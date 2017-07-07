CEVİZLİ KİMYONLU KÖFTE

◊ 500 gr dana döş köftelik kıyma

◊ 1 su bardağı ince bulgur

◊ 1 su bardağı ılık su

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 1 su bardağı çok ince çekilmiş ceviz içi

◊ 1 yemek kaşığı kuru nane

◊ 6 diş dövülmüş sarımsak

◊ 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber

◊ 1 tepeleme yemek kaşığı kimyon

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ Ayrıca, domates sos ve yoğurt

Bulguru ılık suyla ıslatıp üzerini kapatın ve 10 dakika bekletin. İncecik kıyılmış soğan ve kıymayı ekleyip 5-7 dakika yoğurun. (Yoğururken elinizi sık sık suyla ıslatın.)

Ceviz, nane, sarımsak, tuz, pul biber ve kimyonu katıp sıkıca yoğurun. (Macun kıvamına gelmeli, yoksa dağılır.)

Fırın tepsisini sıvıyağla hafifçe yağlayın. Köfte harcından pinpon topu büyüklüğünde parçalar koparın.

Parçaları yuvarlayıp avuçlarınızın arasında ince uzun köfteler yapın.

Şişi köftenin bir ucundan geçirip öbür ucundan çıkarın. Sonra da 15-17 cm olacak şekilde köfteleri avuç arasında çevirerek uzatın. (Tıpkı Adana kebap gibi.) İçi delik köftelerin ortasından hava geçeceği için her tarafları eşit ve çabuk pişecektir.

Hazırladığınız köfteleri tepsiye dizin. Önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika pişirin.

Bir kabın altına tavla zarı büyüklüğünde doğranmış bayat pideleri koyun.

Hazırladığınız sıcak domatesli sosu üzerine gezdirin. En üste köfteleri dizip, isterseniz yoğurtla servise sunun.

KAYMAÇİNA

◊ 1 litre süt

◊ 7 adet yumurta

◊ 1 su bardağı toz şeker

◊ 1 yemek kaşığı un

◊ 1 paket vanilya

Yumurta ve toz şekeri mikser ile köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Sütü bir tencerede hafif ısıtın. Yumurtaların üzerine azar azar dökün ve iki dakika daha çırpın. Un ve vanilyayı da ekleyip tekrar çırpın.

Karışımı yuvarlak bir borcama dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 1,5-2 saat, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra biraz ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabına alıp bir gece bekletin. Dilimleyerek servise sunun.

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