Salata tarifleri





AVOKADOLU DOMİNİK SALATASI

MALZEME LİSTESİ

6 kişilik Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet olgunlaşmış avokado

◊ 1 adet orta boy göbek marul

◊ 3 adet haşlanmış yumurta

◊ 2 adet orta boy kırmızı soğan

◊ 1 adet salatalık

◊ 2 adet orta boy domates

◊ 8-10 adet siyah zeytin

Sos için;

◊ 1 çay bardağı zeytinyağı

◊ Yarım adet greyfurt suyu

◊ 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

◊ 2 diş sarımsak

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ Yarım çay kaşığı toz zencefil

◊ 1 tatlı kaşığı tozşeker

Avokadoları soyup ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra elma dilimi şeklinde doğrayın. Marulu iri parçalar halinde, salatalıkları da soymadan doğrayın. Domatesleri dilimleyin. Kırmızı soğanı soyup halka halka kesin.

Hazırladığınız salata malzemelerini kaseye yerleştirin. Üzerine avokado dilimlerini sıralayın. Haşlanmış yumurtayı da soyup en üste yerleştirin ve zeytinleri serpiştirin.

Sos için; greyfurt suyu, pirinç sirkesi (ya da elma sirkesi), dövülmüş sarımsak, tuz, karabiber, toz zencefil ve tozşekeri blendera koyun, 1-2 dakika çekin. Zeytinyağını ekleyin.

Hazırladığınız sosu salatayla karıştırıp servise sunun.

BULGUR KÖFTELİ BELLO SALATASI

6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 DAKİKA

Pişirme süresi: 20 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı ince köftelik bulgur

◊ 1 su bardağı ılık su

◊ 4 çay kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 su bardağı un

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 çay kaşığı kimyon, kırmızı pulbiber

Salata için;

◊ 1 demet kıvırcık marul

◊ 2 adet orta boy domates

◊ 3-4 adet (dal) taze yeşil soğan

◊ 1 demet maydanoz

◊ Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 2-3 diş dövülmüş sarımsak

◊ 1 adet limonun suyu (varsa 1 yemek kaşığı nar ekşisi kullanılmasını öneririm)

Bulguru ağzı kapaklı derin bir kaba alın. Üzerine 1 su bardağı ılık su gezdirip karıştırın ve ağzını kapatın.

Bulgurun şişmesi ve yumuşaması için 10 dakika kenarda bekletin.

Diğer taraftan salatayı hazırlamak için; yıkanmış kıvırcık marulları incecik doğrayın. Kabukları soyulmuş domatesleri tavla zarı, ayıklanmış yeşil soğan ve maydanozu ise incecik dilimleyin. Malzemeleri derin bir kapta karıştırın.

Zeytinyağı, limon suyu (varsa nar ekşisi) ve dövülmüş sarımsakları küçük bir kaseye aktarıp tuz ekleyerek çırpın. Hazırladığınız bu sosu salatanın üzerine gezdirin ve salatayı bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan yumuşayıp şişen bulguru derin bir kaseye koyun. Üzerine tuz, baharatlar ve salçayı ilave edip yoğurun. Bir kaseye su koyun ve elinizi sık sık suya batırarak en az 2-3 dakika yoğurun. Un ve yumurtayı ekleyip en az 2-3 dakika daha, macun kıvamına gelinceye kadar yoğurun (Yoğurma işlemi sırasında elinizi sık sık suya batırmayı ihmal etmeyin).

Ellerinizi suya batırarak köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparıp avuçlarınız arasında yuvarlayın. 8-10 su bardağı tuzlu suyu bir tencerede kaynatıp bulgurlu köfteleri tencereye aktarın ve kaynayan suda 5-6 dakika kadar haşlayın. Pişen köfteler zaten su yüzüne çıkacaktır.

Köfteleri el kevgiri yardımıyla süzerek tencereden alıp kenarda bekleyen salatayla karıştırın ve servise sunun.

Not: Köftenin haşlanırken dağılmaması için iyice yoğrulması gerekir.

SUSAMLI PATATES SALATASI

4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 DAKİKA

Pişirme süresi: 10 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet orta boy patates

◊ 2 diş sarımsak

◊ Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan zeytinyağı (sıvıyağ da kullanabilirsiniz)

◊ 2 adet yeşil çarliston biber

◊ 1 çay kaşığı toz köri

◊ 1 çay kaşığı kimyon

◊ 4 çay kaşığı kuru nane, kuru kekik

◊ Türk kahvesi fincanıyla 3 fincan susam

◊ 2 çay kaşığı kırmızı toz ya da pulbiber

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde dilimleyin. Yeşilbiberlerin saplarını kesip tohumlarını ayıkladıktan sonra tavla zarı formunda küçük küçük doğrayın. Patatesleri iyice yıkayıp kabuklarıyla beraber dörde bölün ve üzerine çıkacak kadar suyla haşlayın. İyice yumuşayan patateslerin suyunu süzüp ılınınca kabuklarını soyun. Sonra da tavla zarı formunda küp küp doğrayıp derin bir kaba aktarın. Tuz ve karabiberi serpiştirip karıştırın. Diğer taraftan, zeytinyağını küçük bir teflon tavaya koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Kırmızıbiber, nane, kekik, köri, kimyon ve susamı tavaya koyup bir dakika kadar kavurarak aromalarını çıkarın.

Sarımsak ve biberi de hemen ekleyip sürekli karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Biberler yumuşayınca ocaktan alın ve patatesin üzerine aktarıp iyice karıştırın. Ilık olarak servise sunun. İsterseniz üzerini incecik kıyılmış dereotuyla süsleyebilirsiniz.