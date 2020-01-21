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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Tuhaf şeyler

21 Ocak 2020

“Adalet istiyorum” diye bağırmış.

Kim bu?

Ceren Özdemir’in katili.

Dün, ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezası açıklandı ya...

“Son sözleri” olarak şöyle seslenmiş mahkeme heyetine:

-Benim deli olduğuma inanmıyorsunuz... Bu

nasıl iş? Adalet istiyorum.

*

Düşünün.

Bu canavar bile “adalet istiyorum” diyebiliyor.

Bir deli böyle konuşabilir mi? Ne adaleti? Kurnaz ve yüzsüz ezbercilerin sığındığı tek şey bu... “Adalet istiyormuş.”

İsteyene bakar mısınız?

İşte böyle diye diye adalet gibi yüce bir kavramı sulandırdılar.

*

Bir başka canavar da İstanbul adliyesini birbirine katıyordu.

Öldürdüğü iki kardeşi, tanımıyormuş. Ömründe ilk defa görmüş. Çok içkiliymiş. Silahını nasıl çekmiş, nasıl ateş etmiş hatırlamıyor. Ama adalet istiyorum diyor. Buyurun bakalım. İçkili araba kullanmak yasak, içkili silah taşımak serbest.

*

Efendim, silahın ruhsatı varmış.

Ruhsat mı?

Yahu araba kazası

yapanların da ehliyeti var...

Her biri adalet istiyorum diye yollara dökülse ne halt ederiz?

 

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