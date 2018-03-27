İnsanoğlunun keskin dişleri yok. Hızlı koşamıyor. Bizim gelişme ve ilerlememiz tamamıyla birlikte hareket edebilme yeteneğimize bağlı. Beraber hareketi verimli kılan da iyi bir yol göstericinin olması.

İşte Singapur devleti ülkedeki tüm şirketlerin Sanayi 4.0 konusunda ortak bir dil geliştirmesini sağlamak ve milli sanayisinde farkındalık yaratarak, ülkenin birlik içinde kalkınması için Sanayi 4.0 endeksi projesini başlattığını açıkladı geçtiğimiz günlerde.

Birçok AB devletine danışmanlık da yapan teknoloji devrimleri teorisinin sahibi Carlota Perez, bilişim teknolojileri devrimi sonuçlarının bir altın çağ yaratacağını söylüyor. Bu altın çağın ancak devletlerin bilişim teknolojilerinin halka yayılmasında ön ayak olması ile mümkün olabileceğini belirtiyor.

Bu bakımdan Singapur’un uyguladığı Sanayi 4.0 endeksi bizim de devlet olarak örnek almamız gereken bir modeldir. Ülke ekonomisine momentum kazandırmanın yolu KOBİ’leri Sanayi 4.0 ile ivedilikle buluşturmaktır.

Türkiye için çok doğru bir model.

Sanayi 4.0 oldukça komplike bir konsept. Doğrusu bu konuda çalışan herkesin kafası çok net de değil. Ülkemizde büyük şirketler Sanayi 4.0 konusunda projelerini geliştirmeye başladı.

Ancak ekonomimizin yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. Sanayi 4.0 gibi komplike bir konsepti önlerine koyduğunuzda herkes uzaktan seyrediyor. Öyle devasa büyük bir canavar ki bu…

Asya’da her yeni teknolojiyi ve konsepti çabucak hayata geçiren Singapur, bu büyük soruna bir çözüm geliştirdi. Singapur Sanayi 4.0 Endeksi.

Amaç bu endeksle öncelikle farkındalık yaratmak. Singapurlu şirketlere Sanayi 4.0 için bir çerçeve sunuluyor. Her endüstrideki şirketler için ortak bir dil oluşturulması sağlanıyor.

Eğer eksikliğin nerede olduğunu bilmezseniz hiçbir çözüm geliştiremezsiniz. İşte Singapur oluşturduğu son derece kalifiye bir takım ile önce sorunu teşhis edecek.

Bu endekste,

Sanayi 4.0 konsepti üç ana alt başlığa ayrılıyor:

Süreçler

Teknoloji

Organizasyon

Daha sonra her ana başlık kendi altında alt başlıklara ayrılıyor. Tedarik zincirinden, otomasyona ve yönetime kadar kapsamlı bir ölçme gerçekleştiriliyor.

Bu endeks ile şirketler 16 boyutta incelenerek, her bir şirketin kendi Sanayi 4.0 vizyonuna ulaşması için gerekli yol haritası ortaya çıkarılacak.

Bu çalışmalar iki yarım günlük seanslar halinde gerçekleştirilecek. Bu süreçte şirketler şu andaki üretim süreçlerinin dönüşüme hazırlık durumlarını ölçme imkânı bulacaklar. İkinci aşamada ise belirlenen eksiklikler üzerinden ve en büyük farklılığı yaratacak adımlardan oluşan bir yol haritası belirlenecek.

Bu çalışmayı gerçekleştirebilecek kişilerin belirlenmesi için bakanlık bir akreditasyon programı da başlattı. Hükümet ticaret odaları ile de yakından çalışarak bu uzun ve zahmetli sanayi dönüşüm yolculuğunda hız kazanmaya çalışıyor.

Singapur Türkiye’nin de kolaylıkla kullanabileceği bir Sanayi 4.0 çözümü geliştirdi. Sayın Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve yakın ekibinin Singapur’un geliştirdiği bu endeksi ve çalışmayı yakından inceleyeceğini ve Türkiye KOBİ’leri için benzer bir Sanayi 4.0 kalkınma modelini hayata geçireceklerini umuyorum.