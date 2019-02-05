5G ve Blokzinciri Ekonomisi

Teknolojinin hayatınızı değiştirdiğini mi düşünüyorsunuz? 5-10 yıl sonrasını bekleyin. Hem kişisel, hem de profesyonel hayatınızın merkezi haline gelecek ve katlanarak büyüyecek dönüşümü bekleyin. Bu hayallerimizin ötesinde bir dönüşüm olacak.
İnsanlık tarihi belki de böyle büyük bir dönüşümü, bu kadar hızlı bir şekilde hiç deneyimlememiş olabilir.
5G teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte bugün kısıtlı olarak denemelerini gördüğümüz yapay zekâ ve blokzinciri gibi teknolojilerin doğrudan günlük hayatın parçası haline geldiğini göreceğiz.
Geçen hafta Davos’da elle tutulur bir karar alınmadığını yazmıştım. Ancak bazı liderler arasında konuşulan konuların başında 5G, yapay zekâ, blockzinciri gibi teknolojiler geliyordu. Vizyoner liderlerin bu yeni teknolojiler üzerine odaklanmış olması, daha kazançlı, üretkenliğin daha yüksek olduğu bir geleceğe yönelik inancımızı güçlendiriyor.
Bu teknolojilere hazırlıkların bugünden yapılması gerekiyor. Örneğin İtalya’da yeni bir düzenleme gündeme geldi geçtiğimiz günlerde. İtalyan Senatosu Anayasa İşleri Komitesi tarafından onaylanan kararname yeni kanunlarla alakalı belgelerin blokzinciri teknolojisi ile kaydını öneriyor.
İtalya’da şu andaki koalisyon hükümetinin önemli bir parçası olan 5 yıldız hareketinin kurucularından Gianroberto Casaleggio’nun oğlu Davide Casaleggio blockzinciri konusunda çok aktif. Davide’nin görünürde hükümetle bir alakası yok, ancak geçen yıl New York Times’da çıkan bir yazı Davide’nin hükümeti perde arkasından kontrol eden esas kişi olduğunu iddia ediyordu. Eğer böyle ise ne mutlu İtalya için, zira Davide sadece teknolojiyi takip eden biri değil, aynı zamanda bu konuda orijinal çalışmalar da ortaya koyuyor. Aralık ayında Dubai’de bir toplantıda karşılaştığımda doğrusu hem kendi bilgi seviyesi, hem de etrafında bulundurduğu bilgi ve deneyim seviyesi yüksek kişiler dikkatimi çekmişti.
5G veri ekonomisinin yakıtı olacak
Potansiyel olarak blokzinciri teknolojisi 5G ağında iş modellerinin temel çerçevesi olabilir. Tam anlamıyla çalışan 5G ağı merkezi olmayan blokzinciri teknolojilerinin çok çabuk yaygınlaşmasında büyük bir etken olabilir.
5G blokzinciri, yapay zeka, VR & AR gibi bir çok yeni teknolojinin kullanım alanlarını hızla artıracak kuvvetli bir katalizör görevi görecek. Veri ekonomisinin yaygınlaşması ile otonom arabalar, robotlar ve daha birçok yeni teknolojiye ait kullanım alanı günlük hayata inecek ve ulaşılabilir hala gelecek.
Blokzinciri günlük hayatta karşınıza doğrudan çıkan bir teknoloji değil. Altyapı teknolojilerinden biri. Ancak şu anda dünyadaki en büyük sorunlara çözüm üretebilme potansiyeline sahip. Kişisel bilgilerin kullanımı, finansal sistemin güncellenmesi ve bugünkü sistemde eksik olan güvenin sistem tarafından sağlanır hale gelmesi bunlardan sadece bazıları …
Blockzinciri ile ürünleri almak veya satmak, oy kullanmak veya domateslerin nerede, hangi şartlarda yetiştirildiğini öğrenmek kolaylaşacak. Aracıların yok olması masrafları ve fiyatları düşürecek.
2010’lu yıllardan bu yana gerçekleşen teknolojik gelişmeler müthiş, ancak hayatımıza hala girememiş olmalarının sebeplerinin başında, bu teknolojilerin yaratacağı veri hacmi ile çalışabilecek bir ağın olmaması var. Bugün VR&AR ürün geliştiricilerine veya yapay zekâ ürün geliştiricilerine sorduğunuzda herkes 5G’den bahsediyor.
Aynı durum blockzinciri için de geçerli.
5G ile üretilecek veri kalitesi ve hacmi bugüne kadar insanlık tarihinde deneyimlenmemiş bir büyüklükte olacak. Hatırlarsanız The Economist dergisi birkaç yıl önce veri artık yeni petroldür diye bir kapak yapmıştı.
İşte bugün bunu teyit eden bir teknoloji savaşı ile karşı karşıyayız.
Çin ve ABD hükümetleri 5G merkezli bir savaşa giriştiler.
Veri ekonomisinin altyapısını 5G ağı sağlarken, çerçevelerini blokzinciri belirleyecek.
5G ve Blokzinciri Ekonomisi
Teknolojinin hayatınızı değiştirdiğini mi düşünüyorsunuz? 5-10 yıl sonrasını bekleyin. Hem kişisel, hem de profesyonel hayatınızın merkezi haline gelecek ve katlanarak büyüyecek dönüşümü bekleyin. Bu hayallerimizin ötesinde bir dönüşüm olacak.
İnsanlık tarihi belki de böyle büyük bir dönüşümü, bu kadar hızlı bir şekilde hiç deneyimlememiş olabilir.
5G teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte bugün kısıtlı olarak denemelerini gördüğümüz yapay zekâ ve blokzinciri gibi teknolojilerin doğrudan günlük hayatın parçası haline geldiğini göreceğiz.
Geçen hafta Davos’da elle tutulur bir karar alınmadığını yazmıştım. Ancak bazı liderler arasında konuşulan konuların başında 5G, yapay zekâ, blockzinciri gibi teknolojiler geliyordu. Vizyoner liderlerin bu yeni teknolojiler üzerine odaklanmış olması, daha kazançlı, üretkenliğin daha yüksek olduğu bir geleceğe yönelik inancımızı güçlendiriyor.
Bu teknolojilere hazırlıkların bugünden yapılması gerekiyor. Örneğin İtalya’da yeni bir düzenleme gündeme geldi geçtiğimiz günlerde. İtalyan Senatosu Anayasa İşleri Komitesi tarafından onaylanan kararname yeni kanunlarla alakalı belgelerin blokzinciri teknolojisi ile kaydını öneriyor.
İtalya’da şu andaki koalisyon hükümetinin önemli bir parçası olan 5 yıldız hareketinin kurucularından Gianroberto Casaleggio’nun oğlu Davide Casaleggio blockzinciri konusunda çok aktif. Davide’nin görünürde hükümetle bir alakası yok, ancak geçen yıl New York Times’da çıkan bir yazı Davide’nin hükümeti perde arkasından kontrol eden esas kişi olduğunu iddia ediyordu. Eğer böyle ise ne mutlu İtalya için, zira Davide sadece teknolojiyi takip eden biri değil, aynı zamanda bu konuda orijinal çalışmalar da ortaya koyuyor. Aralık ayında Dubai’de bir toplantıda karşılaştığımda doğrusu hem kendi bilgi seviyesi, hem de etrafında bulundurduğu bilgi ve deneyim seviyesi yüksek kişiler dikkatimi çekmişti.
5G veri ekonomisinin yakıtı olacak
Potansiyel olarak blokzinciri teknolojisi 5G ağında iş modellerinin temel çerçevesi olabilir. Tam anlamıyla çalışan 5G ağı merkezi olmayan blokzinciri teknolojilerinin çok çabuk yaygınlaşmasında büyük bir etken olabilir.
5G blokzinciri, yapay zeka, VR & AR gibi bir çok yeni teknolojinin kullanım alanlarını hızla artıracak kuvvetli bir katalizör görevi görecek. Veri ekonomisinin yaygınlaşması ile otonom arabalar, robotlar ve daha birçok yeni teknolojiye ait kullanım alanı günlük hayata inecek ve ulaşılabilir hala gelecek.
Blokzinciri günlük hayatta karşınıza doğrudan çıkan bir teknoloji değil. Altyapı teknolojilerinden biri. Ancak şu anda dünyadaki en büyük sorunlara çözüm üretebilme potansiyeline sahip. Kişisel bilgilerin kullanımı, finansal sistemin güncellenmesi ve bugünkü sistemde eksik olan güvenin sistem tarafından sağlanır hale gelmesi bunlardan sadece bazıları …
Blockzinciri ile ürünleri almak veya satmak, oy kullanmak veya domateslerin nerede, hangi şartlarda yetiştirildiğini öğrenmek kolaylaşacak. Aracıların yok olması masrafları ve fiyatları düşürecek.
2010’lu yıllardan bu yana gerçekleşen teknolojik gelişmeler müthiş, ancak hayatımıza hala girememiş olmalarının sebeplerinin başında, bu teknolojilerin yaratacağı veri hacmi ile çalışabilecek bir ağın olmaması var. Bugün VR&AR ürün geliştiricilerine veya yapay zekâ ürün geliştiricilerine sorduğunuzda herkes 5G’den bahsediyor.
Aynı durum blockzinciri için de geçerli.
5G ile üretilecek veri kalitesi ve hacmi bugüne kadar insanlık tarihinde deneyimlenmemiş bir büyüklükte olacak. Hatırlarsanız The Economist dergisi birkaç yıl önce veri artık yeni petroldür diye bir kapak yapmıştı.
İşte bugün bunu teyit eden bir teknoloji savaşı ile karşı karşıyayız.
Çin ve ABD hükümetleri 5G merkezli bir savaşa giriştiler.
Veri ekonomisinin altyapısını 5G ağı sağlarken, çerçevelerini blokzinciri belirleyecek.