Humus paçası

MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr haşlanmış nohut

◊ 1 su bardağı nohut suyu (normal su da kullanabilirsiniz)

◊ 2 çay kaşığı tuz, kimyon

◊ 2 adet limonun suyu

◊ 4 diş sarımsak

◊ 1 su bardağı tahin

◊ 2 su bardağı süzme yoğurt

◊ 2 dilim kızarmış tost ekmeği

Sos için;

◊ 1 kahve fincanı zeytinyağı

◊ 1 tatlı kaşığı kırmızı

toz biber

Haşlanmış nohudu suyla birlikte robota aktarıp çekin. Tuz, kimyon, limon suyu, tahin ve sarımsakları ekleyip tekrar çekin.

Püre haline gelen karışımı derin bir kaba koyup yoğurdu ekleyin ve iyice karıştırın.

Kızarmış ekmekleri tavla zarı büyüklüğünde kesin. Humusu servis tabağına aktarıp üzerine kızarmış ekmekleri serpiştirin.

Zeytinyağını bir tavada kızdırıp kırmızı biberi kızgın yağa aktarın ve ocaktan alın.

Sosu humusun üzerine gezdirip varsa pastırma ve nohutla süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...

KURU İNCİR REÇELİ

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 kg kuru incir

◊ 1 kg tozşeker

◊ 1 litre su

Kuru incirleri tavla zarı büyüklüğünde doğrayıp su dolu bir kasede bir saat kadar bekletin.

Su ve şekeri bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynamasını bekleyin.

Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra incirleri ilave edin. Kısık ateşte, tahta kaşıkla karıştırarak 10 dakika pişirin.

İyice koyulaşınca ocaktan alıp kavanozlara koyun. Afiyet olsun...

KADAYIFLI KEŞKÜL

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı sıcak süt

◊ 1 su bardağı çekilmiş badem içi

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 3 yemek kaşığı pirinç unu

◊ 1 su bardağı soğuk su

◊ 3 yemek kaşığı hindistancevizi

◊ 1 litre süt

◊ Ayrıca, 1 top kadayıf

Badem içini 1 bardak sıcak sütte 30 dakika bekletin. 1 litre sütü orta boy bir tencereye koyup kaynatın. Pirinç ununu bir kaseye koyup soğuk suyla ezin ve kaynayan süte yavaş yavaş ilave edin.

Şeker, hindistancevizi ve sütte bekleyen bademi de tencereye aktarıp karıştırarak 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.

Buzlukta bekleterek dondurduğunuz kadayıfı elinizle ufalayarak teflon tavaya koyun.

Karıştırarak, kahverengi oluncaya kadar kavurun.

Kadayıfı cam kapların dibine paylaştırıp üzerlerine keşkül koyun. İsterseniz taze mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz. Soğuk olarak servis yapın.

Afiyet olsun...