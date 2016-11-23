Bir yemek masalı

ANTAKYA USULÜ CEVİZLİ SARMA İÇİ

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 45 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

2 su bardağı esmer ince bulgur (Güneydoğu’nun kahverengi ince bulguru)

2 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı tatlı biber salçası (Hatay yöresinden ya da evde yapılmış olsun.)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 çay kaşığı tuz, karabiber

1 su bardağı zeytinyağı

5 yemek kaşığı nar ekşisi

1 demet taze nane

1 demet maydanoz

1-2 adet taze soğanın sadece yeşil kısmı

1,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Esmer bulguru geniş ve derin bir kaba koyup üzerine tuz ve karabiberi ekleyin. Ilık suyu gezdirip üzerini kapatın ve 15 dakika bekletin.

Üzerini açıp salçaları ilave edin ve kaşıkla karıştırın. Tıpkı köfte gibi yoğurmaya başlayın.

Bulgurun yoğurma işlemi sonunda yumuşamış olması gerekir.

Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağını ekleyip yoğurmaya devam edin.

Diğer taraftan taze nane, taze soğan ve maydanozu yıkayıp incecik doğrayın ve malzemelerin üzerine ilave edin. İyice karıştırın. Son olarak, ceviz içini katıp yoğurmaya devam edin.

İsterseniz bastırarak servis tabağına alın. İsterseniz parça parça alıp avuçlarınızda sıkarak şekil verin. Yanında marul, roka, tere gibi yeşilliklerle servise sunun.

Kullanılacak zeytinyağının, salçanın ve nar ekşisinin kalitesi, yemeğin lezzetinde çok etkilidir.

Not: Umarım Antakyalılar bu tarife kızmazlar. Çünkü yörede sarma içi cevizsiz yapılır.

Ancak, ceviz katınca çok lezzetli oluyor. Eminim siz de bu tarife bayılacaksınız.

BULGURLU HÖLLÜK KÖFTESİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 45 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

2 su bardağı ince

köftelik bulgur

1,5 su bardağı kaynar su

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber, kimyon

Yarım yemek kaşığı

domates salçası

Yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 su bardağı un

1 adet yumurta

Sosu için;

4 yemek kaşığı zeytinyağı

8-10 diş sarımsak

3-4 adet yeşil sivribiber

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Köftelerin haşlama suyundan 1 su bardağı kadar

1 demet maydanoz

Ayrıca;

2 su bardağı çırpılmış yoğurt (isteğe bağlı)

İnce bulguru orta boy çelik tencereye koyun. Üzerine kaynar suyu gezdirip tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 5 dakika bekletin.

Üzerine tuz, karabiber ve kimyonu serpip, domates ve biber salçasını ekleyin. Malzemeleri 2-3 dakika yoğurup unu ekledikten sonra 5 dakika daha yoğurun. Son olarak, yumurtayı katıp birkaç dakika daha, hamur macun kıvamına gelinceye kadar yoğurun.

Küçük bir kaseye su doldurup elinizi suya batırın ve köfte hamurundan vişne tanesi büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Ortalarını işaret parmağınızla hafifçe bastırarak çukurlaştırın.

Köfteleri, hafifçe un serptiğiniz bir tepside biriktirin. Büyükçe bir tencereye bol miktarda sıcak su koyup 2 çay kaşığı da tuz atın.

Su kaynamaya başlayınca köfteleri tencereye aktarın. 10 dakika kadar haşladığınız köfteler yavaş yavaş suyun üzerine çıkacaktır.

Köfteleri ocaktan alıp suyunu süzün. Ancak sudan 1 bardak kadar ayırmayı unutmayın.

Sosu hazırlamak için; zeytinyağını derin bir tavaya koyup orta ısılı ateşte kızdırın.

Pirinç tanesi büyüklüğünde doğradığınız sarımsakları ve incecik halkalar halinde dilimlediğiniz biberleri kızgın yağa aktarın.

Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.

Üzerine domates ve biber salçasını ve ayırdığınız haşlama suyunu ilave edin.

Sık sık karıştırarak sos kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alıp sosu köftelerin üzerine gezdirerek karıştırın. Yemeği servis tabağına alıp üzerini ince kıyılmış maydanozla ve yoğurtla süsledikten sonra ılık olarak servise sunun.