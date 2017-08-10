TAVA LOKUMU

Hamur için:

◊ 2 kg. un

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ 1 yemek kaşığı toz maya

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ Yarım su bardağı

sıvıyağ

◊ 1 adet orta boy

haşlanmış patates

◊ Yeteri kadar su

İçi için:

◊ 250 gr. kıyma

◊ 2 adet haşlanmış patates

◊ 1 orta boy kuru soğan

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ Ayrıca 1 su bardağı sıvıyağ

Üzeri için:

◊ Susam, pul biber

Un, tuz ve toz mayayı derin bir kapta karıştırın. Ezilmiş patates, yoğurt ve sıvıyağı ekleyip yoğurmaya başlayın. Azar azar su ekleyerek elinize çok hafif yapışan bir hamur elde edin.

Hamuru toplayıp üzerini kapatarak oda sıcaklığında bir saat dinlendirin.

İçi için; kıyma, ezilmiş patates, ince doğranmış soğan, tuz ve karabiberi bir kaseye koyup çatalla iyice karıştırın. Sıvıyağı da bir kaseye koyun.

Kabaran hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları sıvıyağa batırıp avuçlarınız arasında yuvarlayarak açın.

İçlerine kıymalı harçtan koyup ister poğaça gibi, ister yuvarlak kapatın.

Fırın tepsisine dizip üzerlerine susam ve pul biber serpiştirin.

Önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirip çıkarın.

Sıcak sıcak servise sunun.

PEYNİRLİ ÇERKEZ FASULYESİ

◊ 2 su bardağı kuru fasulye (Kuru barbunya da olur.)

◊ 2 adet kuru soğan

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 4-5 adet yeşil soğan

◊ 1 adet kırmızı biber

◊ 1 adet yeşil biber

◊ 1 yemek kaşığı domates/biber salçası

◊ 3 diş sarımsak

◊ 2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

◊ 50 gr. tereyağı

◊ 2 çay kaşığı kuru nane, pul biber (ya da 1 su bardağı rendelenmiş kaşar)

Fasulye ya da barbunyayı bir gece suda bekletin.

Ertesi gün süzün ve üzerine 5 santim çıkacak kadar suyla en az 1-1.5 saat pişirin. (Fasulyenin iyice yumuşaması, hatta dağılacak kıvama gelmesi gerekir.) Süzüp suyunu bir kenara ayırın.

Tahta kaşıkla, biraz pütürlü kalacak şekilde ezin.

Piyazlık doğradığınız soğanı ve zeytinyağını bir tencereye koyun.

Orta ısıda kavurmaya başlayın. Rendelenmiş tuzu, sarımsakları, salça ve ayıklanıp minicik doğranmış biberleri katıp 5 dakika daha kavurun.

Ezdiğiniz fasulyeyi ilave edip kavurmaya devam edin. Koyu boza kıvamı elde edinceye kadar fasulyenin haşlama suyundan ilave etmeye devam edin.

İnce doğranmış taze soğanları da katın.

Tüm malzemeleri 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Üzerine ister tereyağında kızdırdığınız baharatları, ister rendelenmiş kaşar ekleyip fırına verin.