Obeziteyi patlatan iki büyük YANLIŞ!

Sağlık Bakanımız açıkladı: Her üç vatandaşımızın biri maalesef obez! Bu, 10-15 yıl sonra her üç vatandaşımızdan birinin diyabet, hipertansiyon, yağlı karaciğer, safra taşı, bellek bozukluğu, kalp krizi adayı olacağını gösteriyor. Peki ne oldu da patladı obezite? Ya da nasıl başardık bu zor işi? Yanıtlar iki başlıkta özetlendi...
Yanlış besleniyoruz
Uzmanlara göre yüz yıl öncesine oranla daha fazla kalori tükettiğimizden değil, daha fazla toksik kalori tükettiğimizden kilo alıyoruz.
Bunun anlamı şu: Belki 50-100 yıl önce de günde 2 bin-3 bin kalori alıyorduk ama bu kaloriler sentetik değil doğal, toksik değil faydalı, içi boş değil dolu kalorilerdi.
Son 50 yılda, özellikle geçtiğimiz 20 yılda durum kökünden değişti. Şimdi artık daha çok “toksik, sentetik ve boş kalori” tüketiyoruz. Ekmekti, krakerdi, gofretti, pizzaydı, cips, bisküvi, çikolataydı derken vücutlarımızı “toksik kaloriler çöplüğü” haline getiriyoruz. Yediğimiz her şeyin içine fazlasıyla giren glukoz veya fruktoz nedeniyle pankreaslarımızın canına okuyup insülin patlamaları ve hipoglisemi gelgitleri içinde yerli yersiz, zamanlı zamansız şuursuzca yiyip içiyor, neticede de yağlandıkça yağlanıyoruz. 2020’de “hafiflemek” hepimizin ortak hedefi olsun. “Hafifleyin, gençleşin” sloganımızı yeniden devreye girsin.
Tembellikte rekora gidiyoruz
Tembellik, aktivite eksikliği, kısacası hareketsiz hayat tarzımız birinci yanlışa adeta tuz, biber ekiyor. Harcamadığımız toksik kaloriler önce karaciğerimizde, omentumumuzda, sonra da göbeğimizde, kalçalarımızda yağ olarak depolanıyor.
Bu iki büyük hatanın faturasını çok iyi bildiğinizden eminim ama ben bir kez daha tekrarlayayım:
Çocuk yaşlarda ortaya çıkan şeker hastalığı, genç yaşlarda geçirilen kalp krizleri, felçler, daha 40’ına varmadan yaşanan hipertansiyon atakları, sıklaşan meme, kalın bağırsak, prostat kanserleri ve tabiî ki giderek şiddetlenen diz, kalça, bel ağrıları, uyku bozuklukları, yorgunluklar ve hatta depresyon!
2020 planınıza daha çok “aktivite” koyun. Daha çok yürüyün. Daha fazla egzersiz yapmak için bahaneler bulun.
Baş ağrısı ne zaman acil bir sorundur?
Hepimizin zaman zaman başı ağrıyabilir, her baş ağrısı da ciddi bir sağlık sorununa işaret etmez. Ama yine de siz aşağıdaki durumlarda ağrınızın önemli olabileceğini unutmayın, en kısa zamanda bir sağlık merkeziyle ilişkiye geçin:
◊ Ağrıya eşlik eden ateş varsa
◊ Yakın bir zamanda kafa travması geçirilmişse
◊ Ağrı efor, aksırma, öksürme gibi bir hareketin hemen arkasından ortaya çıkmışsa
◊ Şimdiye kadar karşılaştığınız en şiddetli ve en farklı ağrıysa
◊ Ensenizde sertlik, başınızda dönme, bulantı, kusma gibi işaretler varsa
◊ Vücudunuzun belirli bir bölgesinde yanma, uyuşma, karıncalanma, daha da önemlisi güç kaybı gibi bir sorun ağrıya eşlik ediyorsa
◊ Ağrıyla birlikte konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı gibi bulgular da varsa
Yorgun musunuz?
◊ Sabahları uyanmakta ya da yataktan kalkmakta zorluk çekiyor musunuz?
◊ Kendinizi sık sık yorgun ve bitkin hissediyor musunuz?
◊ Uyandığınızda açılabilmek için 1-2 fincan kahveye ihtiyaç duyuyor musunuz?
◊ Sıkıntılı, sinirli, gergin ve endişeli biri misiniz?
◊ Unutkanlık ve konsantrasyon zorluğu gibi sorunlarınız var mı?
◊ Şekerli ve kafeinli içeceklere aşırı düşkün müsünüz?
◊ Gün içinde sık sık ruhsal dalgalanmalar gösteriyor musunuz?
◊ Ani öfke patlamaları, kızgınlık ve kontrolsüz hiddet durumları yaşıyor musunuz?
◊ Uykuya geçmekte zorlanıyor musunuz?
◊ Kafeinli içecekler ve sigara içtikten sonra baş ağrısı ya da baş dönmesi hissediyor musunuz?
Değerlendirme: Her soru 1 puan değerindedir. 5’in altındaysanız enerji düzeyinizin çok iyi olduğu söylenebilir. 5-10 arasında puan aldıysanız dikkatli olun. Eğer puanınız 10’a yakınsa tıbbi bir incelemeden geçmeyi düşünmenizde fayda var.
Bellek açan bitkiler
◊ Safran
◊ Zerdeçal
◊ Ginkgo biloba
◊ Yeşil çay
◊ Mor/siyah sebzelerin tümü
◊ Yaban mersini
Uyku getiren besinler
◊ Goji Berry (Kurt üzümü)
◊ Vişne
◊ Kivi
◊ Kabak çekirdeği
İyot nelerde var?
◊ İyotlu tuz
◊ Deniz ürünleri
◊ Deniz yosunu
◊ Çeyrek çay kaşığı toz kelp
◊ Süt ürünleri
Obeziteyi patlatan iki büyük YANLIŞ!
Sağlık Bakanımız açıkladı: Her üç vatandaşımızın biri maalesef obez! Bu, 10-15 yıl sonra her üç vatandaşımızdan birinin diyabet, hipertansiyon, yağlı karaciğer, safra taşı, bellek bozukluğu, kalp krizi adayı olacağını gösteriyor. Peki ne oldu da patladı obezite? Ya da nasıl başardık bu zor işi? Yanıtlar iki başlıkta özetlendi...
Yanlış besleniyoruz
Uzmanlara göre yüz yıl öncesine oranla daha fazla kalori tükettiğimizden değil, daha fazla toksik kalori tükettiğimizden kilo alıyoruz.
Bunun anlamı şu: Belki 50-100 yıl önce de günde 2 bin-3 bin kalori alıyorduk ama bu kaloriler sentetik değil doğal, toksik değil faydalı, içi boş değil dolu kalorilerdi.
Son 50 yılda, özellikle geçtiğimiz 20 yılda durum kökünden değişti. Şimdi artık daha çok “toksik, sentetik ve boş kalori” tüketiyoruz. Ekmekti, krakerdi, gofretti, pizzaydı, cips, bisküvi, çikolataydı derken vücutlarımızı “toksik kaloriler çöplüğü” haline getiriyoruz. Yediğimiz her şeyin içine fazlasıyla giren glukoz veya fruktoz nedeniyle pankreaslarımızın canına okuyup insülin patlamaları ve hipoglisemi gelgitleri içinde yerli yersiz, zamanlı zamansız şuursuzca yiyip içiyor, neticede de yağlandıkça yağlanıyoruz. 2020’de “hafiflemek” hepimizin ortak hedefi olsun. “Hafifleyin, gençleşin” sloganımızı yeniden devreye girsin.
Tembellikte rekora gidiyoruz
Tembellik, aktivite eksikliği, kısacası hareketsiz hayat tarzımız birinci yanlışa adeta tuz, biber ekiyor. Harcamadığımız toksik kaloriler önce karaciğerimizde, omentumumuzda, sonra da göbeğimizde, kalçalarımızda yağ olarak depolanıyor.
Bu iki büyük hatanın faturasını çok iyi bildiğinizden eminim ama ben bir kez daha tekrarlayayım:
Çocuk yaşlarda ortaya çıkan şeker hastalığı, genç yaşlarda geçirilen kalp krizleri, felçler, daha 40’ına varmadan yaşanan hipertansiyon atakları, sıklaşan meme, kalın bağırsak, prostat kanserleri ve tabiî ki giderek şiddetlenen diz, kalça, bel ağrıları, uyku bozuklukları, yorgunluklar ve hatta depresyon!
2020 planınıza daha çok “aktivite” koyun. Daha çok yürüyün. Daha fazla egzersiz yapmak için bahaneler bulun.
Baş ağrısı ne zaman acil bir sorundur?
Hepimizin zaman zaman başı ağrıyabilir, her baş ağrısı da ciddi bir sağlık sorununa işaret etmez. Ama yine de siz aşağıdaki durumlarda ağrınızın önemli olabileceğini unutmayın, en kısa zamanda bir sağlık merkeziyle ilişkiye geçin:
◊ Ağrıya eşlik eden ateş varsa
◊ Yakın bir zamanda kafa travması geçirilmişse
◊ Ağrı efor, aksırma, öksürme gibi bir hareketin hemen arkasından ortaya çıkmışsa
◊ Şimdiye kadar karşılaştığınız en şiddetli ve en farklı ağrıysa
◊ Ensenizde sertlik, başınızda dönme, bulantı, kusma gibi işaretler varsa
◊ Vücudunuzun belirli bir bölgesinde yanma, uyuşma, karıncalanma, daha da önemlisi güç kaybı gibi bir sorun ağrıya eşlik ediyorsa
◊ Ağrıyla birlikte konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı gibi bulgular da varsa
Yorgun musunuz?
◊ Sabahları uyanmakta ya da yataktan kalkmakta zorluk çekiyor musunuz?
◊ Kendinizi sık sık yorgun ve bitkin hissediyor musunuz?
◊ Uyandığınızda açılabilmek için 1-2 fincan kahveye ihtiyaç duyuyor musunuz?
◊ Sıkıntılı, sinirli, gergin ve endişeli biri misiniz?
◊ Unutkanlık ve konsantrasyon zorluğu gibi sorunlarınız var mı?
◊ Şekerli ve kafeinli içeceklere aşırı düşkün müsünüz?
◊ Gün içinde sık sık ruhsal dalgalanmalar gösteriyor musunuz?
◊ Ani öfke patlamaları, kızgınlık ve kontrolsüz hiddet durumları yaşıyor musunuz?
◊ Uykuya geçmekte zorlanıyor musunuz?
◊ Kafeinli içecekler ve sigara içtikten sonra baş ağrısı ya da baş dönmesi hissediyor musunuz?
Değerlendirme: Her soru 1 puan değerindedir. 5’in altındaysanız enerji düzeyinizin çok iyi olduğu söylenebilir. 5-10 arasında puan aldıysanız dikkatli olun. Eğer puanınız 10’a yakınsa tıbbi bir incelemeden geçmeyi düşünmenizde fayda var.
Bellek açan bitkiler
◊ Safran
◊ Zerdeçal
◊ Ginkgo biloba
◊ Yeşil çay
◊ Mor/siyah sebzelerin tümü
◊ Yaban mersini
Uyku getiren besinler
◊ Goji Berry (Kurt üzümü)
◊ Vişne
◊ Kivi
◊ Kabak çekirdeği
İyot nelerde var?
◊ İyotlu tuz
◊ Deniz ürünleri
◊ Deniz yosunu
◊ Çeyrek çay kaşığı toz kelp
◊ Süt ürünleri