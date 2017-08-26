Domatesle saklambaç

1) Kavanozlasak da mı saklasak?

Domatesleri rahat soymak için bir yerine bıçakla çarpı (X) işareti yapın. Kaynayan suya 2 dakika atın sonra çıkartıp soğuk suya sokun. Böylelikle hiç ziyan olmadan kabuğu soyulacak. Sap kısmını da oyarak çıkartın. Mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin. Tencerede kaynamaya başladıktan sonra tam yarım saat kaynatın.

Son beş dakikasında tuzunu ekleyin. 5 kilo domatese 50 gram yaklaşık 2 çorba kaşığı tuz ideal oluyor. Sterilize ettiğiniz kavanoza doldurup yeni yani hiç kullanılmamış sterilize ettiğiniz kapak ile kapatın. Ters çevirip bir battaniye ile kavanozların üstünü kapatın ki yavaş soğusun.



Fotoğraf: Bahar Kitapcı

2) Sos yapıp da mı saklasak?

Bu karışımla kendinize her sabah, kışın ortasında bile yaz domatesi tadı ve zevkinde menemen yapabilirsiniz; 1 dakika bile sürmez. Karışımı tavaya koyup ısınınca çırpılmış yumurta eklediniz mi neredeyse iş tamam. Aslen püre yapmak ile aynı süreç, tek farkı domates püresini tencereye almadan evvel zeytin yağında biberleri biraz kavurmak. Kaynayan domateslerle de pişeceğini düşünerek sadece 1 dakika kavursanız yeterli olacaktır. 5 kilo domates için yarım kilo biber ve 1 su bardağı yağ (200ml) yeterli olacaktır.

3) Dondursak da mı saklasak?

Domatesleri ister soyup ister soymadan, küp küp doğrayıp, her biri bir yemeklik olacak şekilde ayırıp, buzdolabı poşetine koyup, derin dondurucuya atın. “Yok ben püre istiyorum” diyorsanız da rendeleyip buzdolabı poşetlerine atabilirsiniz. Rendelerken ortadan ikiye kesip, kesik kısmından rendeleyin ki en sonunda elinizde sadece kabuk kalmış olsun.

4) Salça yapıp da mı saklasak?

Şehirde salça yapmak da aslen kavanozda domates püresine çok benziyor. Süreç mutfak robotunda püre haline getirene kadar aynı, sonrasında domatesin çekirdeklerinden arınması için süzgeçten geçirip, çuvala koyup, bir gece üstüne taş bastırıp süzdürdükten sonra kurutma imkânı varsa serip, kurutmak yoksa pişirmek ve son dakika tuzlamak. 50 kilo domatese 500 gr kadar tuz gerekiyor. Ardından steril kavanozlara koyup, muhafaza etmek yeterli.