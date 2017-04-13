Bir yemek masalı...

PATATESLİ ÇITIR KÖFTE

MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr kıyma

◊ 3 adet orta boy patates

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 dilim mısır ekmeği

◊ 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

◊ 1 diş sarımsak

◊ Yarım demet maydanoz

◊ Yarım demet taze nane

◊ Yarım demet taze kekik

◊ 1 çay kaşığı karabiber

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

Patatesleri soyup rendeleyin ve suyunu sıkıp bir kaba koyun. Fıstığı ve doğradığınız kuru soğanı 1 yemek kaşığı zeytinyağında hafif pembeleşinceye kadar kavurun.

Kıymayı bir kaseye alıp kavrulmuş fıstık, yumurta, patates ve ufalanmış mısır ekmeğini ilave edin. İncecik doğradığınız maydanoz, kekik, naneyi, tuz ve karabiberi de ekleyin.

Yoğurduğunuz köfte harcından bir yemek kaşığı kadar alıp köfte şekli verin.

2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 diş sarımsak koyduğunuz yanmaz yapışmaz tavada köfteleri önlü arkalı kızartıp servis yapın.

Afiyet olsun...

RUMELİ PİLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı pirinç

◊ 2 su bardağı et suyu

◊ 1 adet küçük kuru soğan

◊ 1-2 sap taze soğan

◊ Yarım demet dereotu

◊ Yarım demet maydanoz

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pirinci yıkayıp tuzlu ılık suda 10 dakika bekletin. İncecik doğradığınız kuru soğanı ve zeytinyağını tencerede pembeleşinceye kadar kavurun. Pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Kaynamış et suyunu ekleyip orta ısıda, suyunu çekinceye kadar pişirin.

Maydanoz, dereotu ve taze soğanın yeşil kısmını incecik doğrayıp pilava ilave edin. Pilavın demlenmesini bekleyip karıştırarak servis yapın.

Afiyet olsun...

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