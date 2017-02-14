TAHİNLİ LAHANA SARMASI

İç harcını hazırlamak için, süzdüğünüz pirinci derin bir kaba koyup üzerine yemeklik incecik doğradığınız soğan, tuz, karabiber, yenibahar, isterseniz haşlanmış nohut ve zeytinyağını ekleyerek iyice yoğurun.

Diğer taraftan, lahana yapraklarını parlak tarafı yukarı bakacak şekilde tezgaha serin. Üzerlerine hazırladığınız iç harcından birer yemek kaşığı kadar koyup, uçları açık kalacak şekilde rulo yapın.

Sardığınız dolmaları geniş bir tencereye yan yana ve üst üste dizin. Dört su bardağı sıcak su ekleyip üzerini küçük bir porselen tabakla kapatın. Yemeği kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı vaziyette lahanalar yumuşayıncaya kadar, 40-45 dakika pişirin.

Limon suyunu bir kaseye aktarıp üzerine bir su bardağı ılık su ve tahini ilave ederek tel çırpıcıyla iyice çırpın. Sarımsakları da dövüp sosa ekleyin.

Pişirip ılık hale gelinceye kadar beklediğiniz sarmaları servis tabağına dizin. Üzerine tahinli sosu gezdirin. İsterseniz üzerine bol kırmızıbiber serpiştirebilirsiniz.

Not: Biz iç harcını çiğden yaptık. İsterseniz tıpkı zeytinyağlı dolmalar gibi kavurabilirsiniz.

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet küçük boy yumuşak beyaz lahana

◊ 2 su bardağı pirinç

◊ 1 su bardağı haşlanmış nohut

◊ 3 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 çay bardağı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, yenibahar

Sosu için

◊ 1 su bardağı tahin

◊ 2 adet limonun suyu

◊ 1 su bardağı ılık su

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 3 diş sarımsak

TAHİNLİ PORTAKALLI KURABİYE

Tahin, sıvıyağ, pudraşekeri, vanilya ve kabartma tozunu derin bir kaba koyun.

Rendelenmiş portakal kabuğunu katıp çatalla karıştırın.

Unu da azar azar ilave edip yoğurmaya başlayın. Elinize hafif yapışan bir hamur elde edeceksiniz.

Elinizi sıvıyağa biraz batırıp hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Parçaları yuvarlayıp kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

Üzerlerine fındık koyun.

180 dereceye ayarlayıp önceden ısıttığınız fırında beyaz kalacakları şekilde, 20-22 dakika kadar pişirin.

Çıkarıp servis yapın.

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 çay bardağı tahin

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı pudraşekeri

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

◊ Yaklaşık 3-4 su bardağı un

◊ 1 çay bardağı

fındık içi

TAVUKLU BAMYA

Bamyaları yıkayın ve kağıt havlunun üzerine alıp kurulayın.

Tepelerini bıçakla külah gibi sivrilterek temizleyin. Limon suyu ve 2 su bardağı suyu derin bir kaba aktarıp bamyaları suya bırakın.

Domatesleri soyup küp doğrayın. Soğanları soyup tavla zarı formunda doğrayın. Sarımsakları da soyup ezin. Sıvıyağı bir tencerede kızdırın. Eti kızgın yağa aktarın ve suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar karıştırın. Üzerine soğanı ekleyip sürekli karıştırarak sararıncaya kadar kavurun. Tuz ve karabiberi serpiştirin.

Domates, sarımsak ve bamyayı suyuyla birlikte ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Sıcak sıcak servise sunun.

MALZEME LİSTESİ

◊ 300 gr bamya

◊ 12 parça kemikli tavuk eti

◊ Yarım adet

limonun suyu

◊ 2 su bardağı su

◊ 4 adet orta boy domates

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 6 diş sarımsak

◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 çay kaşığı karabiber

◊ 2 çay kaşığı tuz