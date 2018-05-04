Kim açıklıyor?

- Tek seçici.

***

Yani ne yazarsak yazalım, boş verin. Şimdi yazacaklarımız, bu sabah saat 10.00’dan sonra hükümsüzdür.

Çünkü aylardır beklenen zat, nihayet gelmiş olacaktır.

Beğensek de beğenmesek de CHP’nin bu tek adamını saygıyla karşılayacağız.

Sadece şuna bakacağız.

- Tarif edilen vasıflara uygun mu?

Neydi onlar?

- Kavgacı olmayan.

- Kimsenin itiraz edemeyeceği.

- Toplumun tümünü kucaklayıcı.

- Ve ekonomiden anlayan...

Bakacağız.

Uygun mu?

***

Ya da Özgür Özel’in çizdiği portre gibi “Erdoğan’ı çıldırtacak ve de millete saç baş yoldurtacak” bir zat mı?

Öyle olsa bile kabülümüzdür. Tek Seçici’nin hatırı var.

O seçici ki, Cumhurbaşkanlığı gibi yüksek bir makamı reddetmiş, adaylığa bile tenezzül etmemiş, CHP Kalesi’ni korumak için geri hizmette kalmıştır. Tam bir neferdir.

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Bazıları da diyor ki:

- Bu kadar uzun beklentiden sonra “ister misiniz saat 10.00’da dağ fare doğursun?”

Hayır mümkün değil.

Dağ yok ki fare doğursun.