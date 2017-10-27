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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Olacağı buydu

27 Ekim 2017

Bir kişinin (Barzani’nin) çocukluk hayali, şahsi ideali, hırsı ve ihtirası yüzünden, bölgedeki Kürtler zarar gördü.

- Yazık değil mi?

Barzani’ye gaz verenler de zaten onu yarı yolda satıverdiler.

***

Tıpkı bunun gibi...

YPG, PYD adına çarpışan Kürtler de yine kifayetsiz muhterisler’in ateşe attığı insanlardır.

Onları da yarı yolda bırakacaklar.

***

Fakat unutmayın ki...

Katliam için örgütler kurduran, silahlar üreten o “medeni dünya” sonunda kendi belasını kendi bulacak.

Milyonlarca insanın acısı ve ahı, hiç karşılıksız kalır mı?

 

Bir tuhaf

Ricayla aracıyla tahliye olunur mu?

Hiç zannetmem.

Büyükada tutukluları, eminim ki hak ve hukuk sayesinde tahliye oldular.

Aksi mümkün mü?

***

Mümkünse biz de hatırlı bir aracı bulalım, Merkel’den suçlu veya zanlıların iadelerini isteyelim.

Alacağımız cevap bellidir:

-Bizde yargı var.

***

Ne yapalım?

Bizde de yargı var.

İltimasla, torpille adam bırakılmaz.

Tehdit ve şantajla da bırakılmaz.

Fakat bu ne biçim bir sızıntıysa, Büyükada tutukluları için sanki araya birilerinin girdiği ima ediliyor.

Hayır efendim.

-Türkiye’de yargı vardır.

Türkiye’de hakimler vardır.

Kendimizi bu kadar hor görmeyelim.

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