Gel de güven

Ona dediler ki:

- Vazgeç bu sevdadan, elindekini de kaybedersin.

Dinlemedi Barzani.

Kime güveniyor idiyse, boyundan büyük işlere kalkıştı.

E netice?

Evdeki bulgurdan da olmak üzere...

Güvendiği güç, zaten onu satıverdi.

Dönüp bakmıyor bile.

***

İşte... YPG’nin de, PYD’nin de kulağına küpe olsun.

Kime güveniyor iseler boş.

Hem biraz düşünseler ya... Amerika, ta okyanus ötesinden bakıp PYD’ye aşık mı oldu? Bütün malını mülkünü, tankını tüfeğini, hatta askerini ve bayrağını PYD’nin kara kaşı kara gözü için seferber mi etti?

Bu ne sevgi ah.

***

Verdiği hiçbir sözü tutmayanlar, sadece YPG’ye, PYD’ye, PKK’ya mı dürüst davranıp arkalarında duracaklar?

Buna kim inanır?

3 bin TIR dolusu silah, DEAŞ’la mücadele için çok fazla.

Asıl niyet başka ama Kürtlerin ağzına bir parmak bal çalarak oyalıyorlar. Güya ödüllendirecekler. Kandırıyorlar.

Peki, nedir asıl niyet?

Ne olursa olsun.

Onun da sonu belli ki fiyasko.

Not:

Müjde.

Akşener’in Partisi’nin ismini nihayet öğrendim.

Çok kolay.

İsmi: Akşener’in Partisi.