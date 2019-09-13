İvanacığım çok istiyorsan sen yine git katıl...

İvana Sert’in Eurovision açıklamasının yankıları bitmiyor. Yalnız kimsenin hesap etmediği bir şey var: Biz 7 yıldır Eurovision’a katılmıyoruz...
“Martilar ağlardi çopluuuklerde...”
İvana Sert’in “Kum Gibi” performansı...
Hızını alamadı, Türkiye adına Eurovision’a katılmak istediğini açıkladı.
Sert, çok Sert.
Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.
En son MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan bir açıklama yaptı İvana Sert’in sesi ve solistliği hakkında.
Başkan özetle dedi ki: Özgüven patlaması. Gidin barda, şurada, burada söyleyin... Boyunuzdan büyük laflar etmeyin.
Haberin altında, müzisyen Bahadır Sağlam’ın da bu Eurovision açıklamasına karşı görüşüne yer verilmiş: “Sektörü bu hale getirenler utansın!”
Yahu durun; ne utanması, ne özgüveni, ne patlaması?
Tanıyan birileri varsa başta İvana Sert’e ve koca koca müzik insanlarına Türkiye’nin 7 yıldır yarışmaya katılmadığını söyleyebilir mi?
Arda Turan neden özür dilemiyor?
Adam yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, o silahla hastane basma...
Bir milli sporcudan en son beklenecek hareketler.
“Zeki, ahlaklı ve çevik” övgüsünün dışında ne kalıyorsa hepsi var bu suçlarda.
Hapis yatmayacak ama cezası kesinleşti.
Bir daha trafikte tartışma çıksa, en ufak bir kabahat işlerse misliyle yatacak cezasını.
Halbuki suçu sabit: Yerden göğe kadar haksız.
Burnunu kırdığı, tehdit ve küfür ettiği Berkay kendisinden hâlâ özür dilemediğini anlatan bir paylaşım yaptı sosyal medyadan.
Arda Turan niçin özür dilemiyor?
“Bir hata ettim. Arkadaşımdan da, kötü örnek olduğum için gençlerden de, abuk sabuk gündemimle meşgul ettiğim kamuoyundan da özür dilerim.”
Bu 17 kelimeyi telaffuz etmek bu kadar mı zor?
Sarhoşken hastanede “Ben Arda Turan, bana bu ülkede bir şey olmaz” diye bağırmış.Acaba bilinçaltında gerçekten bu mu yatıyor da o gece açığa çıktı?
Komedyenler daha mı güvenilir?
Ipsos’un MediaCat için 12 ilde 1000 kişiyle yaptığı anket, Türkiye’nin en güvenilen isimlerini sıraladı.
Ünlülerin sosyal medya etkileşimlerinin de dahil edildiği araştırmaya göre birinci, AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent.
İnsanlardan hayvanlara pek çok hayır işi yapan Haluk Levent şaşırtıcı değil.
Bana ilginç gelen mesela Sezen Aksu’nun 12’nci sırada olması.
Sezen Aksu’nun önünde yer alanlar arasında Gülse Birsel, Beyazıt Öztürk, Şener Şen, Ezgi Mola, Cem Yılmaz gibi ya komedyen ya da bir şekilde komediyle içli dışlı figürler var.
Ne dersiniz, bizi güldüren insanlara sadece âşık olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha mı çok güveniyoruz?
İvanacığım çok istiyorsan sen yine git katıl...
İvana Sert’in Eurovision açıklamasının yankıları bitmiyor. Yalnız kimsenin hesap etmediği bir şey var: Biz 7 yıldır Eurovision’a katılmıyoruz...
“Martilar ağlardi çopluuuklerde...”
İvana Sert’in “Kum Gibi” performansı...
Hızını alamadı, Türkiye adına Eurovision’a katılmak istediğini açıkladı.
Sert, çok Sert.
Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.
En son MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan bir açıklama yaptı İvana Sert’in sesi ve solistliği hakkında.
Başkan özetle dedi ki: Özgüven patlaması. Gidin barda, şurada, burada söyleyin... Boyunuzdan büyük laflar etmeyin.
Haberin altında, müzisyen Bahadır Sağlam’ın da bu Eurovision açıklamasına karşı görüşüne yer verilmiş: “Sektörü bu hale getirenler utansın!”
Yahu durun; ne utanması, ne özgüveni, ne patlaması?
Tanıyan birileri varsa başta İvana Sert’e ve koca koca müzik insanlarına Türkiye’nin 7 yıldır yarışmaya katılmadığını söyleyebilir mi?
Arda Turan neden özür dilemiyor?
Adam yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, o silahla hastane basma...
Bir milli sporcudan en son beklenecek hareketler.
“Zeki, ahlaklı ve çevik” övgüsünün dışında ne kalıyorsa hepsi var bu suçlarda.
Hapis yatmayacak ama cezası kesinleşti.
Bir daha trafikte tartışma çıksa, en ufak bir kabahat işlerse misliyle yatacak cezasını.
Halbuki suçu sabit: Yerden göğe kadar haksız.
Burnunu kırdığı, tehdit ve küfür ettiği Berkay kendisinden hâlâ özür dilemediğini anlatan bir paylaşım yaptı sosyal medyadan.
Arda Turan niçin özür dilemiyor?
“Bir hata ettim. Arkadaşımdan da, kötü örnek olduğum için gençlerden de, abuk sabuk gündemimle meşgul ettiğim kamuoyundan da özür dilerim.”
Bu 17 kelimeyi telaffuz etmek bu kadar mı zor?
Sarhoşken hastanede “Ben Arda Turan, bana bu ülkede bir şey olmaz” diye bağırmış.Acaba bilinçaltında gerçekten bu mu yatıyor da o gece açığa çıktı?
Komedyenler daha mı güvenilir?
Ipsos’un MediaCat için 12 ilde 1000 kişiyle yaptığı anket, Türkiye’nin en güvenilen isimlerini sıraladı.
Ünlülerin sosyal medya etkileşimlerinin de dahil edildiği araştırmaya göre birinci, AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent.
İnsanlardan hayvanlara pek çok hayır işi yapan Haluk Levent şaşırtıcı değil.
Bana ilginç gelen mesela Sezen Aksu’nun 12’nci sırada olması.
Sezen Aksu’nun önünde yer alanlar arasında Gülse Birsel, Beyazıt Öztürk, Şener Şen, Ezgi Mola, Cem Yılmaz gibi ya komedyen ya da bir şekilde komediyle içli dışlı figürler var.
Ne dersiniz, bizi güldüren insanlara sadece âşık olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha mı çok güveniyoruz?