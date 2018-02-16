Yeni bir tehdit: Ruhsal obezite!

Dostluğa değil yarışa, aza değil çoğa, bugüne değil dün ve yarına odaklı “yeni hayat” sadece bedenlerimizi değil, ruhlarımızı da şişmanlatıyor.

Bizi yalnız trans yağ, nişasta bazlı früktoz veya AGE’ler gibi kimyasal pislikler değil, endişe, korku, kıskançlık, pişmanlık ve benzeri ruhsal toksinler de zehirliyor, şişmanlatıyor.

Psikolojimizi bozan ruhsal yüklerimizin artması da en az bedensel toksinler kadar mühim birer sağlık problemi. Depresyon, panik atak, fibromiyalji, kronik yorgunluk, uykusuzluk ve benzeri pek çok sağlık sorununun arkasında -bu sorunları yandaki kutuda özetledim- işte bu toksinlere bağlı ruhsal obezite meselesi var.

Ve hepimizin, yani sadece biz hekimlerin değil, herkesin bu mühim meseleyi de gündeme getirmesinin zamanı geldi.

Ruhsal şişmanlığın yol açtığı sağlık sorunları

Eğer aşağıdaki sorunlardan herhangi biri, hele hele birden fazlası sizde de varsa ruhsal şişmanlık meselesine birazcık daha kafa patlatın ve her şeyden önce bir psikiyatri uzmanı (ruh sağlığı hekimi) ile sorunlarınızı paylaşın. Not: Ruhsal obezite kavramını önümüzdeki dönemde daha sık gündeme getireceğim.

◊ Kronik yorgunluk sendromu

◊ Fibromiyalji

◊ Tekrarlayan kas krampları

◊ Mutsuz bağırsak sendromu

◊ Otoimmun hastalıklardan bazıları

◊ Vertigo benzeri bazı baş dönmeleri

◊ Migren benzeri bir grup baş ağrısı

◊ Depresyon

◊ Panik bozukluk

Metabolizmanız nasıl çalışıyor?

Kilo vermek fazla yağlardan kurtulup hafiflemek muhakkak ki güzel bir şey. Ama sadece fazla kilolardan (yağlardan) kurtulmak çoğu zaman sorunları çözmüyor. Kilo alımını tetikleyen metabolik sorun veya sorunların da çözümlenip düzelmesi gerekiyor.

Bunun çaresi ise diyeti bırakıp beslenme planı yapmak ve onu mutlaka ama mutlaka egzersizle evlendirmek!

Kısacası egzersizi “metabolik profile” uygun beslenme planı, beslenme planını kişiye özel egzersizler olmadan devreye sokmamak lazım.

Nedeni şu:

Egzersiz yapılmadan kilo verdiğinizde metabolik profiliniz düzelmiyor. Neticede de fazla kilolar gitse bile hızla ve fazlasıyla yeniden geri geliyor.

Şişman ve zinde biri olmak mümkün mü?

Mümkün! Obezite ölçülerini zorlamayan fazla kilolu biri de kilosunu değiştirmeden düzenli egzersiz yaparak zinde biri haline gelebilir. Özellikle tempolu egzersizle aerobik kapasitesini arttıran fazla kilolularda;

◊ Kalp sağlığında

◊ Tansiyon dengesinde

◊ Kan şekeri ayarında

◊ İnsülin seviyelerinde

◊ Uyku kalitesinde

◊ Kendini iyi hissetme halinde belirgin bir iyileşme görülüyor.

Kısacası “fat and fit” biri olmak da mümkün. Deneyin!

Metabolik profil nasıl anlaşılır?

Kilo sorunu olan herkesin yola çıkmadan, yani “diyet tuzaklarına” paçayı kaptırmadan önce “Metabolik profilim ne durumda?” sorusuna yanıt araması şart.

Bu yapılmazsa bin bir zahmetle verilen kilolar kısa bir süre sonra hem de fazlasıyla geri alınıyor. Peki metabolik profil nasıl araştırılıyor?

Yaşasın Hayat’ın metabolik profil programında şunlar var...

◊ Bel çevresi

◊ Kas/yağ oranı

◊ Açlık şeker ve insülini

◊ Tokluk şeker ve insülini

◊ Hs-TSH testi (açlık)

◊ Demir, ferritin, D 3 ve B12 seviyeleri

◊ Trigliserid düzeyi (açlık)

◊ Ürik asit rakamları

◊ Koenzim seviyesi (açlık)

“Fit and fat”olmak!

◊ Şişman ve zinde biri olmak şişman ve tembel biri olmaktan

◊ Normal kilolu ve zinde biri olmak, şişman ve zinde biri olmaktan daha sağlıklıdır.

En fazla yağı ne zaman yakarız?

Yetişkin ve fazla kilolu birinin en fazla yağ yaktığı aralık, kalp hızının dakikada 105 ila 134 arasında attığı zaman dilimidir. Bu dilim ne kadar uzarsa sonuç o kadar iyidir. Bu hızın üst sınırına yakın bir hızda egzersiz yapmaksa en iyisidir.

Dr. Daniel G. Carey

Sorun stres değil ona verilen tepkiler

Stres fastfood kadar, sigara kadar zararlı. O da bir zehir. Bir tür ruhsal toksin

Ama sorunun kaynağında stresin kendisi değil, strese gösterilen tepki var!

Stresten kurtulmak zor. Ama tepkileri değiştirmek mümkün. Zaten yapılması gereken de bu...