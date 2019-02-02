BeyoÄŸlu dÃ¼zelmeden Ã‡iÃ§ek PasajÄ± dÃ¼zelmez

Hybrid adÄ±nda gencecik ve heyecanlÄ± insanlarÄ±n kurduÄŸu bir ajans, Ä°stiklal Caddesiâ€™ndeki Çiçek PasajÄ±â€™nÄ± yeniden eski günlerine döndürmek için kollarÄ± sÄ±vadÄ±. Önümüzdeki cuma ÅŸehrin gelecek vaat eden genç aÅŸçÄ±larÄ±nÄ±n mezeleri ve Gaye Su Akyolâ€™un ÅŸarkÄ±larÄ± eÅŸliÄŸinde bir parti yapÄ±lacak. Biletler ÅŸimdiden tükendi. Benzer etkinlikler yÄ±l boyu sürecek. Ne güzel deÄŸil mi? Ama ben karamsarlÄ±k kartÄ±mÄ± çÄ±karmak istiyorum.
1870; Naum Tiyatrosu... Avrupaâ€™nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ operacÄ±, tiyatrocu ve ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n sahne aldÄ±ÄŸÄ± bir tiyatro. Ä°stanbulâ€™da canÄ±m! Peraâ€™da, Mektebi Sultaniâ€™nin tam Ã§aprazÄ±. PadiÅŸah bile mÃ¼davimi. ZatÄ± ÅŸahane geleceÄŸi zaman, Grande Rue de Peraâ€™ya yani Ä°stiklal Caddesiâ€™ne kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±lar seriliyor. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ÅŸatafatÄ±...
*Â 5 Haziranâ€™a kadar... Ã‡ok rÃ¼zgÃ¢rlÄ± bir gÃ¼n. Ã–ÄŸleden sonra, Feridiye SokaÄŸÄ±â€™nda kiracÄ± olarak oturan Macar RiÃ§iniâ€™nin evinde Ã§Ä±kan yangÄ±n bir anda her yeri cehenneme Ã§eviriyor, 13 saatin sonunda kÃ¼l olan 500 binanÄ±n arasÄ±nda Naum Tiyatrosu da var.Â Â
* 1876... Hristaki Zografos Efendi dÃ¶nemin zengin insanlarÄ±ndan. Yanan tiyatronun arsasÄ±nÄ± satÄ±n alÄ±yor; yerine yeni bir tip Ã§arÅŸÄ± binasÄ± olarak CitÃ© de PÃ©raâ€™yÄ± yaptÄ±rÄ±yor. Hristaki PasajÄ±: BugÃ¼nkÃ¼ Ã‡iÃ§ek PasajÄ±.
Ä°Ã§inde yok, yok: Maison Parret ve Vallauryâ€™nin pastanesi, Nakumaraâ€™nÄ±n Japon maÄŸazasÄ±, Dulasâ€™Ä±n NatÃ¼rel Ã§iÃ§ekÃ§isi, Schumacherâ€™in hamur iÅŸleriyle Ã¼nlÃ¼ fÄ±rÄ±nÄ±, Yorgoâ€™nun meyhanesi, Keserciyanâ€™Ä±n terzihanesi, Acemyanâ€™Ä±n tÃ¼tÃ¼ncÃ¼ dÃ¼kkÃ¢nÄ±, Hristoâ€™nun kafesi...
* 1918... Ã‡iÃ§ek PasajÄ± aynÄ± Ã‡iÃ§ek PasajÄ± ama Ä°stanbul deÄŸil. BaÅŸkentimiz iÅŸgal altÄ±nda. Ä°ngiliz ve FransÄ±z askerleri her yerde kol geziyor. BolÅŸevik Ä°htilaliâ€™nden kaÃ§Ä±p Ã¼lkemize sÄ±ÄŸÄ±nan ve geÃ§inmek iÃ§in BeyoÄŸluâ€™nda sokakta Ã§iÃ§ek satan Beyaz Rus kadÄ±nlarÄ±nÄ± taciz ediyorlar. Onlar da Ã§iÃ§eklerini bu pasajda satmaya baÅŸlÄ±yorlar. Rivayet o ki pasajÄ±n adÄ± da oradan geliyor.
* 1923... Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r, nihayetinde Ä°stanbulâ€™u kurtarÄ±p cumhuriyeti ilan ediyoruz ama ne pasajÄ±n, ne mÃ¼davimlerinin ne de komÅŸularÄ±nÄ±n yangÄ±nÄ± sÃ¶nÃ¼yor. 1940â€™larda ilk meyhaneler aÃ§Ä±lmaya baÅŸlÄ±yor. Nektar Meyhanesi bÃ¼yÃ¼k kalabalÄ±klar Ã§ekince, ardÄ± ardÄ±na meyhaneler aÃ§Ä±lÄ±yor. Ã‡iÃ§ekÃ§iler baÅŸka yerlere kaymaya mecbur kalÄ±yor.Â Â
* 1955... MÃ¼badeleden muaf bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°stanbul RumlarÄ± ve diÄŸer azÄ±nlÄ±klar 6-7 EylÃ¼l olaylarÄ±nda canlarÄ±nÄ± zor kurtarÄ±yor. Kurtulabilenler de ilk fÄ±rsatta yurtdÄ±ÅŸÄ±na gidiyor.
Bir zamanlar TÃ¼rkÃ§e, Rumca, Ermenice, FransÄ±zca ÅŸarkÄ±larÄ±n, ÅŸansonlarÄ±n sÃ¶ylendiÄŸi Ä°stiklal Caddesi... Ã‡iÃ§ek PasajÄ± nâ€™olacaktÄ± ki?
* 10 MayÄ±s 1978 gecesi... BakÄ±msÄ±z bina aniden Ã§Ã¶kÃ¼yor. Bir modaevinin gayrimÃ¼slim sahibesi evlatlÄ±ÄŸÄ±yla beraber pirinÃ§ bir karyolayla caddeye uÃ§uyor. 10 yÄ±l yÄ±kÄ±k kaldÄ±ktan sonra belediyenin ve pasajÄ± kurtarmak iÃ§in kurulan Ã‡iÃ§ek PasajÄ±â€™nÄ± YaÅŸatma ve GÃ¼zelleÅŸtirme DerneÄŸiâ€™nin giriÅŸimiyle onarÄ±lÄ±p tekrar hizmete sokuluyor.
* 2005... Mey Ä°Ã§kiâ€™nin katkÄ±larÄ±yla pasajÄ±n dÄ±ÅŸ cephe bakÄ±mÄ±, Ã§iÃ§eklendirme ve aydÄ±nlatma yapÄ±lÄ±yor.
* BugÃ¼n... Ne Beyaz Rusu, hangi Rumlar? Opera dinlemeye gelen padiÅŸah mÄ± dediniz? Ä°stanbullular bile BeyoÄŸluâ€™ndan elini ayaÄŸÄ±nÄ± Ã§ekmiÅŸ; bir zamanlar TÃ¼rkÃ§e, Rumca, Ermenice, FransÄ±zca, RusÃ§a ÅŸarkÄ±larÄ±n, ÅŸansonlarÄ±n sÃ¶ylendiÄŸi Ä°stiklal Caddesiâ€™nde artÄ±k tek tÃ¼k BatÄ±lÄ± turist, KÃ¶rfezli Araplar ve Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar var. Ã‡iÃ§ek PasajÄ± nâ€™olacaktÄ± ki: Beyaz RuslarÄ±n Ã§iÃ§ekleri yerine naylon Ã§iÃ§ekler, mÃ¼ÅŸteri kapmak iÃ§in itiÅŸip kakÄ±ÅŸan garsonlar, kÃ¶tÃ¼ ve pahalÄ± mezeler ve Ã¶zensizlik...
* Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki cuma... Hybrid adÄ±nda gencecik ve heyecanlÄ± insanlarÄ±n kurduÄŸu bir ajans, pasajÄ± yeniden eski gÃ¼nlerine dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in ÅŸehrin gelecek vaat eden genÃ§ aÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ±n mezeleri ve Gaye Su Akyolâ€™un ÅŸarkÄ±larÄ± eÅŸliÄŸinde bir parti veriyor. Biletler ÅŸimdiden tÃ¼kendi. Benzer etkinlikler yÄ±l boyu sÃ¼recek. Ne gÃ¼zel deÄŸil mi? Ama ben karamsarlÄ±k kartÄ±mÄ± Ã§Ä±karmak istiyorum. Ã–yle ne heyecanlar yaÅŸadÄ±k: Yeniden Markiz, yeniden Ä°nci Pastanesi... TaÅŸÄ±yacak kitle kalmayÄ±nca, bunu tÃ¼ketecek kalibrede turistleri kaÃ§Ä±rÄ±nca, kÄ±ymetini bilecek kent yÃ¶neticileri olmayÄ±nca, azÄ±nlÄ±klarÄ± defdefleyip, mimariyi talan edip, LGBT ve diÄŸer renklere yaÅŸama, konuÅŸma, yÃ¼rÃ¼me hakkÄ± bile tanÄ±mayÄ±nca...
Hevesinizi kÄ±rmak hiÃ§ istemem Ã§ocuklar ama... â€˜Yeniden Ã‡iÃ§ek PasajÄ±â€™ projesi bence baÅŸka bahara.
YENÄ°LERDEN YENÄ° BEÄžEN
BeyoÄŸluâ€™nda bir meyhane SÄ±raselvilerâ€™de aÃ§Ä±lan Alacaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliÄŸi 360 derece ÅŸehir manzarasÄ±. CanlÄ± fasÄ±l, 1980 ve 90â€™lar mÃ¼zikleri de cabasÄ±. Alaca kebabÄ±nÄ± deneyin!Â Â (0541) 299 29 10
AcÄ±bademâ€™de bir bistro Avrupa YakasÄ±â€™nÄ±n sevilen mekÃ¢nÄ± Tamirane artÄ±k KadÄ±kÃ¶yâ€™de. Akasya AVMâ€™deki Tamiraneâ€™de lezzet, mÃ¼zik, eÄŸlence, alÄ±ÅŸveriÅŸ... Ne ararsanÄ±z mevcut. (0216) 325 03 72
100 TL
Bu akÅŸam Zorlu PSMâ€™de, Arndt Roerig ve Marko Vidovic ikilisinin Balkan elektronik mÃ¼zik projesi â€˜Tube & Bergerâ€™e giriÅŸ Ã¼creti...
CUMARTESÄ° ATEÅžÄ°
Bu akÅŸam sen neredesin
Aleyna Tilki BostancÄ± GMâ€™de, Ayna TekirdaÄŸ Pikap Sahneâ€™de, BÃ¼lent Ersoy BeyoÄŸlu Performanceâ€™ta, Yeni TÃ¼rkÃ¼ KadÄ±kÃ¶y Sahneâ€™de, Deniz Seki Atakent Hayal Kahvesiâ€™nde, Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ Etiler Sahneâ€™de, GÃ¼lÅŸen Vadistanbul JollyÅŸ Jokerâ€™da....
BeyoÄŸlu dÃ¼zelmeden Ã‡iÃ§ek PasajÄ± dÃ¼zelmez
Hybrid adÄ±nda gencecik ve heyecanlÄ± insanlarÄ±n kurduÄŸu bir ajans, Ä°stiklal Caddesiâ€™ndeki Çiçek PasajÄ±â€™nÄ± yeniden eski günlerine döndürmek için kollarÄ± sÄ±vadÄ±. Önümüzdeki cuma ÅŸehrin gelecek vaat eden genç aÅŸçÄ±larÄ±nÄ±n mezeleri ve Gaye Su Akyolâ€™un ÅŸarkÄ±larÄ± eÅŸliÄŸinde bir parti yapÄ±lacak. Biletler ÅŸimdiden tükendi. Benzer etkinlikler yÄ±l boyu sürecek. Ne güzel deÄŸil mi? Ama ben karamsarlÄ±k kartÄ±mÄ± çÄ±karmak istiyorum.
1870; Naum Tiyatrosu... Avrupaâ€™nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ operacÄ±, tiyatrocu ve ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n sahne aldÄ±ÄŸÄ± bir tiyatro. Ä°stanbulâ€™da canÄ±m! Peraâ€™da, Mektebi Sultaniâ€™nin tam Ã§aprazÄ±. PadiÅŸah bile mÃ¼davimi. ZatÄ± ÅŸahane geleceÄŸi zaman, Grande Rue de Peraâ€™ya yani Ä°stiklal Caddesiâ€™ne kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±lar seriliyor. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ÅŸatafatÄ±...
*Â 5 Haziranâ€™a kadar... Ã‡ok rÃ¼zgÃ¢rlÄ± bir gÃ¼n. Ã–ÄŸleden sonra, Feridiye SokaÄŸÄ±â€™nda kiracÄ± olarak oturan Macar RiÃ§iniâ€™nin evinde Ã§Ä±kan yangÄ±n bir anda her yeri cehenneme Ã§eviriyor, 13 saatin sonunda kÃ¼l olan 500 binanÄ±n arasÄ±nda Naum Tiyatrosu da var.Â Â
* 1876... Hristaki Zografos Efendi dÃ¶nemin zengin insanlarÄ±ndan. Yanan tiyatronun arsasÄ±nÄ± satÄ±n alÄ±yor; yerine yeni bir tip Ã§arÅŸÄ± binasÄ± olarak CitÃ© de PÃ©raâ€™yÄ± yaptÄ±rÄ±yor. Hristaki PasajÄ±: BugÃ¼nkÃ¼ Ã‡iÃ§ek PasajÄ±.
Ä°Ã§inde yok, yok: Maison Parret ve Vallauryâ€™nin pastanesi, Nakumaraâ€™nÄ±n Japon maÄŸazasÄ±, Dulasâ€™Ä±n NatÃ¼rel Ã§iÃ§ekÃ§isi, Schumacherâ€™in hamur iÅŸleriyle Ã¼nlÃ¼ fÄ±rÄ±nÄ±, Yorgoâ€™nun meyhanesi, Keserciyanâ€™Ä±n terzihanesi, Acemyanâ€™Ä±n tÃ¼tÃ¼ncÃ¼ dÃ¼kkÃ¢nÄ±, Hristoâ€™nun kafesi...
* 1918... Ã‡iÃ§ek PasajÄ± aynÄ± Ã‡iÃ§ek PasajÄ± ama Ä°stanbul deÄŸil. BaÅŸkentimiz iÅŸgal altÄ±nda. Ä°ngiliz ve FransÄ±z askerleri her yerde kol geziyor. BolÅŸevik Ä°htilaliâ€™nden kaÃ§Ä±p Ã¼lkemize sÄ±ÄŸÄ±nan ve geÃ§inmek iÃ§in BeyoÄŸluâ€™nda sokakta Ã§iÃ§ek satan Beyaz Rus kadÄ±nlarÄ±nÄ± taciz ediyorlar. Onlar da Ã§iÃ§eklerini bu pasajda satmaya baÅŸlÄ±yorlar. Rivayet o ki pasajÄ±n adÄ± da oradan geliyor.
* 1923... Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r, nihayetinde Ä°stanbulâ€™u kurtarÄ±p cumhuriyeti ilan ediyoruz ama ne pasajÄ±n, ne mÃ¼davimlerinin ne de komÅŸularÄ±nÄ±n yangÄ±nÄ± sÃ¶nÃ¼yor. 1940â€™larda ilk meyhaneler aÃ§Ä±lmaya baÅŸlÄ±yor. Nektar Meyhanesi bÃ¼yÃ¼k kalabalÄ±klar Ã§ekince, ardÄ± ardÄ±na meyhaneler aÃ§Ä±lÄ±yor. Ã‡iÃ§ekÃ§iler baÅŸka yerlere kaymaya mecbur kalÄ±yor.Â Â
* 1955... MÃ¼badeleden muaf bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°stanbul RumlarÄ± ve diÄŸer azÄ±nlÄ±klar 6-7 EylÃ¼l olaylarÄ±nda canlarÄ±nÄ± zor kurtarÄ±yor. Kurtulabilenler de ilk fÄ±rsatta yurtdÄ±ÅŸÄ±na gidiyor.
Bir zamanlar TÃ¼rkÃ§e, Rumca, Ermenice, FransÄ±zca ÅŸarkÄ±larÄ±n, ÅŸansonlarÄ±n sÃ¶ylendiÄŸi Ä°stiklal Caddesi... Ã‡iÃ§ek PasajÄ± nâ€™olacaktÄ± ki?
* 10 MayÄ±s 1978 gecesi... BakÄ±msÄ±z bina aniden Ã§Ã¶kÃ¼yor. Bir modaevinin gayrimÃ¼slim sahibesi evlatlÄ±ÄŸÄ±yla beraber pirinÃ§ bir karyolayla caddeye uÃ§uyor. 10 yÄ±l yÄ±kÄ±k kaldÄ±ktan sonra belediyenin ve pasajÄ± kurtarmak iÃ§in kurulan Ã‡iÃ§ek PasajÄ±â€™nÄ± YaÅŸatma ve GÃ¼zelleÅŸtirme DerneÄŸiâ€™nin giriÅŸimiyle onarÄ±lÄ±p tekrar hizmete sokuluyor.
* 2005... Mey Ä°Ã§kiâ€™nin katkÄ±larÄ±yla pasajÄ±n dÄ±ÅŸ cephe bakÄ±mÄ±, Ã§iÃ§eklendirme ve aydÄ±nlatma yapÄ±lÄ±yor.
* BugÃ¼n... Ne Beyaz Rusu, hangi Rumlar? Opera dinlemeye gelen padiÅŸah mÄ± dediniz? Ä°stanbullular bile BeyoÄŸluâ€™ndan elini ayaÄŸÄ±nÄ± Ã§ekmiÅŸ; bir zamanlar TÃ¼rkÃ§e, Rumca, Ermenice, FransÄ±zca, RusÃ§a ÅŸarkÄ±larÄ±n, ÅŸansonlarÄ±n sÃ¶ylendiÄŸi Ä°stiklal Caddesiâ€™nde artÄ±k tek tÃ¼k BatÄ±lÄ± turist, KÃ¶rfezli Araplar ve Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar var. Ã‡iÃ§ek PasajÄ± nâ€™olacaktÄ± ki: Beyaz RuslarÄ±n Ã§iÃ§ekleri yerine naylon Ã§iÃ§ekler, mÃ¼ÅŸteri kapmak iÃ§in itiÅŸip kakÄ±ÅŸan garsonlar, kÃ¶tÃ¼ ve pahalÄ± mezeler ve Ã¶zensizlik...
* Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki cuma... Hybrid adÄ±nda gencecik ve heyecanlÄ± insanlarÄ±n kurduÄŸu bir ajans, pasajÄ± yeniden eski gÃ¼nlerine dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in ÅŸehrin gelecek vaat eden genÃ§ aÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ±n mezeleri ve Gaye Su Akyolâ€™un ÅŸarkÄ±larÄ± eÅŸliÄŸinde bir parti veriyor. Biletler ÅŸimdiden tÃ¼kendi. Benzer etkinlikler yÄ±l boyu sÃ¼recek. Ne gÃ¼zel deÄŸil mi? Ama ben karamsarlÄ±k kartÄ±mÄ± Ã§Ä±karmak istiyorum. Ã–yle ne heyecanlar yaÅŸadÄ±k: Yeniden Markiz, yeniden Ä°nci Pastanesi... TaÅŸÄ±yacak kitle kalmayÄ±nca, bunu tÃ¼ketecek kalibrede turistleri kaÃ§Ä±rÄ±nca, kÄ±ymetini bilecek kent yÃ¶neticileri olmayÄ±nca, azÄ±nlÄ±klarÄ± defdefleyip, mimariyi talan edip, LGBT ve diÄŸer renklere yaÅŸama, konuÅŸma, yÃ¼rÃ¼me hakkÄ± bile tanÄ±mayÄ±nca...
Hevesinizi kÄ±rmak hiÃ§ istemem Ã§ocuklar ama... â€˜Yeniden Ã‡iÃ§ek PasajÄ±â€™ projesi bence baÅŸka bahara.
YENÄ°LERDEN YENÄ° BEÄžEN
BeyoÄŸluâ€™nda bir meyhane SÄ±raselvilerâ€™de aÃ§Ä±lan Alacaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliÄŸi 360 derece ÅŸehir manzarasÄ±. CanlÄ± fasÄ±l, 1980 ve 90â€™lar mÃ¼zikleri de cabasÄ±. Alaca kebabÄ±nÄ± deneyin!Â Â (0541) 299 29 10
AcÄ±bademâ€™de bir bistro Avrupa YakasÄ±â€™nÄ±n sevilen mekÃ¢nÄ± Tamirane artÄ±k KadÄ±kÃ¶yâ€™de. Akasya AVMâ€™deki Tamiraneâ€™de lezzet, mÃ¼zik, eÄŸlence, alÄ±ÅŸveriÅŸ... Ne ararsanÄ±z mevcut. (0216) 325 03 72
100 TL
Bu akÅŸam Zorlu PSMâ€™de, Arndt Roerig ve Marko Vidovic ikilisinin Balkan elektronik mÃ¼zik projesi â€˜Tube & Bergerâ€™e giriÅŸ Ã¼creti...
CUMARTESÄ° ATEÅžÄ°
Bu akÅŸam sen neredesin
Aleyna Tilki BostancÄ± GMâ€™de, Ayna TekirdaÄŸ Pikap Sahneâ€™de, BÃ¼lent Ersoy BeyoÄŸlu Performanceâ€™ta, Yeni TÃ¼rkÃ¼ KadÄ±kÃ¶y Sahneâ€™de, Deniz Seki Atakent Hayal Kahvesiâ€™nde, Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ Etiler Sahneâ€™de, GÃ¼lÅŸen Vadistanbul JollyÅŸ Jokerâ€™da....