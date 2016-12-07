Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Bir yemek masalı
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bir yemek masalı

7 Aralık 2016

.

DOMATESLİ LABNELİ MAKARNA 

6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

Bir yemek masalı

MALZEME LİSTESİ

1 paket spagetti makarna (penne ya da kelebek de olur)
200 gr labne
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy kuru soğan
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy kereviz
4 diş sarımsak
3-4 adet orta boy domates
2 çay kaşığı tuz, karabiber, fesleğen

Sos için, soğanları da sarımsakları da incecik doğrayın.
Havuç ve kerevizi soyup rendeleyin. (En son bunu yapın, beklerken kararmasın)
Zeytinyağını tavada orta ısıda kızdırın.
Soğan ve sarımsakları tavaya aktarıp 2-3 dakika kavurun. Havuç ve kerevizi ekleyip karıştırarak 6-8 dakika kavurun. Tuz ve baharatları katıp soyup tavla zarı doğradığınız domatesleri ilave edip 3-5 dakika pişirin.
Makarnayı haşlayıp haşlama suyundan 1 su bardağı kadar ayırın. Bu suyu da sosa ekleyin. Süzdüğünüz makarnayı tenceresine geri aktarıp labneyi ilave edin ve karıştırın. Sosunu üzerine ilave edin ve ince kıyılmış maydanoz ve parmesanla süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun...

ISIRGAN OTLU LORLU BÖREK 

10 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA

Bir yemek masalı

MALZEME LİSTESİ

2-3 adet hazır yufka
1 su bardağı maden suyu
1 adet yumurta
1 kahve fincanı zeytinyağı
İçi için:
1 demet ısırgan otu
500 gr lor peyniri
1 adet orta boy kuru soğan
1 kahve fincanı zeytinyağı
2 diş sarımsak (dövülmüş)
1 çay kaşığı tuz, pul biber

Isırgan otunun sadece yapraklarını alıp kaynayan suda 5 dakika haşlayın ve süzün. Elinize eldiven giyerek incecik doğrayın. Lor peyniri, ısırgan, ince kıyılmış soğan, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi derin bir kaba aktarıp çatalla karıştırın. Maden suyu, yumurta ve zeytinyağını başka bir kasede çırpın.
Büyük boy yuvarlak bir borcamı yağlayın. Yufkalardan birini tezgaha yayıp üzerine bir kepçe maden sulu karışımdan sürün. İç harcından bir miktar alıp üzerine serpin.
Yufkayı ortadan ikiye bölüp parçaları uzun taraflarından başlayarak rulo yapın. Yaptığınız ruloları borcamın ortasından başlayarak birbiri etrafına dolayın. Kalan yufkalara da aynı işlemleri uygulayarak borcamı bu şekilde doldurun.
Önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra servis yapın. Afiyet olsun...

KABAK TAVALAMA

6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

Bir yemek masalı

MALZEME LİSTESİ

3 adet büyük boy yeşil kabak
1 çay bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz, pul biber
1 fincan zeytinyağı
1 kase sarımsaklı yoğurt

Kabakların başını kesip bıçakla kazıyın ve yıkayın. Yaklaşık yarım santim kalınlığındaki halkalar halinde dilimleyin.
Un, pul biber ve tuzu geniş bir tepsiye koyup karıştırın. Kabak dilimlerini bu karışıma hızlı ve hafifçe bulayıp alın. Fırın kağıdı serili tepsiye yan yana dizin. Üzerine zeytinyağını gezdirin.
Önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 25-30 dakika pişirip çıkarın. Kabakları servis tabağına koyup sarımsaklı yoğurt gezdirerek servis yapın. Afiyet olsun...

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri