Bir yemek masalı

DOMATESLİ LABNELİ MAKARNA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

1 paket spagetti makarna (penne ya da kelebek de olur)

200 gr labne

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy kereviz

4 diş sarımsak

3-4 adet orta boy domates

2 çay kaşığı tuz, karabiber, fesleğen

Sos için, soğanları da sarımsakları da incecik doğrayın.

Havuç ve kerevizi soyup rendeleyin. (En son bunu yapın, beklerken kararmasın)

Zeytinyağını tavada orta ısıda kızdırın.

Soğan ve sarımsakları tavaya aktarıp 2-3 dakika kavurun. Havuç ve kerevizi ekleyip karıştırarak 6-8 dakika kavurun. Tuz ve baharatları katıp soyup tavla zarı doğradığınız domatesleri ilave edip 3-5 dakika pişirin.

Makarnayı haşlayıp haşlama suyundan 1 su bardağı kadar ayırın. Bu suyu da sosa ekleyin. Süzdüğünüz makarnayı tenceresine geri aktarıp labneyi ilave edin ve karıştırın. Sosunu üzerine ilave edin ve ince kıyılmış maydanoz ve parmesanla süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun...

ISIRGAN OTLU LORLU BÖREK



10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

2-3 adet hazır yufka

1 su bardağı maden suyu

1 adet yumurta

1 kahve fincanı zeytinyağı

İçi için:

1 demet ısırgan otu

500 gr lor peyniri

1 adet orta boy kuru soğan

1 kahve fincanı zeytinyağı

2 diş sarımsak (dövülmüş)

1 çay kaşığı tuz, pul biber

Isırgan otunun sadece yapraklarını alıp kaynayan suda 5 dakika haşlayın ve süzün. Elinize eldiven giyerek incecik doğrayın. Lor peyniri, ısırgan, ince kıyılmış soğan, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi derin bir kaba aktarıp çatalla karıştırın. Maden suyu, yumurta ve zeytinyağını başka bir kasede çırpın.

Büyük boy yuvarlak bir borcamı yağlayın. Yufkalardan birini tezgaha yayıp üzerine bir kepçe maden sulu karışımdan sürün. İç harcından bir miktar alıp üzerine serpin.

Yufkayı ortadan ikiye bölüp parçaları uzun taraflarından başlayarak rulo yapın. Yaptığınız ruloları borcamın ortasından başlayarak birbiri etrafına dolayın. Kalan yufkalara da aynı işlemleri uygulayarak borcamı bu şekilde doldurun.

Önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra servis yapın. Afiyet olsun...

KABAK TAVALAMA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

3 adet büyük boy yeşil kabak

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz, pul biber

1 fincan zeytinyağı

1 kase sarımsaklı yoğurt

Kabakların başını kesip bıçakla kazıyın ve yıkayın. Yaklaşık yarım santim kalınlığındaki halkalar halinde dilimleyin.

Un, pul biber ve tuzu geniş bir tepsiye koyup karıştırın. Kabak dilimlerini bu karışıma hızlı ve hafifçe bulayıp alın. Fırın kağıdı serili tepsiye yan yana dizin. Üzerine zeytinyağını gezdirin.

Önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 25-30 dakika pişirip çıkarın. Kabakları servis tabağına koyup sarımsaklı yoğurt gezdirerek servis yapın. Afiyet olsun...