Makarna haftası

KIYMALI PATATESLİ MAKARNA





(8 kişilik)



Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişme süresi: 20 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 1 paket kelebek makarna

* 2 su bardağı makarna suyu

* 100 gr. orta yağlı kıyma

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 adet orta boy patates

* 2 adet yumurta

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle, makarnayı büyük bir tencerede 5 su bardağı tuzlu kaynar suda 10-11 dakika haşlayıp süzün. Haşlama suyundan iki bardak alıp bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, zeytinyağı ve kıymayı bir tavaya aktarıp 3-4 dakika kadar kavurun. Soğanı küp küp doğrayarak ilave edip birkaç dakika daha çevirin. Üzerine, soyup tavla zarı formunda doğradığınız patatesleri ekleyin. Ayırdığınız makarna suyunu da katarak orta ısılı ateşte pişmeye bırakın. Patatesler iyice yumuşayınca tuz ve karabiberi ekleyin.

Diğer taraftan, yumurtaları bir kasede çırpıp patatesin üzerine aktarın. Sürekli karıştırarak, yumurtalar pişinceye kadar, 2-3 dakika çevirin.

Sonra da bu kıymalı, yumurtalı sosu sıcakken haşlanmış makarnayla karıştırın.

İsterseniz maydanozla süsleyerek servise sunun.



KREMALI MANTARLI İTALYAN MAKARNASI





(6 kişilik)

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişme süresi: 15 dakika

MALZEMELER

* 1 paket penne makarna (herhangi bir makarna türü de kullanabilirsiniz)

* 30 gr. tereyağı (4 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

* 1 tepeleme yemek kaşığı un

* 2 diş sarmısak (pirinç tanesi büyüklüğünde doğranmış olmalı)

* 2 su bardağı sıcak tavuk suyu (hazır bulyon da kullanabilirsiniz)

* 1 çay kaşığı tuz, beyaz karabiber

* 4 çay kaşığı kuru fesleğen (taze fesleğen de kullanabilirsiniz)

* 1-2 su bardağı, tavla zarı formunda doğranmış konserve mantar (kültür mantarı da kullanabilirsiniz)

* 1 paket hazır süt kreması (200 ml)

* 1/2 su bardağı parmesan peyniri (veya Kars gravyeri)

YAPILIŞI

Makarnayı bol tuzlu suda haşlanmaya bırakın.

Sosu hazırlamak için; orta boy bir teflon tavaya (vok öneririm) yağı koyup orta ısıda eritin. Yağ erir erimez küp küp doğradığınız mantarı ve pirinç tanesi büyüklüğündeki sarmısakları ilave edip 2-3 dakika kadar kavurun. Unu ekleyip 1 dakika kadar karıştırmaya devam edin. Sıcak tavuk suyunu azar azar ve sürekli karıştırarak ilave edin.

Sos kaynamaya başlayınca tuz, feleğen ve beyaz renkli toz karabiberi katıp karıştırarak kısık ateşte 2 dakika daha pişirin.

Son olarak, kremayı da ilave edip kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayan sosu ocaktan alıp, haşlayıp süzdüğünüz sıcak haldeki makarnayla karıştırın.

Üzerine bol miktarda rendelenmiş parmesan ve taze çekilmiş karabiber serpiştirin. Sıcak sıcak servise sunun.

İsterseniz bu mantarlı sosu robotta çekerek de inceltebilirsiniz. Güzel göründüğü için benim tercih ettiğim yöntem bu oluyor.



MERCİMEKLİ GÜMÜLCİNE MAKARNASI







(6 kişilik)



Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişme süresi: 25 dakika



MALZEMELER

* 1 paket spagetti makarna (herhangi bir cins makarna kullanabilirsiniz)

* 2 su bardağı yeşil mercimek

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 1 adet kırmızı uzun dolmalık biber

* 3-4 diş sarmısak

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 4 çay kaşığı un

* 5 su bardağı sıcak su

* 2 çay kaşığı tozşeker

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber, kuru fesleğen

* 1/2 demet maydanoz

YAPILIŞI

Sosu hazırlamak için; incecik yemeklik doğradığınız soğanları, biberleri, incecik kıydığınız sarmısakları ve yağı orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 3-4 dakika kadar kavurun. Unu serpiştirip karıştırmaya devam ederek 1 dakika daha kavurun.

Salçayı ilave edip iyice karıştırarak 30 saniye daha pişirdikten sonra 1 su bardağı sıcak suyu katın. Hızla karıştırıp unun topaklanmasına engel olun.

Üzerine iyice yıkayıp süzdüğünüz mercimeği ekleyin. Kalan 4 su bardağı sıcak suyu da ilave edin. Tuz, karabiber, kuru fesleğen ve tozşekeri ilave edip sık sık karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp arada sırada karıştırarak mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirin ve ocaktan alın.

Diğer taraftan, makarnayı kaynayan bol tuzlu suda 10-12 dakika kadar haşlayıp süzün. Tekrar aynı tencereye aktarıp üzerine mercimekli sosu gezdirin ve karıştırın. İncecik kıydığınız maydanozla süsleyerek servise sunun.

Bu yemeğe, varsa 2 adet küp doğranmış domates de çok yakışır.