biri yahut hepsinin toplamı olabilir: Ekonomik durgunlukta insanların daha ucuz yerler tercih etmesi, paranın el değiştirmesi, rafine damakların artık yurtdışında yaşamayı tercih etmesi ya da rafine turistlerin ülkemize gelmemesi...

Sonuç değişmiyor. Başka birçok alanda olduğu gibi yeme-içmede de vasatın vesayeti!

Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?

◊ Sinema okulu OFS’de set adabı dersleri verilmeye başladığını...

Katılıp yönetmen kimdir, sette nasıl davranılır öğrenebileceğinizi...

◊ Gezgin Damaklar grubunun bu kez Hitit lezzetlerinin peşine düştüğünü...

20-22 Ekim’de Alacahöyük, Kalecik ve Çorum’da gezip, yiyip, tadacaklarını...

Bu akşam sen neredesin

Teoman, Duman ve Bülent Ortaçgil Sarıyer Life Park’taki Rock Days’de, Zuhal Olcay Adana Çukurova Üniversitesi’nde, Halil Sezai Ataşehir İF Performance’ta, Fatih Erkoç İzmir Güzelbahçe KM’de, Athena Harbiye Açıkhava’da, Erol Evgin Alanya Açıkhava’da, Sertab Bursa Açıkhava’da, Levent Yüksel Ankara Jolly Joker’da...

28 TL

Sena Şener’in bu akşam Eskişehir Public Tube’da vereceği konserin bilet fiyatı. Bu kızı takibinize alın. Öyle bir ‘Self Control’ söylüyor ki Laura Branigan duysa, “Ben bir hiçim” diye oturur, ağlar...