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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Cevizli mengen pilavı

27 Mayıs 2019

Malzemeler:

750 gr kuşbaşı orta yağlı kuzu eti
1 adet büyük soğan
1 kase kanlıca mantarı veya 500-600 gr kültür mantarı
3 su bardağı pirinç (Kıbrıscık veya lüks baldo kullanın)
2-3 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz, karabiber

Ayrıca:

4 bardak sıcak et suyu
Üzeri için:
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
1 demet dereotu

Yapılışı:

Önce pirinci ılık ve tuzlu suda 1 saat bekletin. Yıkayıp süzün. Kuzu etlerini bir adet bütün soğanla 8-10 bardak soğuk su ilavesi ile haşlayın. Haşlanan kuzu etinin suyunu süzün ve ayırın. Yemeklik incecik doğradığınız soğanı, geniş bir teflon tencerede karıştırarak 5 dakika kavurun. Etleri ilave edip 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Şimdi yıkanmış ve kuşbaşı et formunda doğranmış mantarları ekleyin. Tekrar karıştırarak birkaç dakika kavurduktan sonra 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Tuz ve karabiberini ekleyip orta ısılı ateş üzerinde ağzını kapatarak pişirin. Pilav suyunu tamamen çekince ocaktan alın, 1 saat dinlendirip demlendirin. Genişçe bir servis tabağına tenceredeki pilavı ters çevirin. Üzerine ceviz içini dökün ve incecik doğranmış dereotuyla süsleyin. Sıcak olarak servise sunun.

Cevizli mengen pilavı

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