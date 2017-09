GÜLLAÇ KIZARTMASI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 2 yaprak güllaç

- 2 su yaprağı su (Yarım su bardağı gülsuyu da kullanılabilir)

- 1 su bardağı ince çekilmiş fındık

- 2 adet yumurta

- 100 gr tereyağı (bitkisel margarin de kullanılabilir)

Şurup için

- 2 su bardağı süt

- 1 su bardağı tozşeker

Yapılışı

Ilık hale gelmiş olan suyu orta boy ve kenarları yüksek bir tepsinin içine koyun. Bu suyun içine gülsuyu da ekleyebilirsiniz.

Güllaç yaprağını 4 eşit parçaya bölün. Parçaları ılık suya batırıp çıkarın. Yumuşayan güllaç yapraklarının uzun kenarlarına birer yemek kaşığı kadar fındık koyup iki yanını içe katladıktan sonra rulo yapın.

Büyük boy sigara böreği formunda hazırladığınız güllaçları iyice çırpılmış yumurtaya batırın. Yağı geniş bir tavada eritin. Yumurtaya bulanmış güllaçları kızgın yağda çevire çevire kızartın. Kızarmış güllaçları üzerine kağıt havlu serilmiş tabağa yerleştirin.

Diğer taraftan, şeker ve sütü küçük bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, karıştırarak şeker eriyinceye kadar ısıtın. Ilık haldeki şurubun içine kızaran güllaçları koyun. Güllaçlar şurubu iyice çekince fıstık ve fındıkla süsleyerek servise sunun.





HASPİRLİ DÜĞÜN ÇORBASI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 60 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 500 gr. gerdan eti (boyun eti ya da 400-500 gr. kuzu parça et)

- 6 yemek kaşığı zeytinyağı (ya da 1 yemek kaşığı tereyağı)

- 3 yemek kaşığı dolusu un

- 10-12 su bardağı ılık et suyu

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 2 çay kaşığı haspir (bir çeşit safran) (ya da yarım yemek kaşığı kuru fesleğen, nane)

- 1 çay kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Düğün çorbası yapmak için boyun eti ya da gerdan eti gibi yumuşak bir et kullanmanız gerekir. Kemikli ya da kemiksiz kuzu parça et, dana kuşbaşı et de bu yemek için uygundur. Ancak dana kuşbaşı etini tavla zarı formunda doğrayarak çorbaya katmalısınız.

Eti, düdüklü tencereye koyup üzerine 2 adet orta boy kuru soğanı ve 1 limonun suyunu ekleyerek haşlayın. İyice yumuşayan eti ocaktan alıp ılık hale gelmesini bekleyin. Ilık hale gelen eti sudan alıp küçük küçük didikleyin ve bir tabakta biriktirin. Eğer tenceredeki et suyu azalmışsa üzerine sıcak su ilave ederek en az 12 su bardağı et suyunu hazır edin.

Zeytinyağı ya da tereyağını orta boy bir tencereye aktarıp hafifçe kızdırdıktan hemen sonra unu ilave edin. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika, un hafifçe sararıncaya kadar kavurun.

Üzerine ılık ya da soğuk haldeki et suyunu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin. (Çorba suyunun topaklanmaması, pürüzsüz kıvamda olması gerekir) Çorbanın suyu koyulaşıp tarhana çorbaıs kıvamına gelinceye kadar kaynatın.

Kaynamaya başlar başlamaz didiklediğiniz etleri aktarıp tuz ve karabiberi serpin. Birkaç kez daha karıştırarak 5 dakika kadar pişirdiğiniz çorbayı ocaktan alın.

Tereyağını küçük bir tencereye koyup erittikten sonra haspiri ya da kuru fesleğen ve naneyi ilave ederek 1 dakika kadar pişirin. Hazırladığınız bu sosu çorbanın üzerine gezdirin. (Haspir yerine kırmızı pul biber de kullanabilirsiniz.)

Çorbanın kıvamı gerektiğinden katı olursa 1-2 su bardağı sıcak süt ilave ederek domates çorbası ya da tarhana çorbası kıvamına getirin.

Afiyet olsun...



OSMANLI USULÜ ETLİ ENGİNAR

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ:

- 500-700 gr kemiksiz parça kuzu eti (but kısmından kuşbaşı formunda doğranmış olmalı)

- 8-10 adet taze, temizlenmiş enginar

- 4 adet orta boy domates

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 adet orta boy kuru soğan

- 1 çay kaşığı tuz, tane karabiber

Enginar sosu için;

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- 1 adet limonun suyu

- 1 tepeleme yemek kaşığı un

- 4 çay kaşığı tozşeker

- 1 çay kaşığı tuz

- 5 su bardağı su

Yapılışı

Temizlenip iyice ayıklanmış enginarlar pişirilmeden önce mutlaka bol limonlu suyun içinde bekletilmeli.

Diğer taraftan, domatesleri soyup tavla zarı formunda doğrayın. Soğanları soyup incecik yarım aylar halinde dilimleyin. Zeytinyağı, et ve soğanı orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sık sık karıştırarak 7-8 dakika, et suyunu iyice verip tekrar çekinceye kadar kavurun.

Domatesi ve 5 su bardağı sıcak suyu da ekleyip tuz ve karabiber serpiştirdikten sonra etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. (Dana eti daha uzun sürede pişer) Et iyice yumuşayınca ocaktan alın ve bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, temizlenmiş enginarları süzerek limonlu sudan çıkarın.

Enginarların sosunun hazırlanması için; zeytinyağını geniş bir tencerede gezdirin. Çukur kısımları yukarı bakacak şekilde tencereye yerleştirin.

Limon suyu, un, tuz ve tozşekeri bir kaseye koyup üzerine 1 su bardağı su ekleyin. Karışımı çatal yardımıyla iyice çırpıp unu ezin. Kalan suyu da ilave edip tekrar karıştırdıktan sonra karışımı tenceredeki enginarların üzerine gezdirin.

Tencerenin kapağı kapatın. Kaynayıncaya kadar pişirip ocağın altını kısın ve en az 25 dakika daha, enginarlar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen enginarları süzerek çıkarın.

Daha şık görünsün diye enginarları çukur kısımları yukarı bakacak şekilde servis kabına yerleştirin. Enginarların çukur kısımlarına etli karışımdan doldurulup (suyuyla birlikte) sıcak sıcak servise sunun. Üzerini ince kıyılmış dereotuyla da süsleyebilirsiniz.