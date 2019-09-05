Anneler, dağa kaçırılan evlatlarını geri istiyorlar. Ama kimden istiyorlar, dikkat... En mühim nokta bu. Eylem yaptıkları yer.
....
Kadınlar bir işe el attılar mı, mutlaka sonuç alırlar.
Bir tanesi var ki, şöyle haykırıyordu:
- Şerefsizler! Diyarbakır’da genç bırakmadınız. Kendi çocuklarınızı yollayın dağa.
Elli tane makale yazsak, annelerin feryadı kadar etkili olamayız.
Eylem, giderek yayılıyor.
***
İşin tuhafı:
“Çocuğunu niye bize soruyorsun, biz ne bilelim” diyen yok.
Bir siyasi parti, resmen dağa çocuk kaçırmakla suçlanıyor.
Ne ağır bir itham.
Ağır ama kadınlar “Çocuğumu isterim” diyerek hep aynı binanın kapısına dayanıyorlar. Bildikleri
bir şey olmalı. Öylesine emin bir halleri var.
Ne halt edersiniz ki beri tarafta da bir masumiyet karinesi var...
Şimdilik bu kadar.
Basketbol
Salı günü oynanan ABD-Türkiye basketbol milli maçında, Türklerin Amerika’ya olan duyguları sahaya aynen yansımış gibiydi.
Spor’a siyaset karıştırmayı hiç sevmem ama bu defa “ABD’yi yönetenler, maçı inşallah seyretmişlerdir” diye geçti içimden.
Kadın başarır
Anneler, dağa kaçırılan evlatlarını geri istiyorlar. Ama kimden istiyorlar, dikkat... En mühim nokta bu. Eylem yaptıkları yer.
....
Kadınlar bir işe el attılar mı, mutlaka sonuç alırlar.
Bir tanesi var ki, şöyle haykırıyordu:
- Şerefsizler! Diyarbakır’da genç bırakmadınız. Kendi çocuklarınızı yollayın dağa.
Elli tane makale yazsak, annelerin feryadı kadar etkili olamayız.
Eylem, giderek yayılıyor.
***
İşin tuhafı:
“Çocuğunu niye bize soruyorsun, biz ne bilelim” diyen yok.
Bir siyasi parti, resmen dağa çocuk kaçırmakla suçlanıyor.
Ne ağır bir itham.
Ağır ama kadınlar “Çocuğumu isterim” diyerek hep aynı binanın kapısına dayanıyorlar. Bildikleri
bir şey olmalı. Öylesine emin bir halleri var.
Ne halt edersiniz ki beri tarafta da bir masumiyet karinesi var...
Şimdilik bu kadar.
Basketbol
Salı günü oynanan ABD-Türkiye basketbol milli maçında, Türklerin Amerika’ya olan duyguları sahaya aynen yansımış gibiydi.
Spor’a siyaset karıştırmayı hiç sevmem ama bu defa “ABD’yi yönetenler, maçı inşallah seyretmişlerdir” diye geçti içimden.