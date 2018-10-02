Yumurta bir mucizedir

Yumurta müthiş bir besin. Sadece harika bir protein deposu falan da değil. Sağlıklı yağlardan, vitamin ve minerallerden, kolin benzeri mükemmel moleküllerden de çok zengin. Harika bir aminoasit içeriğine sahip. Protein deposu. Koenzim içeriği çok yüksek. Antioksidan yapılanması çok iyi. Bitmedi! Yumurtada harika kolajenler de var. Zarı tip2, beyazı ise tip 1, 3, 5 kolajen zengini. Detaylar için buyurun...
Yumurta kolajeninin 5 faydası
EKLEM VE BAĞ DOKUSUNA YARDIMCI OLUR
Yumurta kabuğunun altındaki ince zar yapısı, I ve V tipi kolajen, glukozamin sülfat, kondroitin sülfat ve amino asitlere benzer besin öğeleri bakımından zengindir.
Bunlar eklem ve bağ doku sağlığı için faydalıdır. Yumurta zarlarının yüksek kolajen içeriği, bağ doku hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.
EKLEMLERDEKİ AĞRI VE SERTLİĞİ AZALTIR
En sık görülen artrit şekli osteoartrit, milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Osteoartrit, kemiklerin uçlarındaki koruyucu kıkırdak zamanla azaldığında oluşur ve en çok el, diz, kalça ve omurgadaki eklemleri etkiler. Kolajen içeren yumurta kabuğu takviyelerinin artritik ağrı ve diz osteoartritinden kaynaklanan eklem sertliğini azalttığı gösterilmiştir.
Klinik romatolojide yayınlanan bir çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışma, günde 500 miligramlık bir dozda deneklere bir yumurta zarı takviyesi verilmiştir.
Sonuçlar yumurta kolajeninin diz osteoartriti ile ilişkili ağrı ve sertliğin tedavisinde etkili bir seçenek olduğunu göstermiştir.
Eklem ağrısı ve sertliği plaseboya göre 10, 30 ve 60’ıncı günlerde anlamlı şekilde azalmıştır. Yumurta kabuğu membranı kolajen, tıbbi bir problemden ziyade normal egzersizin neden olduğu ağrı için bile faydalı olabilir. Sağlıklı, postmenopozal kadınlarda, yumurta kolajen takviyesi 4 gün kadar az sürede bile egzersiz performansını iyileştirmiştir.
CİLT KALİTESİNİ ARTIRIR, KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR
Kolajen daha genç görünen bir cilt için kesinlikle gereklidir. Yapılan bir çalışmada, kozmetik kullanım için yumurta kabukları membranlarının kullanılma potansiyeli araştırılmıştır.
Cildi kırışıklıklardan, güneşe maruz kalmadan ve nem kaybından korumak için yumurta kabuğu membran hidrolizatlarının etkisi incelenmiştir.
Yumurta kabuğu zarlarının, kırışıklıkları hafifletmede ve cilt yaşlanmasının bastırılmasında etkisi olduğu kanıtlanmıştır.
EKLEMLERİN HAREKET YETENEĞİNİ ARTIRIR
The Journal of Medicinal Food’da yayınlanan araştırma, kronik ağrı yaşayan sağlıklı bir popülasyonda hidrolize suda çözünen yumurta zarı kolajeninin (WSEM) eklem fonksiyonuna olan etkisini araştırmıştır.
Yumurta zarı alan grupta, hemodinamik lateral ve diz hareket açıklığında, plasebo kullananlara kıyasla önemli iyileşmeler sağlanmıştır.
SİNDİRİMİ DESTEKLER VE İYİLEŞTİRİR
Prolin ve glisin, vücudun işlevlerinde büyük rol oynayan yumurta kolajeninde bulunan iki aminoasittir.
Bu iki aminoasit aslında sindirim sistemini oluşturan dokunun yeniden yapılanmasına yardımcı olur. Glisin ve prolin sayesinde yumurta kolajeni, bağırsağı ve tüm vücudu inflamasyondan koruyabilir.
OKUR SORUSU
YUMURTADA KOLAJEN NEDEN ÇOK GÜÇLÜ?
Kolajen glisin, prolin, glutamin, hidroksiprolin ve arginin dahil olmak üzere çok farklı amino asitlerden oluşan müthiş esnek, bir o kadar da dirençli bir protein.
Kolajenin yapı taşları normal koşullar altında vücut tarafından üretilen amino asitlerdir. Bununla birlikte, hastalık halinde ya da streste vücut bu amino asitleri kendi başına üretemeyebilir.
Diyet ve takviyeler (yumurta kolajeni gibi) gibi dış kaynaklardan yardım almak yeterli olur. Birçok besin gibi yumurta da doğal kolajen içerir.
Ayrıca kolajene ek olarak B vitaminleri, E vitamini, amino asitler ve kükürt gibi kolajen destekleyici besin öğelerini de barındırır.
50 gramlık bir büyük iyi pişmiş yumurta, yüksek oranda besleyicidir ve çok sayıda besin unsuru içerir.
HATIRLATMA
MAGNEZYUM DESTEKLERİ KAS KRAMPLARINI ÖNLÜYOR?
Kas kramplarının düşmanı magnezyum, potasyum ve B12 vitamini üçlüsüdür. Bedende bu üçlünün miktarı azaldıkça kramplar ve genel ağrılar artar.
Ne yazık ki tıpkı omega-3 fakiri, D vitamini fakiri, kolajen ve probiyotik fakiri olduğumuz gibi magnezyum, potasyum ve B12 vitamini yönünden de çok fakiriz.
Bu nedenle magnezyumdan zengin bakliyat ve kuruyemişleri soframızdan eksik etmeyelim. Kas krampları ile mücadele de magnezyumun “sitrat” ve “taurat” tuzlarını tercih etmeye çalışalım.
Yumurta bir mucizedir
Yumurta müthiş bir besin. Sadece harika bir protein deposu falan da değil. Sağlıklı yağlardan, vitamin ve minerallerden, kolin benzeri mükemmel moleküllerden de çok zengin. Harika bir aminoasit içeriğine sahip. Protein deposu. Koenzim içeriği çok yüksek. Antioksidan yapılanması çok iyi. Bitmedi! Yumurtada harika kolajenler de var. Zarı tip2, beyazı ise tip 1, 3, 5 kolajen zengini. Detaylar için buyurun...
Yumurta kolajeninin 5 faydası
EKLEM VE BAĞ DOKUSUNA YARDIMCI OLUR
Yumurta kabuğunun altındaki ince zar yapısı, I ve V tipi kolajen, glukozamin sülfat, kondroitin sülfat ve amino asitlere benzer besin öğeleri bakımından zengindir.
Bunlar eklem ve bağ doku sağlığı için faydalıdır. Yumurta zarlarının yüksek kolajen içeriği, bağ doku hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.
EKLEMLERDEKİ AĞRI VE SERTLİĞİ AZALTIR
En sık görülen artrit şekli osteoartrit, milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Osteoartrit, kemiklerin uçlarındaki koruyucu kıkırdak zamanla azaldığında oluşur ve en çok el, diz, kalça ve omurgadaki eklemleri etkiler. Kolajen içeren yumurta kabuğu takviyelerinin artritik ağrı ve diz osteoartritinden kaynaklanan eklem sertliğini azalttığı gösterilmiştir.
Klinik romatolojide yayınlanan bir çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışma, günde 500 miligramlık bir dozda deneklere bir yumurta zarı takviyesi verilmiştir.
Sonuçlar yumurta kolajeninin diz osteoartriti ile ilişkili ağrı ve sertliğin tedavisinde etkili bir seçenek olduğunu göstermiştir.
Eklem ağrısı ve sertliği plaseboya göre 10, 30 ve 60’ıncı günlerde anlamlı şekilde azalmıştır. Yumurta kabuğu membranı kolajen, tıbbi bir problemden ziyade normal egzersizin neden olduğu ağrı için bile faydalı olabilir. Sağlıklı, postmenopozal kadınlarda, yumurta kolajen takviyesi 4 gün kadar az sürede bile egzersiz performansını iyileştirmiştir.
CİLT KALİTESİNİ ARTIRIR, KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR
Kolajen daha genç görünen bir cilt için kesinlikle gereklidir. Yapılan bir çalışmada, kozmetik kullanım için yumurta kabukları membranlarının kullanılma potansiyeli araştırılmıştır.
Cildi kırışıklıklardan, güneşe maruz kalmadan ve nem kaybından korumak için yumurta kabuğu membran hidrolizatlarının etkisi incelenmiştir.
Yumurta kabuğu zarlarının, kırışıklıkları hafifletmede ve cilt yaşlanmasının bastırılmasında etkisi olduğu kanıtlanmıştır.
EKLEMLERİN HAREKET YETENEĞİNİ ARTIRIR
The Journal of Medicinal Food’da yayınlanan araştırma, kronik ağrı yaşayan sağlıklı bir popülasyonda hidrolize suda çözünen yumurta zarı kolajeninin (WSEM) eklem fonksiyonuna olan etkisini araştırmıştır.
Yumurta zarı alan grupta, hemodinamik lateral ve diz hareket açıklığında, plasebo kullananlara kıyasla önemli iyileşmeler sağlanmıştır.
SİNDİRİMİ DESTEKLER VE İYİLEŞTİRİR
Prolin ve glisin, vücudun işlevlerinde büyük rol oynayan yumurta kolajeninde bulunan iki aminoasittir.
Bu iki aminoasit aslında sindirim sistemini oluşturan dokunun yeniden yapılanmasına yardımcı olur. Glisin ve prolin sayesinde yumurta kolajeni, bağırsağı ve tüm vücudu inflamasyondan koruyabilir.
OKUR SORUSU
YUMURTADA KOLAJEN NEDEN ÇOK GÜÇLÜ?
Kolajen glisin, prolin, glutamin, hidroksiprolin ve arginin dahil olmak üzere çok farklı amino asitlerden oluşan müthiş esnek, bir o kadar da dirençli bir protein.
Kolajenin yapı taşları normal koşullar altında vücut tarafından üretilen amino asitlerdir. Bununla birlikte, hastalık halinde ya da streste vücut bu amino asitleri kendi başına üretemeyebilir.
Diyet ve takviyeler (yumurta kolajeni gibi) gibi dış kaynaklardan yardım almak yeterli olur. Birçok besin gibi yumurta da doğal kolajen içerir.
Ayrıca kolajene ek olarak B vitaminleri, E vitamini, amino asitler ve kükürt gibi kolajen destekleyici besin öğelerini de barındırır.
50 gramlık bir büyük iyi pişmiş yumurta, yüksek oranda besleyicidir ve çok sayıda besin unsuru içerir.
HATIRLATMA
MAGNEZYUM DESTEKLERİ KAS KRAMPLARINI ÖNLÜYOR?
Kas kramplarının düşmanı magnezyum, potasyum ve B12 vitamini üçlüsüdür. Bedende bu üçlünün miktarı azaldıkça kramplar ve genel ağrılar artar.
Ne yazık ki tıpkı omega-3 fakiri, D vitamini fakiri, kolajen ve probiyotik fakiri olduğumuz gibi magnezyum, potasyum ve B12 vitamini yönünden de çok fakiriz.
Bu nedenle magnezyumdan zengin bakliyat ve kuruyemişleri soframızdan eksik etmeyelim. Kas krampları ile mücadele de magnezyumun “sitrat” ve “taurat” tuzlarını tercih etmeye çalışalım.