“Mod”dan en kârlı kim çıktı?

Mustafa Sandal ve Zeynep Bastık’ın yeni düeti kuşkusuz ikisine de yaradı. Biri yıllanmış “Musti”, diğeri “yazın kızı”. Sizce heybesini en çok kim doldurdu?
ZEYNEP BASTIK:
Çünkü bütün müzik kariyerini cover (yeniden) şarkılar üzerine kurdu, bunların da önemli bir kısmı çocuk yaştan beri hayranı olduğu Mustafa Sandal şarkılarıydı. Yani “Mod” düeti olmasaydı bile Mustafa Sandal ekmeğini zaten öteden beri çok yemişti.
MUSTAFA SANDAL:
Çünkü 50’sine merdiven dayamış bir pop star. Ha desen, Erol Evgin kategorisine girecek.
Neredeyse 10 yıldır kulaklara kazınan bir şey yapmamıştı, kamu spotlarında oynayan “aile babası”na bağlamıştı. Emina Jahovic’den boşandıktan sonra sanki gençleşti, renklendi ve küllerinden doğuyor. Yeniden çırptığı kanatlarının altında da “bu yazın kızı Zeynep Bastık” gibi bir zamane ünlüsü var.
ZEYNEP BASTIK:
Çünkü Türk müzik camiası da Türk aile yapısı gibidir. Başında bir büyük olmayınca, hızlı parladığın gibi çabuk sönersin. Bakınız: Sertab Erener, Levent Yüksel ile Sezen Aksu... Hatırlayınız: Demet Sağıroğlu, İpek Açar ile Kayahan... Sadece bu düet için değil, bundan sonrası için de verimli bir duvara yaslamış oldu sırtını.
MUSTAFA SANDAL:
Çünkü “Mod”un klibini seyrettiniz mi? Vasat. 4 buçuktan 5... Ama vücut dillerinin uyumuna, birbirlerine nasıl baktıklarına dikkat edin, denk gelirseniz. “Grace” müzikalindeki Travolta gibi Sandal. Hopluyor, zıplıyor, etrafında dönüyor, göz ucuyla bakıyor. Bildiğin flört ediyor. Yakışmış mı? Evet. Yakışıyorlar mı?
Bilmem, neden olmasın?
AMA EN ÇOK BİZ:
Overdose rap zehirlenmesi yaşadığımız şu dönemde bir zamanlar hayatımızda “pop” adında, daha az kızgın, daha duygusu olan, kadın-erkek, genç-yaşlı herkesi kucaklayan bir müzik türü olduğunu hatırladık.
Mustafa ve Zeynep elinize, dilinize sağlık.
Alkışlar Kerem Bürsin’e
Ünlü oyuncu, parmaklarına günlük hayatta kullanılan küfürlerin baş harflerini yazarak bir çekim yaptı ve sosyal medyadan paylaştı.
Küfürlerin bile kadınları ötekileştirdiğine dikkat çeken Kerem Bürsin, “Normalleşmiş kabul edilen ve her gün hemcinslerim tarafından duymaya alışık olduğum küfür ve hakaretler bunun çok iyi bir örneği” diyor.
Ne güzel değil mi?
Ama keşke...
“Soğan-sarımsak yiyip ‘gel beni öp’ diyor” açıklaması yaparak aslanların önüne attığı rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya için de bu kadar centilmen, korumacı olsaydı.
Hatta kızın annesi için...
Babası...
Erkek arkadaşı için...
HATIRLATMA
Edis’in yeni imajıyla ilgili yazdığım son yazımdan, 1 Aralık’taki konserine 15 yaş altı hayranlarının alınmayacağı anlamını çıkaranlar olmuş.
Düzeltir, özür dilerim: Konsere 15 yaş altı alınacak ama yanlarında anne-babalarının olması şart.
“Mod”dan en kârlı kim çıktı?
Mustafa Sandal ve Zeynep Bastık’ın yeni düeti kuşkusuz ikisine de yaradı. Biri yıllanmış “Musti”, diğeri “yazın kızı”. Sizce heybesini en çok kim doldurdu?
ZEYNEP BASTIK:
Çünkü bütün müzik kariyerini cover (yeniden) şarkılar üzerine kurdu, bunların da önemli bir kısmı çocuk yaştan beri hayranı olduğu Mustafa Sandal şarkılarıydı. Yani “Mod” düeti olmasaydı bile Mustafa Sandal ekmeğini zaten öteden beri çok yemişti.
MUSTAFA SANDAL:
Çünkü 50’sine merdiven dayamış bir pop star. Ha desen, Erol Evgin kategorisine girecek.
Neredeyse 10 yıldır kulaklara kazınan bir şey yapmamıştı, kamu spotlarında oynayan “aile babası”na bağlamıştı. Emina Jahovic’den boşandıktan sonra sanki gençleşti, renklendi ve küllerinden doğuyor. Yeniden çırptığı kanatlarının altında da “bu yazın kızı Zeynep Bastık” gibi bir zamane ünlüsü var.
ZEYNEP BASTIK:
Çünkü Türk müzik camiası da Türk aile yapısı gibidir. Başında bir büyük olmayınca, hızlı parladığın gibi çabuk sönersin. Bakınız: Sertab Erener, Levent Yüksel ile Sezen Aksu... Hatırlayınız: Demet Sağıroğlu, İpek Açar ile Kayahan... Sadece bu düet için değil, bundan sonrası için de verimli bir duvara yaslamış oldu sırtını.
MUSTAFA SANDAL:
Çünkü “Mod”un klibini seyrettiniz mi? Vasat. 4 buçuktan 5... Ama vücut dillerinin uyumuna, birbirlerine nasıl baktıklarına dikkat edin, denk gelirseniz. “Grace” müzikalindeki Travolta gibi Sandal. Hopluyor, zıplıyor, etrafında dönüyor, göz ucuyla bakıyor. Bildiğin flört ediyor. Yakışmış mı? Evet. Yakışıyorlar mı?
Bilmem, neden olmasın?
AMA EN ÇOK BİZ:
Overdose rap zehirlenmesi yaşadığımız şu dönemde bir zamanlar hayatımızda “pop” adında, daha az kızgın, daha duygusu olan, kadın-erkek, genç-yaşlı herkesi kucaklayan bir müzik türü olduğunu hatırladık.
Mustafa ve Zeynep elinize, dilinize sağlık.
Alkışlar Kerem Bürsin’e
Ünlü oyuncu, parmaklarına günlük hayatta kullanılan küfürlerin baş harflerini yazarak bir çekim yaptı ve sosyal medyadan paylaştı.
Küfürlerin bile kadınları ötekileştirdiğine dikkat çeken Kerem Bürsin, “Normalleşmiş kabul edilen ve her gün hemcinslerim tarafından duymaya alışık olduğum küfür ve hakaretler bunun çok iyi bir örneği” diyor.
Ne güzel değil mi?
Ama keşke...
“Soğan-sarımsak yiyip ‘gel beni öp’ diyor” açıklaması yaparak aslanların önüne attığı rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya için de bu kadar centilmen, korumacı olsaydı.
Hatta kızın annesi için...
Babası...
Erkek arkadaşı için...
HATIRLATMA
Edis’in yeni imajıyla ilgili yazdığım son yazımdan, 1 Aralık’taki konserine 15 yaş altı hayranlarının alınmayacağı anlamını çıkaranlar olmuş.
Düzeltir, özür dilerim: Konsere 15 yaş altı alınacak ama yanlarında anne-babalarının olması şart.