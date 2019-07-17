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Şahver Kaya

Şahver Kaya

sahverkaya@icloud.com

Dijital Ekonomi köşesi 2 yaşında – Son bir yılda neler konuştuk?

17 Temmuz 2019

Ben bir teknolojistim. Bir gazeteci değilim. Bir teknolojist olarak en yeni teknolojilerle meşgulüm her gün. Teknoloji her alanda imkansızı mümkün hale getiriyor.

Örneğin şu anda dünya 5G devlerinden Qualcomm’un eski bir yöneticisi ile bir proje üzerinde çalışıyorum. Yapay zekâ konusunda dünyanın önemli bir bilim adamının Beijing’de kurduğu girişime danışmanlık yapıyorum. Blokzinciri konusunda danışmanlığını yaptığım çok sayıda proje var yurt dışında. Sağlık sektöründe değişen iş modellerini Stanfordlu bir grupla çalışıyorum bir yatırım grubu için.

Teknoloji ile Türkiye’nin de imkansızları mümkün hale getirebileceğine inanıyorum. Bu köşede sizlerle bu inancımı paylaşıyorum her hafta.

Milli dijital ekonominin temel taşlarını nasıl şekillendireceğimizi ve dünyada bu işlerin nasıl yapıldığını paylaşmaya gayret ediyorum.

Son bir yıl içinde 5G kaynaklı küresel tansiyonlardan, Dijital İpek Yolu yazı dizisine, Rusya’nın dijital ekonomi atılımlarından, Türkiye Dijital Endeksi oluşturulmasını öneren yazımıza kadar farklı konuları kaleme aldım.

Kısaca göz atalım …

16 Nisan’da milli dijital ekonomi yolunda atılabilecek en önemli adımlardan birinin bir endeks oluşturarak işe başlamak olduğunu yazmıştım. Yerel yönetimlerin de bu endeksle çalışmalarının ölçülüp değerlendirilmesinin önemine işaret etmiştim. Ölçmediğinizi iyileştiremezsiniz öyle değil mi? http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/turkiye-dijital-ekonomi-endeksi-41183972

Akıllı şehir çözümleri hem ülke ekonomisini, hem de bireylerin hayatlarını daha verimli hale dönüştürme potansiyeline sahip. 5 Mart’ta 5 akıllı şehir çözümüne yer vermiştim bu köşede. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/5-akilli-sehir-cozumu-41137952

5 Şubat’ta veri ekonomisinin altyapısını 5G ağı sağlarken, çerçevelerini blokzincirinin belirleyeceğini yazmıştım. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/5g-ve-blokzinciri-ekonomisi-41105635

22 Ocak’ta küresel teknoloji şirketlerinin günahlarını yazmıştım. Ve bu haksızlıklara karşı çıkan cesur hareketlerden bahsetmiştim. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/insanlik-tarihinin-en-acimasiz-sirketleri-41090152

8 Ocak’ta kahraman ile korkak arasında hissettikleri duygular itıbarıyla fark olmadığını yazmıştım. Zira ikisinin de içlerinde hissettikleri duygular tıpatıp aynıdır. İkisi de kaybetmekten ve ölmekten korkarlar. Yeni teknolojiler karşısındaki duruşumuz önemli …

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/kahraman-ile-korkak-arasindaki-fark-nedir-41075975

27 Kasım’da İsrail ordusundaki bir birliğin nasıl yüksek teknoloji girişimcileri üreten bir fabrikaya dönüştüğünü kaleme almıştım. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/9900-numarali-birlik-41031958

20 Kasım’da Çinlilerin büyük bir hırs içinde haftanın 6 günü sabahtan akşama kendilerini nasıl işe verdiğini kaleme almıştım. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/996-kurali-41024252

26 Haziran’da Rusya’nın Dijital Ekonomi atılımlarını kaleme almıştım. Bu yazı aynı hafta Rusya’da önemli bir sitede yayınlandı. Yazıya çok sayıda yorum gelmişti o sitede. Türkiye’de yorum sayısı sıfırdı. Merak edip Moskovalı arkadaşım Tanya’dan tek tek yorumları çevirmesini istemiştim. Görünen o ki Ruslar daha katılımcı medyada… http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/rusyanin-dijital-ekonomi-kodlari-41254217

Geçen Ağustos sonundan itibaren 3 yazılık bir Dijital İpek Yolu yazı dizisi kaleme almıştım. Bu günümüzün önemli konseptlerinden biri ve mutlaka anlamamız gerekiyor. Umarım okudunuz. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/dijital-ipek-yolu-ve-turkiye-3-40945491

5G konusunu çok kez gündeme taşıdık bu yıl.

Daha önemlisi ülkemizdeki 5G çalışmalarını da gündeme getirme imkanım oldu. Milli 5G konusundaki önemli yazılardan biri geçen ay yayınlandı burada. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/milli-5g-adimlari-3-teknik-direktor-kim-41261299

2019’un dijital ekonomi köşemiz için genel teması 5G’ydi. Bu teknoloji kritik. Türkiye için daha özel bir durum var zira kendi milli dijital altyapımızı artık oluşturabiliriz.

Bu büyük bir paradigma değişimi olacak bizim için.

Artık teknolojiyi takip eden değil, teknolojide imkansızı başaranlardan olmayı hedeflemeliyiz.

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