Harbiye Açıkhava gerçeği

3972... Harbiye Açıkhava’nın dolması için satılması gereken bilet sayısı. Her babayiğidin harcı değil. “Hadise hadisesi”ne gelin bir de bu matematikten bakalım. Yani ünlülerin “ya dolduramazsam” paniğinden.
Daha 10 gün önce, Ebru Yaşar: “Çoğu isim Harbiye’yi misafirleriyle dolduruyor.”
Yanıt İrem Derici’den: “Ben kendi Harbiye’me bakarım. Ne yani boş mu çıkalım? Birkaç yıl önce baktım salon dolmuyor, eşimi dostumu çağırdım. Bunda kötü bir şey yok.”
Bunda kötü olmayan tek şey, olsa olsa İrem Derici’nin açıksözlülüğü olabilir.
Belli ki Harbiye’yi doldurup dolduramamak meselesi, müzik dünyasının kabuslarından biri.
Organizasyon/etkinlik dünyasının perde arkasında çalışanlarıyla konuştum.
Bunun için birkaç kriter var...
Ya Tarkan, Kenan Doğulu ve Candan Erçetin gibi kemik kitlesi olan biri olacaksın...
Ya Edis gibi merak edilen yeni bir tip olacaksın... Ki mesela geçen yazki iki konseri full çekti, üstüne bir de merdiven bileti sattı.
Bu yıl tek konser vermesine rağmen 2 bin bilette kaldı.
Ya Volkan Konak gibi etnikten yürüyüp o türü sevenleri toplayacaksın...
Bir de sürpriz isimler var.
Mesela Erol Evgin. Mesela Yalın. Bütün bir kış ortalıkta görünmüyor ama seyircisi onu orada görmeyi seviyor.
Şebnem Ferah, MFÖ, Teoman da davetiye bulunması zor konserlermiş.
Büyük sürprizlerden biri de Ebru Gündeş. En öndeki protokol biletleri Tarkan’dan bile pahalıya satılmış.
Sponsorlar sayesinde ücretsiz konser
Bu davetiye meselesi mühim. Sponsorlar sayesinde hem sektör ayakta kalıyor, hem konserler dolabiliyor hem de halk bedava ya da indirimli konser seyredebiliyor.
Mesela Nilüfer 3 bin bilet satmış.
Geri kalanlar sponsor sayesinde ücret ödemeden konseri izleyebilmiş.
Bu konuda en bonkör sponsor “Yıldızlı Geceler”i yapan Turkcell’miş.
Gelelim Hadise meselesine...
Sahne şovu, dansçılar ve kostümler gibi giderler için 1 milyon 100 bin lira harcadığı yazılıp çizildi.
Saçma bir abartma tabii.
Düşünsenize biletler 67 liradan başlıyor, en pahalısı 504 lira.
Bütün koltuklar en pahalısından satılsa bile, 500x4000 eder: 2 milyon lira.
1 milyonu şov parasıysa hani sanatçı, hani organizasyon parası?
Kaldı ki satmadığını da biliyoruz çünkü Hadise Instagram’da konserin ilanını verdi.
Halbuki ne gerek var? Hesabına baktığınızda 9.5 milyon takipçisi olduğu görülüyor.
Madonna’nın 14 milyon biliyorsunuz.
Fikrine başvurduğum insanlar Hande Yener, Hadise gibi isimlerin biletli konser müşterisinin az olduğunu, onların kitlesinin sanatçıyı daha çok beach konseri gibi içkili-eğlenceli konseptte sevdiğini söylüyor.
Al sana bir kriter daha: Demek haftada üç beach’te çıkınca o insanlar sonra seni izlemeye Harbiye’ye gelmeyebiliyor.
Bakın aklıma ne geldi...
Acaba Hadise...
Konser öncesi sansasyonel videolar çekeceğine...
Harbiye’nin sahnesine kum falan mı döktürse?
Harbiye Açıkhava gerçeği
3972... Harbiye Açıkhava’nın dolması için satılması gereken bilet sayısı. Her babayiğidin harcı değil. “Hadise hadisesi”ne gelin bir de bu matematikten bakalım. Yani ünlülerin “ya dolduramazsam” paniğinden.
Daha 10 gün önce, Ebru Yaşar: “Çoğu isim Harbiye’yi misafirleriyle dolduruyor.”
Yanıt İrem Derici’den: “Ben kendi Harbiye’me bakarım. Ne yani boş mu çıkalım? Birkaç yıl önce baktım salon dolmuyor, eşimi dostumu çağırdım. Bunda kötü bir şey yok.”
Bunda kötü olmayan tek şey, olsa olsa İrem Derici’nin açıksözlülüğü olabilir.
Belli ki Harbiye’yi doldurup dolduramamak meselesi, müzik dünyasının kabuslarından biri.
Organizasyon/etkinlik dünyasının perde arkasında çalışanlarıyla konuştum.
Bunun için birkaç kriter var...
Ya Tarkan, Kenan Doğulu ve Candan Erçetin gibi kemik kitlesi olan biri olacaksın...
Ya Edis gibi merak edilen yeni bir tip olacaksın... Ki mesela geçen yazki iki konseri full çekti, üstüne bir de merdiven bileti sattı.
Bu yıl tek konser vermesine rağmen 2 bin bilette kaldı.
Ya Volkan Konak gibi etnikten yürüyüp o türü sevenleri toplayacaksın...
Bir de sürpriz isimler var.
Mesela Erol Evgin. Mesela Yalın. Bütün bir kış ortalıkta görünmüyor ama seyircisi onu orada görmeyi seviyor.
Şebnem Ferah, MFÖ, Teoman da davetiye bulunması zor konserlermiş.
Büyük sürprizlerden biri de Ebru Gündeş. En öndeki protokol biletleri Tarkan’dan bile pahalıya satılmış.
Sponsorlar sayesinde ücretsiz konser
Bu davetiye meselesi mühim. Sponsorlar sayesinde hem sektör ayakta kalıyor, hem konserler dolabiliyor hem de halk bedava ya da indirimli konser seyredebiliyor.
Mesela Nilüfer 3 bin bilet satmış.
Geri kalanlar sponsor sayesinde ücret ödemeden konseri izleyebilmiş.
Bu konuda en bonkör sponsor “Yıldızlı Geceler”i yapan Turkcell’miş.
Gelelim Hadise meselesine...
Sahne şovu, dansçılar ve kostümler gibi giderler için 1 milyon 100 bin lira harcadığı yazılıp çizildi.
Saçma bir abartma tabii.
Düşünsenize biletler 67 liradan başlıyor, en pahalısı 504 lira.
Bütün koltuklar en pahalısından satılsa bile, 500x4000 eder: 2 milyon lira.
1 milyonu şov parasıysa hani sanatçı, hani organizasyon parası?
Kaldı ki satmadığını da biliyoruz çünkü Hadise Instagram’da konserin ilanını verdi.
Halbuki ne gerek var? Hesabına baktığınızda 9.5 milyon takipçisi olduğu görülüyor.
Madonna’nın 14 milyon biliyorsunuz.
Fikrine başvurduğum insanlar Hande Yener, Hadise gibi isimlerin biletli konser müşterisinin az olduğunu, onların kitlesinin sanatçıyı daha çok beach konseri gibi içkili-eğlenceli konseptte sevdiğini söylüyor.
Al sana bir kriter daha: Demek haftada üç beach’te çıkınca o insanlar sonra seni izlemeye Harbiye’ye gelmeyebiliyor.
Bakın aklıma ne geldi...
Acaba Hadise...
Konser öncesi sansasyonel videolar çekeceğine...
Harbiye’nin sahnesine kum falan mı döktürse?