Sahillerin bayram karnesi

Ã‡eÅŸmeâ€™de neler oluyor?
*Sezonun hareketi: Ä°stanbulâ€™un en sÄ±kÄ± kulÃ¼bÃ¼ Kleinâ€™Ä±n Bodrumâ€™dan sonra AlaÃ§atÄ± Madeo Beachâ€™te de yazlÄ±k aÃ§masÄ±. Bodrumâ€™dakinin aksine burada tam yerini bulmuÅŸ. TanrÄ±Ã§a maskesine benzer dev bir figÃ¼rÃ¼n Ã¶nÃ¼nde eÄŸleniyorsunuz; iÃ§inde oyuncaklÄ± bÃ¶lmeler, ilginÃ§ heykeller falan var. Ä°ÅŸin gÃ¼zel yanÄ±; ta Halikarnas zamanlarÄ±ndan beri bir mekÃ¢nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yÃ¼zlerce insanÄ±n kuyrukta beklediÄŸini gÃ¶rmemiÅŸtim. Bayram gecelerinde 2 bin 500 kiÅŸi girdi.Â Â
*En yeni konser alanÄ±: Uniq AlaÃ§atÄ± iÃ§indeki Musicorium. Yaz boyunca Ajda Pekkan, Kenan DoÄŸulu gibi starlar konser verecek.
* En eller havaya: Selami Åžahinâ€™in oÄŸlu Liderâ€™in yeni mekÃ¢nÄ± Gala. Bayramda BÃ¼lent Ersoy, Fatih Ãœrek sahne aldÄ±.Â
*En bohem-ÅŸÄ±k: Dalyan tarafÄ±ndaki The Beach of Momo. GeÃ§en yÄ±l da bohemdi, bu yaz ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± perÃ§inlemiÅŸ: Bayramda gÃ¶rÃ¼len simalar arasÄ±nda Hakan SabancÄ±, PÄ±nar SabancÄ±, Tuba Ãœnsal, Åžebnem Ã‡apa gibi isimler vardÄ±. PazarlarÄ± â€˜sunday ritualâ€™ adÄ±nda partiler baÅŸlattÄ±lar; Carlo Bernardiâ€™nin yemekleriyle yaza damgasÄ±nÄ± vuracak gibi.
*En pastoral atmosfer: Before Sunsetâ€™in ortaklarÄ±ndan Sarp BaÅŸakâ€™Ä±n yeni aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Yeniyer. Merkeze uzak, yemyeÅŸil bir tarlanÄ±n iÃ§inde. KahvaltÄ± ve akÅŸam yemekleri iÃ§in ideal.
* En iddialÄ± mekÃ¢n: HacÄ±memiÅŸâ€™te geÃ§en yÄ±la kadar Momo olarak bildiÄŸimiz yer, bu sene Hammam. Yine restoran ve kulÃ¼p. DJ ve menajer Ataberk Oral ile geÃ§en yÄ±l Limonâ€™u uÃ§uran iÅŸletmeci Serkan Koca aÃ§tÄ±. Dizilerden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birÃ§ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ve gÃ¼zel oyuncunun gÃ¶rÃ¼p/gÃ¶rÃ¼leceÄŸi kesin ama Momoâ€™dan sonra burayÄ± da patlatmak bÃ¼yÃ¼k iddia.
*Sezonun en AfrikalÄ±sÄ±: AlaÃ§atÄ± KÃ¶yiÃ§iâ€™nde Asya ve Ä°talyan mutfaklarÄ±nÄ± birleÅŸtiren Kongâ€™da sizi sekiz metre boyunda iki dev zÃ¼rafa karÅŸÄ±lÄ±yor.Â
*En Ã§eÅŸitli canlÄ± mÃ¼zik: Ä°stanbul Akaretlerâ€™den giden Kafi. Hem kebapÃ§Ä±, hem zeytinyaÄŸlÄ±cÄ± hem de canlÄ± mÃ¼zik mekÃ¢nÄ±. HaftanÄ±n farklÄ± gecelerini 90â€™lar sÃ¶yleyen Memo Davran ile altÄ± farklÄ± dilde ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyen MÃ¼ge ZÃ¼mrÃ¼tbel paylaÅŸÄ±yor.Â
*Yer bulmasÄ± en zor restoran: Reisdereâ€™nin en popÃ¼ler duraÄŸÄ± Kolburanoâ€™s. Enfes pizzalarÄ± var. Ã–ÄŸlen ya da akÅŸam yemekleri iÃ§in herkesin listesinde. Sezon sonu ya da sezon baÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece yer bulmak Ã§ok zor.
*Bu yazÄ±n sÃ¼rprizi: Maslak ve AlaÃ§atÄ±â€™daki â€˜herkes masaya/eller de havayaâ€™ konseptli meyhane Esnaf bu yaz sahile indi, AltÄ±nkumâ€™daki Fly Innâ€™de beach aÃ§tÄ±. Fakat alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k eÄŸlencesi happy hourâ€™la nasÄ±l kaynaÅŸacak, herkesin merak konusu.Â
Bodrumâ€™da neler oluyor?
* En yeni beach: Tilkicik Koyuâ€™ndaki Root. Meksika Tulumâ€™dan gelen â€˜sound healerâ€™ yani ses terapisti Pascale Caristo ile etnik-bohem bir meltem estiriyor.
* En yeni kebapÃ§Ä±: YalÄ±kavakâ€™ta aÃ§Ä±lan KÃ¶ÅŸebaÅŸÄ±.
* En sosyetik beach: Cennet Koyu Mandarin Orientalâ€™in iÃ§indeki Kai.
* En canlÄ± mekÃ¢n: YalÄ±kavak Marinaâ€™nÄ±n iÃ§indeki Angie. GeÃ§ saat (after hour) canlÄ± mÃ¼zik mÃ¼davimlerinin uÄŸrak mekÃ¢nÄ±. Mikrofonda tabii ki Zeynep BastÄ±k var.
* En baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸletme: YalÄ±kavakâ€™ta yÄ±llarca kimselerin dolduramadÄ±ÄŸÄ± yeri Hazine tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m hale getirmiÅŸti. Sezona bu yÄ±l da hÄ±zlÄ± girdi. JÃ¼piter Grupâ€™un Kuum Otelâ€™deki canlÄ± mÃ¼zik yeri People da bayram itibariyle aÃ§Ä±k. Grubun bu yÄ±lki yeni gÃ¶zdesiyse GÃ¶ltÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™nde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kahvaltÄ±cÄ± BozukbaÄŸ.Â Â
* En popÃ¼ler Instagram noktasÄ±: YÄ±llardÄ±r deÄŸiÅŸmiyor: YalÄ±kavak Marinaâ€™nÄ±n en ucundaki Zumaâ€™nÄ±n sonsuzluk havuzu.
* En son transfer: ArnavutkÃ¶yâ€™den gelip Edition otelinin iÃ§ine geÃ§ici (pop up) bir yer aÃ§acak, glÃ¼tensiz ve saÄŸlÄ±klÄ± yemek dÃ¼kkÃ¢nÄ± Gabfoods.
* En yeni restoran: Ä°stanbul ReÅŸitpaÅŸaâ€™dan gelen gurme restoran Amanda Bravo. ReÅŸitpaÅŸaâ€™da sadece hafta sonu akÅŸam servisi verirken Bodrumâ€™da gÃ¼ndÃ¼z ve gece ayrÄ± mÃ¶nÃ¼ var. Trend yazarÄ± Onur BaÅŸtÃ¼rkâ€™e gÃ¶re gÃ¼zel yemeÄŸi dana gerdan papardelle.
* En klasik nokta atÄ±ÅŸÄ±: CanlÄ± performanslarÄ±yla bu yÄ±l da popÃ¼laritesini sÃ¼rdÃ¼ren Sail Loft.
* En sevilen akÅŸamÃ¼stÃ¼ mekÃ¢nÄ±: MuhteÅŸem manzarasÄ±yla popÃ¼ler kokteyl barÄ± YalÄ±kavak Kavanoz.
* Sezonun kaybedeni: â€˜Kaybedenâ€™ denilebilir mi bilmiyorum ama Ã¶nceki sezonlarÄ±n kazananÄ± Marinaâ€™daki Sopranoâ€™s artÄ±k yok. Aykut GÃ¼rel geÃ§en hafta kapattÄ± mekÃ¢nÄ±nÄ±.
* En alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k eÄŸlenceler: Yol Project ve Meltem Cumbul Marina Yat KÃ¼lÃ¼bÃ¼, Ä°skender PaydaÅŸ Bella Sombraâ€™nÄ±n happy hourâ€™larÄ±nÄ±, Emrecan GÃ¼ndÃ¼z Bitez Savra Otelâ€™i doldurmaya devam ediyor.
* TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™nÃ¼n en tazesi: Mavi Otelâ€™in Ã¶nÃ¼ne aÃ§Ä±lan Levo Beach. KomÅŸusu ve kardeÅŸi Sess DJ performansÄ±yla Levo Ä°rem Derici gibi canlÄ± performanslarla sezona yÃ¼rÃ¼yor.
* Merkezin sÃ¼rprizi: Bebek Luccaâ€™nÄ±n eski barmeni Cevat, Bodrum merkezde Ä°xir adÄ±nda kokteyl barÄ± aÃ§tÄ±. MÃ¼zikleri de iyi olduÄŸu iÃ§in merkezin kalburÃ¼stÃ¼ tipleri oraya takÄ±lÄ±yor.
* En Ã¼nlÃ¼sÃ¼: Caresse Bodrumâ€™un bu yaz dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir misafiri olacak iskelesinde: Buddha Bar. 15 Haziran gecesi Paris sosyetesinden davetlilerle aÃ§Ä±lacak. BakalÄ±m Bodrumâ€™a FransÄ±z kaÃ§acak mÄ±?
* En sosyal medyatiÄŸi: GÃ¼ndoÄŸanâ€™daki Cape Bodrum Oteli sezonu sosyal medya avantajÄ±yla aÃ§tÄ±. Medya dÃ¼nyasÄ±nÄ± takip edenlerin ekranlarÄ± bu otelin loungeâ€™undan, beachâ€™inden, SPAâ€™sÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarla doldu.Â
Ä°zdihamÄ±n en fena 3 adresi
3 kilometrelik araÃ§ kuyruÄŸu
KAÅž-KAPUTAÅž
Antalya KaputaÅŸ PlajÄ± da bayram yoÄŸunluÄŸundan nasibini alan yerler arasÄ±ndaydÄ±. CamgÃ¶beÄŸi suyuyla dÃ¼nyanÄ±n en iyi 10 plajÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen plaja ulaÅŸmak isteyenler, 3 kilometrelik araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸturdu. Plaja varabilenler araÃ§larÄ±nÄ± park edecek yer bulamadÄ±. Ä°ÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Evren tarihi bir yoÄŸunluÄŸa imza attÄ±klarÄ±nÄ± ve gÃ¼nde 10 bin kiÅŸiyi aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.
Åžehre giriÅŸler kapatÄ±ldÄ±
BALIKESÄ°R-AKÃ‡AY
Tatil iÃ§in AkÃ§ayâ€™Ä± tercih edenler ÅŸehir iÃ§inde ana arterleri kilitledi. Polis ekipleri trafiÄŸi aÃ§Ä±k tutmada baÅŸarÄ±sÄ±z olunca polis araÃ§larÄ± ve motosikletleriyle ÅŸehrin ana giriÅŸi olan E-87 karayolunu araÃ§ giriÅŸine kapattÄ±; araÃ§larÄ± Ã‡anakkale istikametine yÃ¶nlendirdi. Bu yÃ¶nlendirme sonucunda AltÄ±noluk-Edremit KÃ¶rfezi istikametinde de kilitlenme yaÅŸandÄ±.Â
GÃ¼nÃ¼birlik turlarla kaÃ§tÄ±lar
MUÄžLA-AKYAKA
KalabalÄ±k, Ula ilÃ§esinin â€˜sakin kentâ€™ unvanlÄ± Akyaka mevkiini de vurdu. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ beldeye Ã¼Ã§ saatte 30 bin araÃ§ giriÅŸ yaptÄ±. Jandarma trafik timi trafiÄŸi drone ile izlemek zorunda kaldÄ±. Akyaka merkez dolunca, tatilciler Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ gÃ¼nÃ¼birlik tur tekneleriyle GÃ¶kova KÃ¶rfezi koylarÄ±na kaÃ§makta buldu. Yine caddeleri tÄ±kanan, jandarmanÄ±n yollarÄ± kestiÄŸi beldelerden biri de Fethiyeâ€™ydi.
Sahil listelerinde yÃ¼kselenlerÂ
YÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 yerli yaz parÃ§asÄ±
DJ DAVÄ°D ÅžABOY
* Ajda Pekkan CanÄ±n SaÄŸolsun
* Ozan DoÄŸulu&Simge
Ne ZamandÄ±r
* YalÄ±n
Deva Bize SeviÅŸler
* AyÅŸe Hatun Ã–nal
Katakulli
* Ä°rem Derici
Acemi BalÄ±k
800 TL YAZIN KAZIÄžI
Ä°vana Sertâ€™ten bayramda oÄŸlu AteÅŸâ€™le birlikte TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™nde gittiÄŸi bir restoranda 1 porsiyon et, 1 hamburger, 3 top dondurma, 1 kola ve 1 TÃ¼rk kahvesine istenen hesap.
Bu nasÄ±l bir dikkatsizlik, Ã¶zensizliktir!
EN BÃœYÃœK KAYBEDEN: MAÃ‡A KIZI
TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™nÃ¼n gÃ¶zde otel ve beachâ€™i MaÃ§a KÄ±zÄ±, bu yÄ±l bayram tatili ve yaza korkunÃ§ bir olayla baÅŸladÄ±: Tesisin motoryatÄ±nÄ± sÃ¼ren dikkatsiz kaptan, iÃ§inde Ã¼Ã§ paparazzi ve bir denizcinin bulunduÄŸu tekneye bodoslama Ã§arptÄ±; gazeteciler kurtulurken tekne sahibi denizcinin bacaÄŸÄ± parÃ§alandÄ±.
Antalyaâ€™da neler oluyor?
* En merak edilen: YÄ±llardÄ±r virane halde duran Mardan Palace 24 milyon liralÄ±k ek yatÄ±rÄ±mla Titanic olarak bayramda tekrar aÃ§Ä±ldÄ±. BakalÄ±m bu sezon eski ÅŸaÅŸaalÄ± gÃ¼nlerine dÃ¶nebilecek mi?
* En pahalÄ± bÃ¶lge: Lara ve Kunduâ€™nun haricinde yÃ¼ksek fiyat skalasÄ±ndaki oteller bÃ¶lgesi Belekâ€™e ekonomik kriz uÄŸramadÄ±. Maxx Royal, Gloria gibi oteller son yÄ±llarÄ±n en yoÄŸun sezonunu geÃ§iriyor.
* Gecelerin hÃ¢kimi: Rixosâ€™un oyun alanÄ± Land of Legends gÃ¼ndÃ¼z eÄŸlencesinin yanÄ±nda geceleri dÃ¼zenlediÄŸi animasyon ve gÃ¶sterilerle full Ã§ekti.
* En klasik restoran: 7 Mehmet her zamanki doluluÄŸunu bayramda da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu yÄ±l kalabalÄ±kta onunla yarÄ±ÅŸansa giriÅŸinde Midpointâ€™in olduÄŸu Teracity.
*Â En polemikli yer: Belediyelerin CHPâ€™ye geÃ§mesiyle Ender AlkoÃ§larâ€™Ä±n KonyaaltÄ± projesi sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi. Ama buradaki beach ve yeme-iÃ§me mekÃ¢nlarÄ± kiracÄ± olduÄŸu iÃ§in bu krizden hiÃ§ etkilenmedi.
* Sezonun en yenisi: YÄ±lÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ysa MuratpaÅŸaâ€™dan geldi. Falezlere yapÄ±lan beachâ€™ler hem AntalyalÄ±larÄ±n hem de dÄ±ÅŸarÄ±ndan gelenlerin yeni gÃ¶zdesi.
KaÅŸâ€™ta neler oluyor?
* KaÅŸâ€™ta ilk hedef KaÅŸ merkezden kalkan kooperatif tekneleriyle 15 dakikada ulaÅŸÄ±labilen LimanaÄŸzÄ± Koyu. Tekne Ã¶nce ilk koydaki Bilalâ€™in Yeriâ€™nde duruyor. Ä°kinci koydaki popÃ¼ler duraksa Nuriâ€™s Beach. Rehber ve seyahat yazarÄ± Bahar AkÄ±ncÄ± her ikisinde de ÅŸnorkelle dalÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸansÄ±nÄ±z varsa caretta carettalarâ€™la yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor.
*GÃ¼nbatÄ±mÄ± iÃ§in adres belli: KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡akÄ±l PlajÄ± ve hemen yanÄ± baÅŸÄ±ndaki Derya Beach iskelesi. Gurup iÃ§in bir diÄŸer popÃ¼ler adres DeJaVu Barâ€™Ä±n terasÄ±.
* Yaz gecelerinin kazananlarÄ±ysa ÅŸunlar:
Tzatziki Meyhane; BahÃ§e BalÄ±k, terasÄ±yla Gelos, Ruhi Bey Meyhanesi, yazÄ±n yenisi olmasÄ±na raÄŸmen Dudu Mutfak, son 20 yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi Mavi Bar, Gagarin, No 11 ve canlÄ± mÃ¼zik seÃ§eneÄŸiyle Echo.
Sahillerin bayram karnesi
9 günlük tatille birlikte milyonlar sahillere hücum etti, yeni sezonun kodlarÄ± da çözülmeye baÅŸladÄ±. Geçen yazÄ±n en popüler yerlerinden kapananlar da var, bu yÄ±l yeni açÄ±lÄ±p öne çÄ±kanlar da. BazÄ± yerler el deÄŸiÅŸtirdi; kimi mekânlar yavruladÄ±; trafik nedir bilmeyen sakin beldelerin caddeleri doldu, yollarÄ± kapandÄ±.
Ã‡eÅŸmeâ€™de neler oluyor?
*Sezonun hareketi: Ä°stanbulâ€™un en sÄ±kÄ± kulÃ¼bÃ¼ Kleinâ€™Ä±n Bodrumâ€™dan sonra AlaÃ§atÄ± Madeo Beachâ€™te de yazlÄ±k aÃ§masÄ±. Bodrumâ€™dakinin aksine burada tam yerini bulmuÅŸ. TanrÄ±Ã§a maskesine benzer dev bir figÃ¼rÃ¼n Ã¶nÃ¼nde eÄŸleniyorsunuz; iÃ§inde oyuncaklÄ± bÃ¶lmeler, ilginÃ§ heykeller falan var. Ä°ÅŸin gÃ¼zel yanÄ±; ta Halikarnas zamanlarÄ±ndan beri bir mekÃ¢nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yÃ¼zlerce insanÄ±n kuyrukta beklediÄŸini gÃ¶rmemiÅŸtim. Bayram gecelerinde 2 bin 500 kiÅŸi girdi.Â Â
*En yeni konser alanÄ±: Uniq AlaÃ§atÄ± iÃ§indeki Musicorium. Yaz boyunca Ajda Pekkan, Kenan DoÄŸulu gibi starlar konser verecek.
* En eller havaya: Selami Åžahinâ€™in oÄŸlu Liderâ€™in yeni mekÃ¢nÄ± Gala. Bayramda BÃ¼lent Ersoy, Fatih Ãœrek sahne aldÄ±.Â
*En bohem-ÅŸÄ±k: Dalyan tarafÄ±ndaki The Beach of Momo. GeÃ§en yÄ±l da bohemdi, bu yaz ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± perÃ§inlemiÅŸ: Bayramda gÃ¶rÃ¼len simalar arasÄ±nda Hakan SabancÄ±, PÄ±nar SabancÄ±, Tuba Ãœnsal, Åžebnem Ã‡apa gibi isimler vardÄ±. PazarlarÄ± â€˜sunday ritualâ€™ adÄ±nda partiler baÅŸlattÄ±lar; Carlo Bernardiâ€™nin yemekleriyle yaza damgasÄ±nÄ± vuracak gibi.
*En pastoral atmosfer: Before Sunsetâ€™in ortaklarÄ±ndan Sarp BaÅŸakâ€™Ä±n yeni aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Yeniyer. Merkeze uzak, yemyeÅŸil bir tarlanÄ±n iÃ§inde. KahvaltÄ± ve akÅŸam yemekleri iÃ§in ideal.
* En iddialÄ± mekÃ¢n: HacÄ±memiÅŸâ€™te geÃ§en yÄ±la kadar Momo olarak bildiÄŸimiz yer, bu sene Hammam. Yine restoran ve kulÃ¼p. DJ ve menajer Ataberk Oral ile geÃ§en yÄ±l Limonâ€™u uÃ§uran iÅŸletmeci Serkan Koca aÃ§tÄ±. Dizilerden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birÃ§ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ve gÃ¼zel oyuncunun gÃ¶rÃ¼p/gÃ¶rÃ¼leceÄŸi kesin ama Momoâ€™dan sonra burayÄ± da patlatmak bÃ¼yÃ¼k iddia.
*Sezonun en AfrikalÄ±sÄ±: AlaÃ§atÄ± KÃ¶yiÃ§iâ€™nde Asya ve Ä°talyan mutfaklarÄ±nÄ± birleÅŸtiren Kongâ€™da sizi sekiz metre boyunda iki dev zÃ¼rafa karÅŸÄ±lÄ±yor.Â
*En Ã§eÅŸitli canlÄ± mÃ¼zik: Ä°stanbul Akaretlerâ€™den giden Kafi. Hem kebapÃ§Ä±, hem zeytinyaÄŸlÄ±cÄ± hem de canlÄ± mÃ¼zik mekÃ¢nÄ±. HaftanÄ±n farklÄ± gecelerini 90â€™lar sÃ¶yleyen Memo Davran ile altÄ± farklÄ± dilde ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyen MÃ¼ge ZÃ¼mrÃ¼tbel paylaÅŸÄ±yor.Â
*Yer bulmasÄ± en zor restoran: Reisdereâ€™nin en popÃ¼ler duraÄŸÄ± Kolburanoâ€™s. Enfes pizzalarÄ± var. Ã–ÄŸlen ya da akÅŸam yemekleri iÃ§in herkesin listesinde. Sezon sonu ya da sezon baÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece yer bulmak Ã§ok zor.
*Bu yazÄ±n sÃ¼rprizi: Maslak ve AlaÃ§atÄ±â€™daki â€˜herkes masaya/eller de havayaâ€™ konseptli meyhane Esnaf bu yaz sahile indi, AltÄ±nkumâ€™daki Fly Innâ€™de beach aÃ§tÄ±. Fakat alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k eÄŸlencesi happy hourâ€™la nasÄ±l kaynaÅŸacak, herkesin merak konusu.Â
Bodrumâ€™da neler oluyor?
* En yeni beach: Tilkicik Koyuâ€™ndaki Root. Meksika Tulumâ€™dan gelen â€˜sound healerâ€™ yani ses terapisti Pascale Caristo ile etnik-bohem bir meltem estiriyor.
* En yeni kebapÃ§Ä±: YalÄ±kavakâ€™ta aÃ§Ä±lan KÃ¶ÅŸebaÅŸÄ±.
* En sosyetik beach: Cennet Koyu Mandarin Orientalâ€™in iÃ§indeki Kai.
* En canlÄ± mekÃ¢n: YalÄ±kavak Marinaâ€™nÄ±n iÃ§indeki Angie. GeÃ§ saat (after hour) canlÄ± mÃ¼zik mÃ¼davimlerinin uÄŸrak mekÃ¢nÄ±. Mikrofonda tabii ki Zeynep BastÄ±k var.
* En baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸletme: YalÄ±kavakâ€™ta yÄ±llarca kimselerin dolduramadÄ±ÄŸÄ± yeri Hazine tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m hale getirmiÅŸti. Sezona bu yÄ±l da hÄ±zlÄ± girdi. JÃ¼piter Grupâ€™un Kuum Otelâ€™deki canlÄ± mÃ¼zik yeri People da bayram itibariyle aÃ§Ä±k. Grubun bu yÄ±lki yeni gÃ¶zdesiyse GÃ¶ltÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™nde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kahvaltÄ±cÄ± BozukbaÄŸ.Â Â
* En popÃ¼ler Instagram noktasÄ±: YÄ±llardÄ±r deÄŸiÅŸmiyor: YalÄ±kavak Marinaâ€™nÄ±n en ucundaki Zumaâ€™nÄ±n sonsuzluk havuzu.
* En son transfer: ArnavutkÃ¶yâ€™den gelip Edition otelinin iÃ§ine geÃ§ici (pop up) bir yer aÃ§acak, glÃ¼tensiz ve saÄŸlÄ±klÄ± yemek dÃ¼kkÃ¢nÄ± Gabfoods.
* En yeni restoran: Ä°stanbul ReÅŸitpaÅŸaâ€™dan gelen gurme restoran Amanda Bravo. ReÅŸitpaÅŸaâ€™da sadece hafta sonu akÅŸam servisi verirken Bodrumâ€™da gÃ¼ndÃ¼z ve gece ayrÄ± mÃ¶nÃ¼ var. Trend yazarÄ± Onur BaÅŸtÃ¼rkâ€™e gÃ¶re gÃ¼zel yemeÄŸi dana gerdan papardelle.
* En klasik nokta atÄ±ÅŸÄ±: CanlÄ± performanslarÄ±yla bu yÄ±l da popÃ¼laritesini sÃ¼rdÃ¼ren Sail Loft.
* En sevilen akÅŸamÃ¼stÃ¼ mekÃ¢nÄ±: MuhteÅŸem manzarasÄ±yla popÃ¼ler kokteyl barÄ± YalÄ±kavak Kavanoz.
* Sezonun kaybedeni: â€˜Kaybedenâ€™ denilebilir mi bilmiyorum ama Ã¶nceki sezonlarÄ±n kazananÄ± Marinaâ€™daki Sopranoâ€™s artÄ±k yok. Aykut GÃ¼rel geÃ§en hafta kapattÄ± mekÃ¢nÄ±nÄ±.
* En alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k eÄŸlenceler: Yol Project ve Meltem Cumbul Marina Yat KÃ¼lÃ¼bÃ¼, Ä°skender PaydaÅŸ Bella Sombraâ€™nÄ±n happy hourâ€™larÄ±nÄ±, Emrecan GÃ¼ndÃ¼z Bitez Savra Otelâ€™i doldurmaya devam ediyor.
* TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™nÃ¼n en tazesi: Mavi Otelâ€™in Ã¶nÃ¼ne aÃ§Ä±lan Levo Beach. KomÅŸusu ve kardeÅŸi Sess DJ performansÄ±yla Levo Ä°rem Derici gibi canlÄ± performanslarla sezona yÃ¼rÃ¼yor.
* Merkezin sÃ¼rprizi: Bebek Luccaâ€™nÄ±n eski barmeni Cevat, Bodrum merkezde Ä°xir adÄ±nda kokteyl barÄ± aÃ§tÄ±. MÃ¼zikleri de iyi olduÄŸu iÃ§in merkezin kalburÃ¼stÃ¼ tipleri oraya takÄ±lÄ±yor.
* En Ã¼nlÃ¼sÃ¼: Caresse Bodrumâ€™un bu yaz dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir misafiri olacak iskelesinde: Buddha Bar. 15 Haziran gecesi Paris sosyetesinden davetlilerle aÃ§Ä±lacak. BakalÄ±m Bodrumâ€™a FransÄ±z kaÃ§acak mÄ±?
* En sosyal medyatiÄŸi: GÃ¼ndoÄŸanâ€™daki Cape Bodrum Oteli sezonu sosyal medya avantajÄ±yla aÃ§tÄ±. Medya dÃ¼nyasÄ±nÄ± takip edenlerin ekranlarÄ± bu otelin loungeâ€™undan, beachâ€™inden, SPAâ€™sÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarla doldu.Â
Ä°zdihamÄ±n en fena 3 adresi
3 kilometrelik araÃ§ kuyruÄŸu
KAÅž-KAPUTAÅž
Antalya KaputaÅŸ PlajÄ± da bayram yoÄŸunluÄŸundan nasibini alan yerler arasÄ±ndaydÄ±. CamgÃ¶beÄŸi suyuyla dÃ¼nyanÄ±n en iyi 10 plajÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen plaja ulaÅŸmak isteyenler, 3 kilometrelik araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸturdu. Plaja varabilenler araÃ§larÄ±nÄ± park edecek yer bulamadÄ±. Ä°ÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Evren tarihi bir yoÄŸunluÄŸa imza attÄ±klarÄ±nÄ± ve gÃ¼nde 10 bin kiÅŸiyi aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.
Åžehre giriÅŸler kapatÄ±ldÄ±
BALIKESÄ°R-AKÃ‡AY
Tatil iÃ§in AkÃ§ayâ€™Ä± tercih edenler ÅŸehir iÃ§inde ana arterleri kilitledi. Polis ekipleri trafiÄŸi aÃ§Ä±k tutmada baÅŸarÄ±sÄ±z olunca polis araÃ§larÄ± ve motosikletleriyle ÅŸehrin ana giriÅŸi olan E-87 karayolunu araÃ§ giriÅŸine kapattÄ±; araÃ§larÄ± Ã‡anakkale istikametine yÃ¶nlendirdi. Bu yÃ¶nlendirme sonucunda AltÄ±noluk-Edremit KÃ¶rfezi istikametinde de kilitlenme yaÅŸandÄ±.Â
GÃ¼nÃ¼birlik turlarla kaÃ§tÄ±lar
MUÄžLA-AKYAKA
KalabalÄ±k, Ula ilÃ§esinin â€˜sakin kentâ€™ unvanlÄ± Akyaka mevkiini de vurdu. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ beldeye Ã¼Ã§ saatte 30 bin araÃ§ giriÅŸ yaptÄ±. Jandarma trafik timi trafiÄŸi drone ile izlemek zorunda kaldÄ±. Akyaka merkez dolunca, tatilciler Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ gÃ¼nÃ¼birlik tur tekneleriyle GÃ¶kova KÃ¶rfezi koylarÄ±na kaÃ§makta buldu. Yine caddeleri tÄ±kanan, jandarmanÄ±n yollarÄ± kestiÄŸi beldelerden biri de Fethiyeâ€™ydi.
Sahil listelerinde yÃ¼kselenlerÂ
YÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 yerli yaz parÃ§asÄ±
DJ DAVÄ°D ÅžABOY
* Ajda Pekkan CanÄ±n SaÄŸolsun
* Ozan DoÄŸulu&Simge
Ne ZamandÄ±r
* YalÄ±n
Deva Bize SeviÅŸler
* AyÅŸe Hatun Ã–nal
Katakulli
* Ä°rem Derici
Acemi BalÄ±k
800 TL YAZIN KAZIÄžI
Ä°vana Sertâ€™ten bayramda oÄŸlu AteÅŸâ€™le birlikte TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™nde gittiÄŸi bir restoranda 1 porsiyon et, 1 hamburger, 3 top dondurma, 1 kola ve 1 TÃ¼rk kahvesine istenen hesap.
Bu nasÄ±l bir dikkatsizlik, Ã¶zensizliktir!
EN BÃœYÃœK KAYBEDEN: MAÃ‡A KIZI
TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™nÃ¼n gÃ¶zde otel ve beachâ€™i MaÃ§a KÄ±zÄ±, bu yÄ±l bayram tatili ve yaza korkunÃ§ bir olayla baÅŸladÄ±: Tesisin motoryatÄ±nÄ± sÃ¼ren dikkatsiz kaptan, iÃ§inde Ã¼Ã§ paparazzi ve bir denizcinin bulunduÄŸu tekneye bodoslama Ã§arptÄ±; gazeteciler kurtulurken tekne sahibi denizcinin bacaÄŸÄ± parÃ§alandÄ±.
Antalyaâ€™da neler oluyor?
* En merak edilen: YÄ±llardÄ±r virane halde duran Mardan Palace 24 milyon liralÄ±k ek yatÄ±rÄ±mla Titanic olarak bayramda tekrar aÃ§Ä±ldÄ±. BakalÄ±m bu sezon eski ÅŸaÅŸaalÄ± gÃ¼nlerine dÃ¶nebilecek mi?
* En pahalÄ± bÃ¶lge: Lara ve Kunduâ€™nun haricinde yÃ¼ksek fiyat skalasÄ±ndaki oteller bÃ¶lgesi Belekâ€™e ekonomik kriz uÄŸramadÄ±. Maxx Royal, Gloria gibi oteller son yÄ±llarÄ±n en yoÄŸun sezonunu geÃ§iriyor.
* Gecelerin hÃ¢kimi: Rixosâ€™un oyun alanÄ± Land of Legends gÃ¼ndÃ¼z eÄŸlencesinin yanÄ±nda geceleri dÃ¼zenlediÄŸi animasyon ve gÃ¶sterilerle full Ã§ekti.
* En klasik restoran: 7 Mehmet her zamanki doluluÄŸunu bayramda da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu yÄ±l kalabalÄ±kta onunla yarÄ±ÅŸansa giriÅŸinde Midpointâ€™in olduÄŸu Teracity.
*Â En polemikli yer: Belediyelerin CHPâ€™ye geÃ§mesiyle Ender AlkoÃ§larâ€™Ä±n KonyaaltÄ± projesi sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi. Ama buradaki beach ve yeme-iÃ§me mekÃ¢nlarÄ± kiracÄ± olduÄŸu iÃ§in bu krizden hiÃ§ etkilenmedi.
* Sezonun en yenisi: YÄ±lÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ysa MuratpaÅŸaâ€™dan geldi. Falezlere yapÄ±lan beachâ€™ler hem AntalyalÄ±larÄ±n hem de dÄ±ÅŸarÄ±ndan gelenlerin yeni gÃ¶zdesi.
KaÅŸâ€™ta neler oluyor?
* KaÅŸâ€™ta ilk hedef KaÅŸ merkezden kalkan kooperatif tekneleriyle 15 dakikada ulaÅŸÄ±labilen LimanaÄŸzÄ± Koyu. Tekne Ã¶nce ilk koydaki Bilalâ€™in Yeriâ€™nde duruyor. Ä°kinci koydaki popÃ¼ler duraksa Nuriâ€™s Beach. Rehber ve seyahat yazarÄ± Bahar AkÄ±ncÄ± her ikisinde de ÅŸnorkelle dalÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸansÄ±nÄ±z varsa caretta carettalarâ€™la yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor.
*GÃ¼nbatÄ±mÄ± iÃ§in adres belli: KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡akÄ±l PlajÄ± ve hemen yanÄ± baÅŸÄ±ndaki Derya Beach iskelesi. Gurup iÃ§in bir diÄŸer popÃ¼ler adres DeJaVu Barâ€™Ä±n terasÄ±.
* Yaz gecelerinin kazananlarÄ±ysa ÅŸunlar:
Tzatziki Meyhane; BahÃ§e BalÄ±k, terasÄ±yla Gelos, Ruhi Bey Meyhanesi, yazÄ±n yenisi olmasÄ±na raÄŸmen Dudu Mutfak, son 20 yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi Mavi Bar, Gagarin, No 11 ve canlÄ± mÃ¼zik seÃ§eneÄŸiyle Echo.