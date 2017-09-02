Ehli bayram ziyafeti

Bana Kurban Bayramı diğerlerinden farklı gelir. Hayatta var olabilmek adına kurban ettiklerimizin farkında olma bayramı. Kantarın topuzunu kaçırdıysak kendimizi gözden geçirme zamanı... Bugün bu ruh haline uygun çok özel iki yemek öğreteceğim. Ben ikisini bir arada, koca bir sinide servis ediyorum.

Ağızda dağılan bayram trançı

Tercihen döküm tencereyi iyice ısıtın. 6 çorba kaşığı zeytinyağı döküp tencerenin bütün yüzeyinde döndürün ve fazla vakit geçirmeden kuşbaşı ama tavla zarı boyunda doğranmış 1 kilo trançın yaklaşık üçte birini tencereye koyun. Güzelce kahverengileşene kadar mühürleyin. Bütün etinizi böyle üç partide mühürleyip ayrı bir tabağa alın.

Tencereye küp küp doğranmış 2 soğan ve 4 çorba kaşığı zeytinyağı koyun. Çok yağlı olacak diye endişe etmeyin. Tranç yağsız bir et olduğu için rahatlıkla kaldırır. Soğan karamelize olacak ve tencerede bıraktığı tüm güzellikleri toplayıp içine çekecek.

Soğanlar da güzelce kahverengileşince onları da alıp tavaya bu kez yaklaşık 2 santim kalınlığında doğradığınız 4 adet köy biberini ve 5 diş sarımsağı bütün olarak ekleyin. Biberler ve sarımsak 1 dakika kavrulacak ardından etleri ve soğanları tekrar ekleyin. Üzerine 2 çorba kaşığı un serpip kapağını kapatın. * Yaklaşık 1,5 dakika bu şekilde bekletin. Bu sürede un biraz pişecek. İçine ağız tadınıza göre tuz ve 1 çorba kaşığı tane karabiber ekleyin. Tane karabiber bu yemeğe bambaşka bir lezzet katıyor.

1 çorba kaşığı sirke ve 1 büyük bardak et suyu ekledikten sonra tam etin hizasına gelecek kadar da su ekleyin ve kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra en küçük ocağa en kısık ateşte koyun ve yaklaşık 1,5 saat pişirin. Arada bir kontrol etmeyi unutmayın. 1,5 saatin sonunda, çatal değdiğinde dağılacak kadar yumuşamış harika etiniz hazır. Kurban etinde bu süre 3 saate kadar çıkarılabilir.



Fotoğraf: Bahar Kitapcı

Patlıcanlı bademli bayram pilavı

2 su bardağı pirinci ılık akan suda fazla nişastası iyice gidip, su berraklaşana kadar yıkayın. Geniş bir tavaya 1-2 parmak kalınlığında zeytinyağı döküp ısıtmaya başlayın.

3 adet patlıcanı önce uzunlamasına 4-5 dilime ayırın. Her bir dilimi sonra 4’e kesin ve ısınmış yağda kızartın. Patlıcanlar kızarırken pilav tenceresinde 2 çorba kaşığı tereyağı ve 3 çorba kaşığı zeytinyağını ısıtın.

2 adet kuru soğanı küp küp doğrayıp ısınmış yağda kavurun. Soğanlar saydamlaşınca yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de ekleyin. Bu sırada kızartıp kenara aldığınız patlıcanları da sıcağı üzerindeyken tuzlayın. Pirinçleri de soğanlar gibi saydamlaşıncaya kadar kavurun.

Pirinçler iyice kavrulduktan sonra, önce 1 çorba kaşığı dolma baharını ekleyip (dolma baharınız yoksa yenibahar, karanfil, muskat evinizde muhakkak bulunsun) karıştırın ve kızarmış patlıcanları ekleyin.

150 gr bademi sıcak suda 2-3 dakika kaynatıp üzerine soğuk su ekleyin ve kabuklarını soyun. Ardından küçük bir tavada güzelce kahverengileşinceye kadar arada karıştırarak kavurun. Altını kapatıp yarım çorba kaşığı tereyağını üzerlerine ekleyin ve bademleri de tencereye koyun.

3 su bardağı suyu ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra hafifçe karıştırıp kapağını kapatın. Kaynadıktan sonra en kısık ateşte 15 dakika pişirin. 15 dakikanın sonunda altını kapatıp üzerini temiz bir bezle örtüp kapağını tekrar kapatın ve 15-20 dakika demlenmeye bırakın.