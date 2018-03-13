Geçmişten havadis var

Önce o bir tane gönderdi, sonra ben... Sonra o. Sonra yine ben.

Arkadaşımla oyun olarak başladı, sonra “guilty pleasure” (suçlu zevk, mahcup keyif) halini aldı, bütün hafta birbirimize bu eski kupürlerden gönderip eğlendik.

Gazeteci olduğum için mi bana bu kadar ‘abartılı’ geliyor? Sanmam.

Çünkü internette de listeler falan yapılıyor, hatta gecmisgazete.com diye site bile var.

Bildiğiniz haber sitesi: Kategoriler, günün manşetleri, kelime arama, en çok okunanlar...

Mesela bütün dünyada enflasyon yükselirken Türkiye’de düşüyormuş! Yıl 1980.

En geç 1998’de AB’ye girecekmişiz...

Ama içlerinde en absürtleri magazin olanlar tabii.

Nasıl yapılmış, hangi kafayla kurgulanmış, pozu veren kim, niye “Çirkin kocamdan boşandım” derken yatakta ve neden orasını burasını açmış... Şaka gibi.

Bugün size en acayiplerinden bir seçki yaptım ama böyle komikleriyle karşılaştıkça bunları arada alırız gündeme zaten.

Bugün biraz gülelim. Söz, bir dahaki sefere o dönemler magazin yapmış bir-iki gazeteci büyüğümüze de danışırız/sorarız bu konuyu/kafayı...

GELİN “RESİMALTI OYUNU” OYNAYALIM





Gülen ve Ece Marmaris’teymiş. “Erkeklerimiz hep turist peşinde, bizim onlardan ne eksiğimiz var” demişler... Emin olun demişlerdir. Türk erkekleri, tıpkı bugünkü gibi, o zamanlar da hep baklavalı, beş dil bilen, eğitimli, alanında uzman insanlardan müteşekkil bir topluluk olduğu için, kızlar onları turistlere kaptırmaktan üzgün tabii.





O zamanlar böyle yemek kursları, ekmekçilik atölyeleri, artizanal ekmek gibi envai çeşit imkân yok tabii...

İnanılır gibi değil: 35 yıllık Gülo Teyze meğer Nurettin Amca’ymış.





Küçük olduğu için siz okuyamıyorsunuz, aktarayım: Efendim, bir film setindeyiz. Başrollerde Salih Güney ve Ahu Tuğba var. Yönetmen Hasan Kazankaya sevişme sahnesini beğenmeyince “Bu iş böyle yapılır” diye kendisi gösteriyor. Bu tarihi anlar da gazete karelerine yansıyor. Küçük bir detay: Ahu Tuğba, o sırada “Hasan Abi, nişanlım Mahmut beni şutlayacak” diyor.





Dalgın Ayşe diskotekte hamile kaldı... Diskotekte. Hamile. Dalgınlıktan. Bunu yapan da “Komançero Kazım”mış. Komançero’yu ele veren öpüşme fotoğrafı da var. Haberde Ayşe, “Dansa ve müziğe pek meraklı, biraz da aklı havada” olarak tanıtılıyor.





Ben hiç filmini hatırlamıyorum ama İnci Saner dönemin film yıldızlarındanmış. Ama zaten haber konusu filmografisi değil, başına gelenler: Aldatılmış! Haberden öğrendiğimiz detaylara göre hem de sekiz aydır nişanlı olduğu sevgilisi tarafından. Cebine harçlık koyduğu, hesapları ödediği, donuna kadar aldığı nişanlısı tarafından... Verdiği pozun altında, “Ben aldatılacak kadın mıyım?” diye soruyor okuyucuya. Cevabınız? Duyamadım. Efendim?