MİLFÖYLÜ ORMAN KEBABI

Zeytinyağı ve eti, orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, 4-5 dakika kavurun.

Üzerine incecik doğranmış soğanları ekleyip sık sık karıştırarak 4-5 dakika daha pişirin. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip, etler suyunu iyice çekinceye kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Havuçları soyup uzunlamasına ikiye böldükten sonra, tavla zarı formunda doğrayın. Patatesleri de aynı şekilde hazırlayıp havuçlarla birlikte suyunu iyice çeken etlerin içine katın. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip orta ısılı ateşte, ara sıra karıştırarak sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Konserve bezelyeyi ilave edip, tuz, karabiber, kekik ve kırmızı pul biberi serptikten sonra 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Diğer taraftan, 8 adet milföy hamurunu oda sıcaklığında 10-15 dakika bekletin. Yumuşayan milföy hamurlarından dördünü birleştirip hafifçe yoğurun.

Hamuru tezgahın üzerine alıp merdane yardımıyla 25-30 santim çapında bir yuvarlak oluşturacak şekilde açın. Diğer milföy hamurlarına da aynı işlemi uygulayıp iki adet yuvarlak yufka elde edin.

20-25 santim çapında, ısıya dayanıklı yüksek kenarlı fırın kabını sıvıyağla yağlayın. Hazırladığınız hamurlardan birini kalıba yerleştirin. Kenarlarından hafifçe çekiştirerek yukarı doğru yükseltin.

Ilık haldeki et yemeğini hamurun içine aktarın. Kalan milföy hamurunu da yemeğin üzerine kapatın. Kabın üzerine yerleştirdiğiniz hamurun kenarlarıyla alttaki hamurun uçlarını bastırarak birleştirin.

Hamurun üzerine fırçayla yumurta sarısı sürüp, 175 dereceye ayarlı fırında 40 dakika üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirerek fırından çıkarın.

Dilimleyerek sıcak sıcak servise sunun.

MALZEME LİSTESİ

◊ Bir kg kuşbaşı kuzu eti

◊ Beş yemek kaşığı zeytinyağı

◊ İki adet orta boy

kuru soğan

◊ İki adet orta boy havuç

◊ İki orta boy patates

◊ İki su bardağı konserve bezelye (haşlanmış taze bezelye de kullanabilirsiniz)

◊ İki çay kaşığı tuz, karabiber

◊ İki çay kaşığı kuru kekik, kırmızı pul biber

◊ Sekiz adet kare şeklinde dondurulmuş milföy hamuru (10x10 santimlik kareler olmalı)

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