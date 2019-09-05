Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Kadın başarır
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kadın başarır

5 Eylül 2019

Anneler, dağa kaçırılan evlatlarını geri istiyorlar. Ama kimden istiyorlar, dikkat... En mühim nokta bu. Eylem yaptıkları yer.

....

Kadınlar bir işe el attılar mı, mutlaka sonuç alırlar.

Bir tanesi var ki, şöyle haykırıyordu:

- Şerefsizler! Diyarbakır’da genç bırakmadınız. Kendi çocuklarınızı yollayın dağa.

Elli tane makale yazsak, annelerin feryadı kadar etkili olamayız.

Eylem, giderek yayılıyor.

***

İşin tuhafı:

“Çocuğunu niye bize soruyorsun, biz ne bilelim” diyen yok.

Bir siyasi parti, resmen dağa çocuk kaçırmakla suçlanıyor.

Ne ağır bir itham.

Ağır ama kadınlar “Çocuğumu isterim” diyerek hep aynı binanın kapısına dayanıyorlar. Bildikleri

bir şey olmalı. Öylesine emin bir halleri var.

Ne halt edersiniz ki beri tarafta da bir masumiyet karinesi var...

Şimdilik bu kadar.

 

Basketbol

Salı günü oynanan ABD-Türkiye basketbol milli maçında, Türklerin Amerika’ya olan duyguları sahaya aynen yansımış gibiydi.

Spor’a siyaset karıştırmayı hiç sevmem ama bu defa “ABD’yi yönetenler, maçı inşallah seyretmişlerdir” diye geçti içimden.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Kırklareli’nde bir GöbeklitepeYalçın BAYERKırklareli’nde bir Göbeklitepe05.09.2019
AK Parti kulisleri hareketliAbdulkadir SELVİAK Parti kulisleri hareketli05.09.2019
Katil palyaço geri geldiÖmür GEDİKKatil palyaço geri geldi05.09.2019
Türkiye- Almanya arasındaki gelgitlerDoğan HIZLANTürkiye- Almanya arasındaki gelgitler 05.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.