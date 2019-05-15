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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Şehriyeli süt çorbası / Trakya bölgesi

15 Mayıs 2019

Malzeme:

1 su bardağı arpa veya tel şehriye

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı un

5 su bardağı

SICAK SU

3 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Terbiyesi için:

2 yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt (Süzme yoğurt öneririm)

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı kimyon, karabiber, zerdeçal

Ayrıca:

Yarım demet taze nane yaprağı 

Yapılışı:

Orta boy bir tencereye zeytinyağını ve unu katıp orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Karıştırarak 2 dakika kavurun. Şehriyeyi ekleyip yine karıştırarak 3-4 dakika daha kavurun. Böylece unun kokusu çıkar, şehriye hafif kavrulunca da lezzeti artar.

Hemen üzerine sütü ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak kaynatın. Kaynayınca sıcak suyu da ilave edin. Yine sık sık karıştırarak -dibi tutabilir- şehriyeler yumuşayıncaya dek pişirin.
Terbiye için, bir kâsede yumurta sarısı, zerdeçal, kimyon, karabiber, yoğurt ve limon suyunu çırparak karıştırın. Yavaş yavaş çorbaya katıp karıştırın. 5 dakika daha pişirip çok ince kıyılmış naneyle karıştırıp sıcak servise sunun.

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