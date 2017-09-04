Bayram kavurması



4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1 saat 15 dakika

Malzemeler

* 1 kg kuzu kuşbaşı eti

* 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber

* 1 yemek kaşığı kuru kekik

* 5-6 adet taze yeşil soğan

* 1 yemek kaşığı tereyağı(tereyağı da kullanabilirsiniz)



Kuzu etlerini iyice yıkayıp süzün. Etleri bakır bir tencere içinde sacın üzerine koyup üzerine tereyağını ekleyin.

Orta ısılı ateşte, karıştırarak etler suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar, 8-10 dakika pişirin.

Etler suyunu çekince, tuz, karabiber, kekik ve iri iri kıydığınız yeşil soğanları ilave edin.

Sık sık karıştırarak etler iyice yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam edin. Hiç su katmadan etleri pişirip sıcak sıcak servise sunun.

İsterseniz üzerine pul biber de serpiştirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Boşnak şekerparesi

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30-35 dakika

Malzemeler

* 2 adet yumurta

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan şeker

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan sıvıyağ

* 2 yemek kaşığı yoğurt

* 1 paket kabartma tozu

* 1 paket vanilya

* Yarım paket karbonat

* Aldığı kadar un

Şerbet için;

* 3,5 su bardağı su

* 3 su bardağı şeker

Hazırlanışı

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Şekeri katıp tel çırpıcıyla 2-3 dakika çırpın. Sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya, kabartma tozu ve karbonatı da katıp çırpın.

Unu azar azar ekleyerek oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları önce yuvarlayın, sonra da oval yapın.

Üzerlerine çatalla desenler yapıp fırın kağıdı yerleştirdiğiniz tepsiye aralıklı olarak dizin.

5 dakika önceden 180 dereceye ayarladığınız fırında 30-35 dakika pişirip çıkarın.

Su ve şekeri bir tencerede kaynatıp soğutun. Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirin. Çekmesini bekleyip servis yapın.

Afiyet olsun...