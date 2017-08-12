Evde sirke yapmayan kalmasın!

Keskin sirke küpüne zarar. Sanırım çocukken en çok duyduğum cümlelerden biriydi bu. Yıllarca öfkemi törpülemeye çalıştım. Ama zamanla bakış açım değişti, keskin olmaktan eskisi kadar korkmuyorum. Üstelik keskin sirkenin de çevresine büyük faydalar sağladığını gördüm. Sirke hem birçok sosun bazında var, hem et çürütmede ve süt kesmede müthiş işe yarıyor hem de turşudan ketçaba pek çok yerde kullanılıyor. Tarifi çok kolay. Üzüm, elma, vişne, şeftali fark etmez... Güzelce yıkayın. Bir kavanoza yerleştirin, hafif bastırın, üzerini geçecek kadar su koyun. Varsa bir çay bardağı organik sirke ekleyin. Hiçbir şey eklemeseniz de en geç iki ayda hazır olacaktır. Kavanozun üzerine bir tülbent gerip bağlayın. Bu ‘sirke sinekleri’nin tepeden mayalamasını sağlayacak ama sirkenizin bozulmasını engelleyecektir. Karanlık, oda sıcaklığında bir yerde bekletin. İşte sirkeniz hazır...

Meyve sirkeleri: Sirke neredeyse tüm meyvelerden yapılabilir. Yanda bahsettiğim yöntem her zaman işe yarar. Aromanın meyve lezzetinde olması içinse hazır sirkeyi alıp meyve ve biraz şekerle yaklaşık 15 dakika kaynatıp ardından süzebilirsiniz.

Ot sirkeleri: Nane, kişniş, fesleğen gibi kokusu ve tadı olan güzel otlardan da sirke yapmak mümkün. Hatta ben ‘röşti’ (İsviçre’nin meşhur patates yemeği) gibi tavada patates yaptığımda üzerine nane sirkesi döküp yemeyi çok severim. Ot sirkesi yapmak için, yarım litre sirkeyi kaynatın. Ardından ezip lezzetini çıkardığınız otları içine atarak altını kapatın. Sterilize ettiğiniz şişeye koyun. Üç gün sonra tüketmeye başlayabilirsiniz.

Çiçek sirkeleri: Lavanta, mürver, hatta ıhlamur çiçeklerinden de sirke yapılabilir. Çiçek sirkelerini et marine ederken kullanabilirsiniz. Salatalarda da ters köşe yapıyor, aklınızda olsun.

YAVAŞ OLUŞAN HER ŞEYDE AYRI BİR GÜZELLİK VARDIR

‘Sirke anası’, doğal sirke yaparken oluşan yuvarlak jölemsi parçalardır, denizanasına benzer. Sirke oluşurken önce meyve suyu alkollenir. Alkol oranı yükseldikçe üstünde bir katman oluşur. Bu kaymak gibi katman, asetik asit bakteriler içerir. Bu bakteriler, alkolü asetik aside dönüştürür. Bu oluşum 1.5-2 ayı alır ama biliyoruz ki yavaş oluşan her şeyde ayrı bir güzellik vardır. Zaman geçtikçe bu yüzeydeki tabaka dibe çökmeye başlar. Bu, sirkenin oluştuğunun göstergesidir. Bir sonraki sirkeyi tıpkı mayalanan yoğurdun geliştiği gibi birçok bakımdan geliştirir. Meyvenin cinsine ve rengine göre tipi farklı olabilir ama üzüm sirkesinin anasını elma sirkesi yaparken de kullanabilirsiniz.