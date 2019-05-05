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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar notları

5 Mayıs 2019

Bütün işleri bu.

Amerika ve Avrupa ülkeleri, özellikle de medyaları, sabahtan akşama kadar Türkiye’yle uğraşıyorlar. Müşterek bir heyecanla, sanki kutsal bir hedef’e yürüyorlar.

Amaç, insanlığa bir çekidüzen vermekse -kendilerinden başlayarak- tâmire muhtaç en az 150 ülke var.

Ama ille de Türkiye.

Hem de giderek artan bir tempoyla...

Nedir bu?

Sevgi mi, ilgi mi, merak mı, nefret mi, korku mu?

Anlaşılamıyor.

***

Burada yüzlerce örnek sayacak değilim.

Ama son bir rapor var ki, iyice tüy dikti.

Cahil Amerikalı’nın vardığı şu hükme bakın:

- Türkiye’de ibadet özgürlüğü yok.

Oha...

Dediği özgürlük burada da yoksa, dünyada hiç yok demektir.

İşte bütün raporları böyle.

Okumayın bile.

Yırtıp atın.

*

En güzel 19

Tam 100’üncü yılda...

Tam 19 Mayıs’ı kutlarken...

İki Türk takımından biri (ya Anadolu Efes ya Fenerbahçe) Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda final maçına çıkacak. Ya birinci olacak, ya ikinci...

Üstelik turnuva, THY’nin adını taşıyor.

Ne güzel bir 100. yıl bu.

Futbol/Süper Lig

Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş.

Üçünün de şampiyonluk şansı var. Son maça kadar yarışacaklar. Tabii bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinden önce yazıyorum bu yazıyı. Olsun... 3 ihtimalli maçtır ama yine de 3 şampiyon adayı için, muzip bir aritmetik, biliniz ki 3 hafta daha pusudadır.

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