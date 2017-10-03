Biraz yavaş

Hem de tıp öğrencisi.

Yakında doktor olacak ve bize şefkat dağıtacak.

.........

Öbürü?

Kadını sokakta bıçaklamış.

O da ilkokul mezunu.

.........

Demek ki tahsille alakası yok bu işlerin.

Karşındaki milli terbiye’den yoksun bir erkekse, beş üniversite bitirse de nafile.

Az mı gördük?

Kadın döven profesör.

***

Kadın, başörtülü mü, yoksa şortlu mu?

Buyrun bakalım.

Bir de bu var.

Hele uçan tekme’yle uçuran yumruk, kadını böyle kategorize ediyorsa, anayasa buna ne yapsın? Adam erkek ya, çoğu zaman silahı belindedir. Sokak ortasında dan dan dan.

***

Bunca kötü erkeğe rağmen, her dalda parlayan, ülkeyi yücelten kadınlarımız var.

Cumhuriyet döneminin en büyük zaferi budur. Onlar bizim kahramanlarımızdır.

***

Yani, Suudi Arabistan gibi kadına araba kullanma özgürlüğü tanımak’tan ibaret değil bu mesele... Araba ne ki? Uçak kullanan kadınlarımızın ellerinden öperim. Fizik, kimya, tarih, coğrafya, sosyoloji, tıp, sanayi, ekonomi, siyaset, sanat, medya, velhasıl ne varsa, her dalda güçlü bir kadın ordusu’na sahibiz. Sağlıklı aile yapısının çekirdeğini de o oluşturuyor. Kentteki bakımlı ve narin parmaklarla, tarladaki nasırlı ellerin muhteşem koalisyonu da yine onun sayesinde.

***

Böyle bir kadına uçan tekme ha?

Böyle bir kadına uçuran yumruk ha?

Be hey sersem.

Bunca dövülecek erkek varken, kadından ne istiyorsun?