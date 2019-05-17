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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Maydanozlu ekşili köfte / Edirne

17 Mayıs 2019

Malzemeler:

500 gr dana döş tek çekim kıyma
2 adet yumurta akı (Sarısını saklayın)
3-4 yemek kaşığı pirinç
2 demet maydanoz
1 çay kaşığı tuz, karabiber
5 su bardağı sıcak su
50 gr tereyağı ya da 5 yemek kaşığı zeytinyağı

Ayrıca:

1 yemek kaşığı un
Terbiyesi için:
1-2 su bardağı süzme yoğurt
2 adet yumurta sarısı
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz, karabiber

Yapılışı:

(Edirne’den sevgili Müşerref Gizer’in tarifiyle.)

Köfte için derin bir kabın içine kıymayı koyup yumurta akını ilave edin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci, tuz ve karabiberi katın. Maydanozları iyice yıkayıp süzün ve saplarıyla beraber çok incecik doğrayın. Maydanozdan şöyle ufak bir tutam alıp köfte harcına katıp yoğurmaya başlayın.

Geniş bir tabak veya tepsiye doğradığınız maydanozları koyun. 1 kaşık unu serpip karıştırın. Şimdi iyice yoğurduğunuz köfte harcından kabuklu ceviz kadar parçalar koparıp yuvarlayın ve maydanozlu tepsiye koyun. Köfteleri tepside yuvarlayıp maydanoza bulayın.

Şimdi orta boy bir tencereye sıcak su ile yağı koyup orta ısıda kaynatın. Kaynayınca köfteleri yavaş yavaş içine aktarın. Rende havucu da ekleyin. Ara sıra karıştırarak 20 dakika köfteleri pişirin.

Bu arada bir kâseye terbiye için yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu, tuz ve biberi koyup çatalla iyice çırpın. 20 dakika sonra köftenin suyundan 1 kepçe alıp yoğurtlu terbiyenin içine aktarıp ılıklaştırın. Sonra da bu terbiye sosunu yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye aktarın. 10 dakika pişirip sonra sıcak olarak servise sunun.

Maydanozlu ekşili köfte / Edirne

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