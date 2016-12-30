Patlıcan pehli kebabı

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1,5 kg kuzu kaburga (iri iri parçalanmış kuzu ön kol da olur)

- 8 adet ince uzun patlıcan

- 4 adet domates

- 6-7 adet yeşil sivribiber

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 3 su bardağı et suyu

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- Yeteri kadar sıvıyağ

İri iri parçalanmış kemikli etleri düdüklü tencerede en az 30 dakika haşlayın. Patlıcanları soymadan uzunlamasına ikiye bölün. Sonra enlemesine dört parçaya kesin.

Her parçasını yarım santim kalınlığında kestikten sonra kızgın yağda kızartın.

Kızarmış patlıcanları yaklaşık 40 santim çaplı yuvarlak bir fırın tepsisine, yan yana dizin.

Üzerlerine etleri, aralara soyup halka halka doğradığınız domatesleri ve ikiye böldüğünüz biberleri yerleştirin.

Tepsinin kenarından 3 su bardağı et suyunu (tepsinin yarısına gelecek kadar) aktarın.

Üzerini kapatmadan, önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında en az bir saat kadar pişirin.

Çıkarıp pilavla birlikte servis yapın.

Afiyet olsun...

PAZILI OMLET

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- Yarım demet pazı yaprağı

- 2 adet taze yeşil soğan

- 4-5 dal maydanoz

- 1 su bardağı su

- 2 tepeleme yemek kaşığı un

- 4 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 2 çay kaşığı kuru nane, kuru kekik

- Ayrıca, 4-5 yemek kaşığı sıvıyağ

Pazı yapraklarını yıkayıp iyice süzün. İncecik doğrayıp derin bir kaba koyun. Taze soğan ve maydanozu ayıklayıp yıkadıktan sonra incecik dilimleyin ve pazının üzerine ilave edin. Sebzeleri elinizle yoğurarak yumuşatın.

Yumurtaları başka bir kaseye kırıp üzerine unu ekleyin. Karışımı çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Unu iyice ezmeniz gerekir ki topaklanmasın.

Üzerine suyu azar azar katıp çırpmaya devam edin. Tuz, karabiber, nane ve kekiği de serpiştirip tekrar çırptıktan sonra karışımı sebzelerin üzerine aktarın. Malzemeleri iyice karıştırın.

Sıvıyağı en az 25-28 santim çapındaki bir teflon tavaya aktarıp hafif kısılmış ateşin üzerine oturtun. Yağ kızınca hazırladığınız yumurtalı karışımı tavaya yayın. Tavayı arada sırada sallayarak omletin altını 8-10 dakika kadar pişirin. Tahta bir spatula yardımıyla omletin kenarlarını kaldırıp pişip pişmediğini kontrol edin.

Omletin üzerine bir kapak koyun ve omleti dikkatli bir şekilde ters çevirin. Bu işlemi yaparken dikkatli olmanız gerekir. Sulanan sebzelerin suyu etrafa saçılabilir.

Ters çevirdiğiniz omleti kısık ateşte uzun süre, 15-18 dakika pişirin. Kısık ateşte pişen omlet suyunu iyice çekecek ve içi de pişecektir.

Ocaktan aldığınız omleti servis tabağına alıp tıpkı pizza gibi dilimleyerek servise sunun.