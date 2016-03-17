Çikolatalı tatlılar

ÇİKOLATALI KAĞIT KEKİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 6 adet yumurtanın akı

◊ 50 gr yumuşamış tereyağı

◊ Yarım su

bardağı süt

◊ 1,5 su bardağı tozşeker

◊ 2 su bardağı un

◊ 1 paket vanilya

◊ 2 tatlı kaşığı kabartma tozu

◊ Yarım su bardağı damla çikolata

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ve tozşekeri derin bir kaba koyun. Mikserin orta devriyle, krema gibi oluncaya kadar, 2-3 dakika çırpın. Yumurta aklarını, süt ve vanilyayı ekleyip 2-3 dakika daha çırpın.

Un, kabartma tozu, vanilya ve damla çikolatayı başka bir derin kaba alıp elinizle karıştırın. Sonra da yumurtalı karışımın içine aktarın. Bu sefer tahta kaşık ya da plastik spatulayla malzemeleri karıştırın. Bembeyaz, boza kıvamlı, akıcı bir hamur elde edeceksiniz.

Diğer taraftan, muffin kalıplarını sıvıyağla yağlayın (Kağıt muffin kalıpları da kullanabilirsiniz).

Hamuru kalıplara, ağız kısımlarında 1 santim kadar boşluk (kabarma payı) bırakarak paylaştırın.

Fırını 175 dereceye ve alt-üst konumuna ayarlayarak 10 dakika önceden ısıtın.

Muffin’leri sıcak fırında 25-30 dakika, kabarıncaya kadar pişirin. Soğumasını bekleyip kalıplardan çıkarın.

İsterseniz üzerine ılık kakaolu puding, eritilmiş bitter çikolata ya da hazır çikolatalı sos gezdirip servise sunun.

Not: Bu yumuşacık kekin tadına bayılacaksınız.

DAMLA ÇİKOLATALI İRMİK HELVASI

MALZEME LİSTESİ

◊ 150 gr tereyağı (50 gr tereyağı ve 5 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

◊ 2 su bardağı irmik

◊ 3 yemek kaşığı dolusu dolmalık fıstık (çamfıstığı, soyulmuş badem veya fındık da kullanabilirsiniz)

◊ 3 su bardağı sıcak süt

◊ 1,5 su bardağı tozşeker

◊ Yarım su bardağı damla çikolata (veya rendelenmiş bitter çikolata)

8 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Yağı, orta boy teflon tencerede kızdırıp dolmalık fıstıkları ekleyin ve karıştırarak, fıstıklar altın sarısı oluncaya kadar 1-2 dakika kavurun.

Üzerine hemen irmiği aktarıp tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, kısık ateşte yaklaşık 10-12 dakika, irmiğin rengi iyice sararmaya başlayıncaya kadar kavurmaya devam edin.

Diğer taraftan, sıcak süt ve tozşekeri derin bir kapta karıştırın. Şeker, iyice eriyinceye kadar ara sıra karıştırın.

Rengi iyice sararan ve annelerimizin deyimiyle “miyanesi gelen” irmiğin üzerine, şekerli sıcak sütü ekleyin. Hızla ve 1 dakika kadar karıştırıp tencerenin kapağını hemen kapatın. Çok kısık ateşte irmiğin sütünü çekmesi için 5-6 dakika hiç karıştırmadan pişirin.

Ocaktan alın ve yine kapağını hiç açmadan 10 dakika daha bekletip dinlendirin. Sonra da üzerine rendelenmiş çikolata ya da damla çikolatayı serpiştirip hızlıca karıştırın. Sıcakken servis tabağına aktarın. Ilık olarak servise sunun.

İrmik helvasının yanında isterseniz dondurma da ikram edebilirsiniz. Dondurmanın irmiğe çok yakıştığını göreceksiniz.

PUDİNGLİ ARMUT TATLISI

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet orta boy sert armut (deveci armudunu öneririm)

◊ 4 yemek kaşığı tozşeker

◊ 5 su bardağı su

Sos için;

◊ 2 su bardağı süt

◊ 1 yemek kaşığı un

◊ 2 yemek kaşığı kakao

◊ 5 yemek kaşığı tozşeker

◊ 1 adet yumurta

4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Düzgün şekilli armutlar sapları kesilmeden soyulur. Armutlar bekletilecekse üzerlerine limon suyu gezdirilerek kararmalarına engel olunur.

Armutlar, orta boy bir tencereye sapları yukarıya gelecek şekilde yerleştirilir. Üzerlerine tozşeker serpilir ve su eklenir.

Armutlar orta ısılı ateşte ve tencerenin kapağı açık vaziyette kaynayıncaya kadar pişirilir. Ocağın altı kısılıp armutlar arada sırada çevrilerek iyice yumuşayıncaya kadar, 25-30 dakika pişirilir. Armutlar pişerken arada sırada pişip pişmedikleri kontrol edilir.

İyice yumuşayan armutların altı kapatılıp tencerede soğuması beklenir. Servis tabağına süzülerek alınır.

Sosun hazırlanması için; un, kakao ve tozşeker küçük bir tencereye koyulur. Yumurta eklenip tel çırpıcı yardımıyla çırpılırken süt de azar azar ilave edilir. Kısık ateşte, sürekli karıştırılarak kaynayıncaya kadar pişirilir.

Kaynayınca ocaktan alınıp sıcak haldeyken armutların üzerine gezdirilir. İstenirse hindistancevizi, fındık, ceviz serpiştirilip servise sunulur.