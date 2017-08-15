Anlamak güç

Sanık anlatıyor:

O gece, üsse gelmiş. Önüne bir asker çıkmış. Buna demiş ki:

- Darbe oluyor sen de bize katıl.

Cevap:

- Bir kaç gün düşüneyim.

- Olmaz... Ya şimdi, ya hiç.

Tam bir komedi.

***

Sonra ne olmuş?

Bilmiyorum.

Deli saçması ifadeler.

Anlaşılmıyor.

Tv muhabirleri de zaten anlatamıyor. “Sözü merkeze bırakalım”dan gayrı dedikleri bir şey yok.

Maşallah merkezdekiler de bununla yetiniyor.

***

Anlayamadığımız o kadar çok şey var ki... Hangi birini sayalım?

Yahu Kılıçdaroğlu’nun, Berberoğlu’nu hapisten çıkarma imkanı var mı?

Böyle bir yetkisi var mı?

Yargıya müdahale hakkı var mı?

Yok.

Böyle bir güç, Cumhurbaşkanı’nda bile yok.

Enis Berberoğlu gayet mahtıklı bir arkadaştır

Kemal Bey’e “Beni buradan çıkarsın” diye haber yollar mı hiç? Herhalde bir yanlışlık var.

***

Enis, özgürlüğün çaresini, hukuk yoluyla elbet arıyordur, elbet arayacaktır. Ama “Söyleyin Kemal Bey’e beni buradan çıkarsın” mesajı biraz şehir efsanesine benziyor.

***

Özetlersek...

Aklımızın almadığı bir dizi olay var.

Tutuklanmalar kadar, tuhaf tahliyeler de görüyoruz.

Acaba orada da mı sap’la saman karışıyor?