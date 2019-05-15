1 su bardağı arpa veya tel şehriye
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı un
5 su bardağı
SICAK SU
3 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
Terbiyesi için:
2 yumurta sarısı
1 su bardağı yoğurt (Süzme yoğurt öneririm)
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı kimyon, karabiber, zerdeçal
Ayrıca:
Yarım demet taze nane yaprağı
Yapılışı:
Orta boy bir tencereye zeytinyağını ve unu katıp orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Karıştırarak 2 dakika kavurun. Şehriyeyi ekleyip yine karıştırarak 3-4 dakika daha kavurun. Böylece unun kokusu çıkar, şehriye hafif kavrulunca da lezzeti artar.
Hemen üzerine sütü ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak kaynatın. Kaynayınca sıcak suyu da ilave edin. Yine sık sık karıştırarak -dibi tutabilir- şehriyeler yumuşayıncaya dek pişirin.
Terbiye için, bir kâsede yumurta sarısı, zerdeçal, kimyon, karabiber, yoğurt ve limon suyunu çırparak karıştırın. Yavaş yavaş çorbaya katıp karıştırın. 5 dakika daha pişirip çok ince kıyılmış naneyle karıştırıp sıcak servise sunun.
Şehriyeli süt çorbası / Trakya bölgesi
Malzeme:
1 su bardağı arpa veya tel şehriye
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı un
5 su bardağı
SICAK SU
3 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
Terbiyesi için:
2 yumurta sarısı
1 su bardağı yoğurt (Süzme yoğurt öneririm)
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı kimyon, karabiber, zerdeçal
Ayrıca:
Yarım demet taze nane yaprağı
Yapılışı:
Orta boy bir tencereye zeytinyağını ve unu katıp orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Karıştırarak 2 dakika kavurun. Şehriyeyi ekleyip yine karıştırarak 3-4 dakika daha kavurun. Böylece unun kokusu çıkar, şehriye hafif kavrulunca da lezzeti artar.
Hemen üzerine sütü ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak kaynatın. Kaynayınca sıcak suyu da ilave edin. Yine sık sık karıştırarak -dibi tutabilir- şehriyeler yumuşayıncaya dek pişirin.
Terbiye için, bir kâsede yumurta sarısı, zerdeçal, kimyon, karabiber, yoğurt ve limon suyunu çırparak karıştırın. Yavaş yavaş çorbaya katıp karıştırın. 5 dakika daha pişirip çok ince kıyılmış naneyle karıştırıp sıcak servise sunun.