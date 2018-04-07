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Özdemir İnce

Niyet bozuk

7 Nisan 2018

Ortadoğu’da 7 trilyon dolar harcamışlar.

Ellerine ne geçmiş? Hiç.

Trump, bunları yana yakıla anlatırken bir de demez mi ki:

-Petrol kuyularını kontrolümüz altına alamadık.

Hangi hakla?

Elâlem’in topraklarına ta 10 bin kilometre öteden gelip yerleşmek, petrolüne göz koymak, hangi hakla acaba?

***

İyice anlaşılmıştır ki:

- Uluslararası Hukuk diye bir şey yok azizim.

-Birleşmiş Milletler diye bir kurum yok.

- Savaş suçu, savaş suçlusu? Yok.

-İnsan Hakları? Yok yok yok. Esasen insaniyet yok.

İşgal, istila ve gasp serbest. Kimin gücü kime yeterse.

***

Suriye’den çekileceğini söyleyen Trump’a, Suudi Arabistan ne diyor:

- Çekilmeyin. Suriye’de kalın.

-Masraflarımızı siz öderseniz çekilmeyiz, kalırız.

Görüyor musunuz?

Süper devlet, paralı asker olmaya razı, öbürü de süper devleti fedai olarak kiralamaya hazır.

***

Dünya böylesine rezil bir durumdayken, bize kim sorabilir “Suriye’den ne zaman çıkıyorsunuz” diye.

-Çıkmıyoruz. Önce ABD çıksın.

 

Not:

Günde yüz kere duyarız:

- Suriye’nin toprak bütünlüğü.

- Suriye’nin yeni anayasası.

- Suriye’nin imar ve inşası.

Yeter yahu, anladık:

“Suriye, Suriyelilerindir.”

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