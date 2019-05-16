Oturmak neden hasta ediyor?

Hareketsizlik insülin artışına, kilo almaya, damar yaşlanmasına ve bunların sonucunda birçok sağlık sorununa yol açıyor. O nedenle oturmak, bedeninize yapacağınız en büyük ihanet!
Daha önce de yazdım; siz oturma eylemini başlattıktan en geç 20-25 dakika sonra kalça kaslarınızda “insüline direnç” hali başlıyor.
Bu tatsız gelişme ise kanda insülin artışına, şeker-yağ ayarının altüst oluşuna, kilo almaya, damar yaşlanmasına sebep oluyor.
İşte bu nedenle bu sayfada size sık sık “oturmak bedene yapılan en büyük ihanettir” uyarısı yapılıyor.
Netice şudur:
Çok gerekli değilse oturarak geçirdiğiniz süre 20-30 dakikadan uzun sürmesin. Ara verip hiç olmazsa 3-5 dakikalık kısa bir yürüyüş yapmayı lütfen ihmal etmeyin.
Pancar=performans!
Pancar tıka basa nitrat dolu. Pazı, ıspanak, karalahana, marul ve diğer yeşil yapraklı sebzeler de öyle. Ravent, reyhan, roka da güçlü bir nitrat deposu.
Bedene giren nitrat, damarların iç yüzünü döşeyen koruyucu endotel örtüsünde bol nitrik osit (NO) üretimi sağlıyor. NO artışı ise kan basıncının dengelenmesine, damarların genişlemesine ve dokulara daha çok oksijen ve besin ulaşmasını sağlıyor.
Kısacası yaz sofralarında taze sebzelere, özellikle yeşil yapraklı olanlara ve de pancar sularına, turşularına daha sık ve bol yer vermek gerekiyor.
Günde ne kadar demire ihtiyacımız var?
Demir bedenimizin temel elementlerinden biri. Olmazsa olmazı, vazgeçilmezi. Besinlerle vücudumuza düzenli olarak demir kazandırmamız hepimiz için, özellikle adet gören kadınlarımız, anne adayları ve emziren kadınlar için vazgeçilmez bir görev.
Minimum günlük demir ihtiyacı erkekler için 1 mg, kadınlar için 1.5-2 mg civarında. Bu rakam hamilelik ve emzirme dönemindeki hanımlarda üçe, dörde katlanıyor.
Besinlerle demir kazanmanın en kolay yolu kırmızı ete, dalak, karaciğer gibi iç organ ürünlerine, yumurtaya ağırlık vermekten geçiyor.
Tabii ki bitkisel kaynaklı demirleri de ihmal etmemek şart. Pazı, karalahana, pancar, hurma, kuru fasulye, mercimek, ıspanak, avokado, börülce, kuru erik, kuru üzüm, hurma demir zengini sebze ve meyveler.
Doğru olanı bitkisel ve hayvansal demir zengini besinleri birlikte kazanmak: Mesela kıymalı, etli kuru fasulye, nohut veya mercimek.
Hemen uyaralım: “Madem ihtiyacım var demir destekleri yutmam iyi olur” diye de düşünmeyin, çünkü demirin vücutta fazlaca birikmesi karaciğer ve pankreasın hastalanmasına yol açabiliyor.
Mideyi yatıştıran 10 besin
Mideniz ezilince, yanınca, ekşiyince hemen bir “antiasit” hap çiğnemeye, tabletler, şuruplar yutmaya kalkmayın. Önce şu soruya yanıt arayın: Ne hata yaptım da midem isyan etti? Neyi, neden, nasıl yanlış yedim? Sonra da aşağıdaki doğal besinlerden istifade ederek midenize yardımcı olmayı deneyin...
1. REZENE: Rezene ile hazırlanan bitki çayı gaz, şişkinlik, krampları azaltıcı özelliği ile mideyi rahatlatır.
2. MUZ: Mide asiditesine olumlu etkilerinden dolayı reflüsü olan kişiler için iyi bir meyve seçeneğidir.
3. ZENCEFİL: Anti-inflamatuvar etkisi ile vücuttaki yangıyı olumlu etkilemenin yanı sıra spazm çözücü özelliği ile krampları yatıştırır özelliktedir.
4. YULAF EZMESİ: Lifli yapısı ile midenin asit oranını dengeler. Aynı zamanda doyurucudur. Hacim olarak şişme özelliğinden ötürü süt ile pişirerek tüketebilirsiniz.
5. KAVUN: Potasyumdan zengindir. Ph değeri yüksek olduğu için midenin alkali olmasına yardımcı olarak reflüye iyi gelir.
6. MAKARNA: İçeriğindeki B vitaminleri ile enerji verir. Mideyi yatıştırır. Tam buğday olan çeşitleri aynı zamanda glisemik yükü hafifleteceğinden şekeri de dengeler.
7. KÖK SEBZELER: Kereviz, enginar, yer elması gibi kök sebzelerin kalorilerinin daha yüksek olması nişasta içeriklerinin diğer sebzelere göre daha fazla olmasından kaynaklanır. Bolca lif içermeleri tokluk hissini uzatırken alkali ortam da sağlar.
8. TAVUK VE HİNDİ: Reflüyü önleyici beslenme planında en önemli protein kaynaklarındandır. Yağda kızartılmadığı sürece beyaz et tüketilebilir. Ancak mutlaka derisi alınmış olmalıdır.
9. MAYDANOZ: Mide ve sindirim sistemini rahatlatıcı, vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı bir bitkidir.
10. PAPATYA ÇAYI: Mükemmel bir mide dinlendirici olabilir. Ayrıca miktarını abartmamak koşuluyla meyan kökü özlerinden de istifade edilebilir.
Oturmak neden hasta ediyor?
Hareketsizlik insülin artışına, kilo almaya, damar yaşlanmasına ve bunların sonucunda birçok sağlık sorununa yol açıyor. O nedenle oturmak, bedeninize yapacağınız en büyük ihanet!
Daha önce de yazdım; siz oturma eylemini başlattıktan en geç 20-25 dakika sonra kalça kaslarınızda “insüline direnç” hali başlıyor.
Bu tatsız gelişme ise kanda insülin artışına, şeker-yağ ayarının altüst oluşuna, kilo almaya, damar yaşlanmasına sebep oluyor.
İşte bu nedenle bu sayfada size sık sık “oturmak bedene yapılan en büyük ihanettir” uyarısı yapılıyor.
Netice şudur:
Çok gerekli değilse oturarak geçirdiğiniz süre 20-30 dakikadan uzun sürmesin. Ara verip hiç olmazsa 3-5 dakikalık kısa bir yürüyüş yapmayı lütfen ihmal etmeyin.
Pancar=performans!
Pancar tıka basa nitrat dolu. Pazı, ıspanak, karalahana, marul ve diğer yeşil yapraklı sebzeler de öyle. Ravent, reyhan, roka da güçlü bir nitrat deposu.
Bedene giren nitrat, damarların iç yüzünü döşeyen koruyucu endotel örtüsünde bol nitrik osit (NO) üretimi sağlıyor. NO artışı ise kan basıncının dengelenmesine, damarların genişlemesine ve dokulara daha çok oksijen ve besin ulaşmasını sağlıyor.
Kısacası yaz sofralarında taze sebzelere, özellikle yeşil yapraklı olanlara ve de pancar sularına, turşularına daha sık ve bol yer vermek gerekiyor.
Günde ne kadar demire ihtiyacımız var?
Demir bedenimizin temel elementlerinden biri. Olmazsa olmazı, vazgeçilmezi. Besinlerle vücudumuza düzenli olarak demir kazandırmamız hepimiz için, özellikle adet gören kadınlarımız, anne adayları ve emziren kadınlar için vazgeçilmez bir görev.
Minimum günlük demir ihtiyacı erkekler için 1 mg, kadınlar için 1.5-2 mg civarında. Bu rakam hamilelik ve emzirme dönemindeki hanımlarda üçe, dörde katlanıyor.
Besinlerle demir kazanmanın en kolay yolu kırmızı ete, dalak, karaciğer gibi iç organ ürünlerine, yumurtaya ağırlık vermekten geçiyor.
Tabii ki bitkisel kaynaklı demirleri de ihmal etmemek şart. Pazı, karalahana, pancar, hurma, kuru fasulye, mercimek, ıspanak, avokado, börülce, kuru erik, kuru üzüm, hurma demir zengini sebze ve meyveler.
Doğru olanı bitkisel ve hayvansal demir zengini besinleri birlikte kazanmak: Mesela kıymalı, etli kuru fasulye, nohut veya mercimek.
Hemen uyaralım: “Madem ihtiyacım var demir destekleri yutmam iyi olur” diye de düşünmeyin, çünkü demirin vücutta fazlaca birikmesi karaciğer ve pankreasın hastalanmasına yol açabiliyor.
Mideyi yatıştıran 10 besin
Mideniz ezilince, yanınca, ekşiyince hemen bir “antiasit” hap çiğnemeye, tabletler, şuruplar yutmaya kalkmayın. Önce şu soruya yanıt arayın: Ne hata yaptım da midem isyan etti? Neyi, neden, nasıl yanlış yedim? Sonra da aşağıdaki doğal besinlerden istifade ederek midenize yardımcı olmayı deneyin...
1. REZENE: Rezene ile hazırlanan bitki çayı gaz, şişkinlik, krampları azaltıcı özelliği ile mideyi rahatlatır.
2. MUZ: Mide asiditesine olumlu etkilerinden dolayı reflüsü olan kişiler için iyi bir meyve seçeneğidir.
3. ZENCEFİL: Anti-inflamatuvar etkisi ile vücuttaki yangıyı olumlu etkilemenin yanı sıra spazm çözücü özelliği ile krampları yatıştırır özelliktedir.
4. YULAF EZMESİ: Lifli yapısı ile midenin asit oranını dengeler. Aynı zamanda doyurucudur. Hacim olarak şişme özelliğinden ötürü süt ile pişirerek tüketebilirsiniz.
5. KAVUN: Potasyumdan zengindir. Ph değeri yüksek olduğu için midenin alkali olmasına yardımcı olarak reflüye iyi gelir.
6. MAKARNA: İçeriğindeki B vitaminleri ile enerji verir. Mideyi yatıştırır. Tam buğday olan çeşitleri aynı zamanda glisemik yükü hafifleteceğinden şekeri de dengeler.
7. KÖK SEBZELER: Kereviz, enginar, yer elması gibi kök sebzelerin kalorilerinin daha yüksek olması nişasta içeriklerinin diğer sebzelere göre daha fazla olmasından kaynaklanır. Bolca lif içermeleri tokluk hissini uzatırken alkali ortam da sağlar.
8. TAVUK VE HİNDİ: Reflüyü önleyici beslenme planında en önemli protein kaynaklarındandır. Yağda kızartılmadığı sürece beyaz et tüketilebilir. Ancak mutlaka derisi alınmış olmalıdır.
9. MAYDANOZ: Mide ve sindirim sistemini rahatlatıcı, vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı bir bitkidir.
10. PAPATYA ÇAYI: Mükemmel bir mide dinlendirici olabilir. Ayrıca miktarını abartmamak koşuluyla meyan kökü özlerinden de istifade edilebilir.