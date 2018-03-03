Sevdiğimiz yemeklerin suçlu hissettirmeyen sağlıklı halleri

Geçen yıl ilk defa fazla kilodan kaynaklanan sebeplerle ölen insan sayısı açlıktan ölenleri geçti. Yağ boca ederek, şeker basarak, en beyaz, şekerli ekmeği kullanarak daha lezzetli olduğunu düşünmekten vazgeçmenin zamanı geldi. İşte çok sevdiğimiz üç yiyeceğin sağlıklı alternatifleri...





Hamursuz pizza

Karnabaharın yeni buğday olabilme potansiyeline bu pizzaları denedikten sonra kanaat getirdim. Çok sade bir tarif vermek istedim, siz bu bazla istediğiniz yemeği yapabilirsiniz. Orta boy bir karnabaharın üçte birini kabaca parçalara ayırıp robotta un gibi olana dek çekin. Çektiğiniz karnabaharlara bir çay kaşığı tuz ekleyip iyice ovun ve beş dakika bekletin. Beklettikten sonra bir tülbentin içine alıp elinizle suyunu sıkın. Bir yumurta, bir diş ezilmiş sarmısak, birer çay kaşığı tuz, karabiber ve kekiği ekleyip karıştırın. Pişirme kâğıdına koyup yaklaşık bir karış çapında pizza şeklini verin. Fırını 220 derecede alt-üst çalışır hale getirin. Fırın tepsisini fırına ters şekilde, orta rafa koyduktan sonra ısınınca tabanı yerleştirip 15 dakika pişirin. Sosu için; altı çorba kaşığı domates püresi, bir çorba kaşığı zeytinyağı, yarımşar çay kaşığı tuz, karabiber ve kekiği karıştırın. Fırından çıkardığınız pizza hamurunu yağlı kağıttan ayırıp hazırladığınız sosu eşit bir şekilde pizza hamurunuzun üzerine sürün. Pişirme kâğıdından ayrılınca altı da çıtır çıtır olacak. 80 gram rende kaşarı serpip, dokuz ince dilim sucuğu da yerleştirdikten sonra yine 220 derecelik fırında 7 dakika pişirin.

Ekmeksiz mini burger

İki mini burger için kızgın ızgara döküm tavaya 4 adet iri buton veya kestane mantarının sap kısımlarından ayırıp koyun. Mantarlar pişerken burger için; 100 gram tek çekim yağsız kıyma, birer çay kaşığı pekmez, sirke, tuz ve karabiberi ekleyip malzemeler birbirine karışana kadar yoğurun ve köftelere mantarların büyüklüğüne göre şekil verin. Mantarlar pişerken köfteleri de tavaya ekleyin ve pişirin. Mantarları da köfte gibi arada çevirmeyi ihmal etmeyin. Son dakika iki damla zeytinyağı damlatın. Ama en fazla üç dakika pişirin. Mantarları öldürmeyin. Mantarları ekmek yerine kullanacağımız için birinin içi yukarı bakacak şekilde koyun. Üzerine iki-üç yaprak roka, iki-üç dilim çeri domates ve köfteyi koyun. İki çorba kaşığı süzme yoğurtla, bir çay kaşığı pulbiberi karıştırın ve tepedeki mantarın içine sürüp hamburgerin üstüne kapatın. Diğerini de aynı şekilde hazırlayınca keyifle yiyeceğiniz, karbonhidratsız mantar burgeriniz hazır.

Lahanadan yeşil makarna

Çeyrek lahanayı yaprakların çıkış yönünde 6-7 milim kalınlığında uzunlamasına doğrayın. Doğranmış lahanaları biraz yumuşatmak için elinizle beş-altı kez sıkarak hafifçe yoğurun. Ardından geniş bir wok tavaya bir çorba kaşığı zeytinyağı döküp altını açın. Isınınca içine önce bir avuç çamfıstığını, ardından lahanaları ekleyin. Yüksek ateşte arada çevirerek kavurun. Büyük ocakta, en yüksek derecede olmazsa lahanalar su bırakır. Bu sırada mutfak robotuna yarım bağ rokayı, iki iri diş sarmısağı ve iki çorba kaşığı zeytinyağını koyup, iyice pürüzsüz olana dek çekin. Lahanaları makarna gibi hafif dişe gelecek şekilde pişirmek önemli. Rokalı sosu da tavaya ekleyip lahanalarla iyice karıştırın. Üzerine üç çorba kaşığı kremayı ve bir dolu çay kaşığı tuzu ekleyin. Sos hissini artırmak için iki çorba kaşığı kadar su ekleyin. En son üzerine lezzetlendirmek için ağız tadınıza göre karabiber ve pulbiber de ekleyince lahanadan yeşil makarnanız emrinize amade.

Evde yapmaya üşenenlere dışarıda hazır alternatifler

Sebzeli dürüm: Caferağa’daki Basta, Kadıköy’ün en gurme dürümcüsü. Fakat ille de sucuklu yahut kaburgalısını yemek zorunda değilsiniz. Biraz daha kolay sindirilir, hafif bir şeyler arayanlara balkabağı, karnabahar, hindistancevizi sütüyle yapılanı var. 16 lira. (0216) 414 08 65

Etsiz burger: Taksim’deki Parsifal restoranda deneyebilirsiniz. 130 gram nohut köftesi ve yeşil-kırmızı biberle servis ediliyor. Fiyatı 18.5 TL. (0212) 245 25 88

Sütsüz dondurma: Caddebostan, Arnavutköy, Yeşilköy şubeleri bulunan Girandola Dondurmacısı’nda süt kullanılmadan organik meyvelerden yapılan 20 çeşit dondurma var. Büyük kutuda üç çeşit dondurma 15 TL. Arnavutköy, (0212) 265 26 29

Sebzeli lazanya: Beyoğlu Zencefil’in 1990’ların ortasından beri efsane olan lazanyasını tatmadan etsizinin güzel olmayacağını söylemeyin. Bu hamur yemeğinin her katına farklı tatlar veren farklı sebzeler konuluyor. Porsiyonu 24 TL. (0212) 243 82 34

Etsiz iskender: Beyoğlu Tophane’deki ‘Community Kitchen’da perşembe günleri vegan iskender çıkıyor. Yoğurt sosu bile badem kullanılarak yapılıyor. Sadece iskender mi? Börek ve baklavanın bile veganı var. Kişi başı ortalama 25 TL. (0538) 503 27 36