1 kg taze bakla
1 adet iri boy kuru soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tozşeker
2 çay kaşığı tuz
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 yemek kaşığı dolusu un
Ayrıca:
1 demet dereotu
Sos için:
Sarımsaklı yoğurt
Yapılışı: Baklaların iki ucunu yeşil fasulye ayıklar gibi kesin ve bol suyla iyice yıkayıp süzdürün. Baklaları derin bir kaba koyup üzerine limon suyu, un ve tuzu ekleyin. Tam üzerine çıkacak kadar da su ilave edin. Bu işi dikkatlice yapın çünkü baklaları bu suyuyla olduğu gibi tencereye aktaracağız.
Zeytinyağının yarısını geniş bir çelik tencereye koyup, orta ısılı ateşin üzerine oturtun. İncecik doğranmış soğanı ve yine incecik doğranmış sarımsağı ilave edip karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Şekeri katıp karıştırın.
Şimdi beklettiğiniz baklaları suyuyla beraber tencereye aktarın. Tuzunu katın, kalan zeytinyağını en üste gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp kaynayıncaya dek pişirin. Yemek kaynamaya başlayınca altını kısın ve kısık ateşte en az 55-60 dakika pişirin. Bakla biraz uzun pişer. Suyunu kontrol edin, az gelmesin. Soğuyunca ince doğranmış dereotuyla süsleyip sarımsaklı yoğurtla servise sunun.
Zeytinyağlı taze bakla
Malzeme:
1 kg taze bakla
1 adet iri boy kuru soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tozşeker
2 çay kaşığı tuz
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 yemek kaşığı dolusu un
Ayrıca:
1 demet dereotu
Sos için:
Sarımsaklı yoğurt
Yapılışı: Baklaların iki ucunu yeşil fasulye ayıklar gibi kesin ve bol suyla iyice yıkayıp süzdürün. Baklaları derin bir kaba koyup üzerine limon suyu, un ve tuzu ekleyin. Tam üzerine çıkacak kadar da su ilave edin. Bu işi dikkatlice yapın çünkü baklaları bu suyuyla olduğu gibi tencereye aktaracağız.
Zeytinyağının yarısını geniş bir çelik tencereye koyup, orta ısılı ateşin üzerine oturtun. İncecik doğranmış soğanı ve yine incecik doğranmış sarımsağı ilave edip karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Şekeri katıp karıştırın.
Şimdi beklettiğiniz baklaları suyuyla beraber tencereye aktarın. Tuzunu katın, kalan zeytinyağını en üste gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp kaynayıncaya dek pişirin. Yemek kaynamaya başlayınca altını kısın ve kısık ateşte en az 55-60 dakika pişirin. Bakla biraz uzun pişer. Suyunu kontrol edin, az gelmesin. Soğuyunca ince doğranmış dereotuyla süsleyip sarımsaklı yoğurtla servise sunun.