Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Ters köşe
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ters köşe

27 Şubat 2018

Salih Müslim yakalanmış.

Kaçmıyordu ki yakalansın.

Elini kolunu sallayarak geziyordu.

***

Derken... Suriye’de ateşkes kararı.

Güzel de, kim dinler BM’yi?

ABD İhtiyar Heyeti bile ondan daha etkili.

***

Nitekim Esad “ateşkes beni bağlamaz” diyor. Lakin kiminle savaştığı belli değil.

ABD’yle savaşmıyor. Rusya’yla savaşmıyor. İran’la zaten savaşmaz. Geriye kim kalıyor?

- Terör örgütleri.

O da yalan.

Hepsiyle enseye tokat.

***

Ne iyi etmişiz de şu savunma sanayii’ne yüklenmişiz.

Kimseye muhtaç değiliz. “İnsansız tank” yapmaya bile karar verilmiş durumda.

Lakin, insansız ne demek?

Tank dediğin, tepesinde bir insan bulunmalı. Sembolik de olsa “Tank’ın üstüne ilk çıkan” diye uygun gördüğünüz bir siyasetçi’nin büstü dikilmeli.

15 Temmuz’a atfen...

***

Bütün bunlar bir yana... ABD, bizi şaşırtmaya devam ediyor.

Hele şu son iki ifadeye bakınız:

-PYD’ye verdiğimiz silahları toplayacağız.

-Silah vermedik ki toplayalım.

Eh, biz de “silah verdiniz” demedik ki, herhalde siz yanlış duydunuz.

 

LOZAN

Tam Lozan’ı tartışırken, konferansı bizzat yerinde takip eden merhum Ali Naci Karacan’ın kitabı, yeni baskısıyla günümüze ışık tutuyor.

Hulusi Turgut’un hem sadeleştirip hem güncelleştirdiği bu kitap, ailede üçüncü kuşak Karacan Kardeşler tarafından soyağacı’na takılmış bir nişandır.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri