Ne kadar et?

Et, yüksek protein gücü, demir zenginliği, kolajen yükü ve doğal yağ yapısı nedeniyle “faydalı besinler” listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ne var ki, kırmızı etin gereğinden çok tüketiminin de bir hastalık davetçisi olduğu kesin!
Mutfak bütçesinin büyükçe bir kısmını ete değil sebzeye, bakliyata ayırmak daha akılcı. Haftada iki veya üç porsiyondan fazla et yemekten kaçınmak gerek.
Araştırma sonuçları bile net ve açık olarak şunu söylüyor: Aşırı sığır eti tüketiminin kalın bağırsak ve makat kanseri ile ilişkisi var. Aynı ilişkinin meme, yumurtalık ve prostat kanserleri için de söz konusu olabileceğini gösteren işaretlerin sayısı da oldukça fazla.
Diğer taraftan doymuş yağlardan (katı) zengin, doymamış yağlardan fakir hayvansal yağların damar tıkayıcı plak oluşumunu hızlandırdığı da biliniyor.
Kırmızı etlerdeki antibiyotik, büyüme hormonu ve diğer kimyasal kalıntıların da zarar verici olabileceği düşünülüyor.
Kısacası kırmızı et tüketimini abartmamakta, kızartılmış, yanmış, füme edilmiş, kırmızı et ürünlerinden ve işlenmiş mandıra türü (sosis, salam) besinlerden kesinlikle uzak durmakta fayda var. Haftada iki veya üç kez 80-100 gram kırmızı et yeterlidir.
Hayvansal yağların hepsi zararlı mı?
Kırmızı etteki yağlar ile kuyruk ve iç yağının özellikle doymuş yağlardan zengin olduğunu unutmayın. Doymuş yağlar henüz tam olarak açıklanamayan bir mekanizma ile kolesterol üretimini artırıyor.
Özellikle kalp damar hastası olanlar, bypass geçirenler, stent ve benzeri uygulamalar yapılmış olanlarda aşırı doymuş yağ tüketimi bir tür “kolesterol ziyafeti” haline gelebiliyor.
Ben aksi ispat edilene, net ve kesin olarak ispatlanana kadar koroner arterleri plaklarla daralmış ya da tıkanmış olanların, stent ya da baypas geçmişi bulunanların LDL kolesterol seviyelerini 100-120 civarında tutmaları için hayvansal yağları dikkatli kullanmaları gerektiğine inanıyorum.
Günde bir yumurta yeter
Kanımca, normal bünyeler için her gün bir yumurta, kolesterol sorunları olanlar için gün aşırı bir yumurta sağlıklı. Daha fazlası için yani günde birden fazlası için sağlıklı demek biraz zor.
Çünkü yumurtanın içerisinde araşidonik asit isimli “inflamatuar” yani “iltihap uyandıran” muzır (!) bir madde var.
Yumurtayı nasıl yiyeceğiniz de önemli. En sağlıklı olan bizim kayısı dediğimiz yarı pişmiş halde olan haşlanmış yumurta.
Çok pişmiş yumurtada sarısı ile beyazı arasında oluşan yeşil çizgi, proteinin denature olduğunu yani yapısının bozulduğunu gösterir.
Proteini yapısal olarak bozulan yumurta ise yumurta olmaktan çıkmış demektir.
Yumurtayı yağda fazla yaktığınızda ise bu kez de toksik etki ortaya çıkar.
Makul miktarda zeytinyağı veya tereyağında fazla yakmadan pişirilmiş şekilde tüketebilirsiniz.
Balık tüketirken nelere dikkat edelim?
Balığın omega-3 üretmesi için bol bol yosun veya omega-3 zengini bir başka deniz canlısını yemesi gerekir. Bu nedenle çiftlik balıklarında omega-3 eksiğinden söz edebiliriz.
Bunun yerine temiz ve doğal ortamda büyümüş, doğal deniz ürünleri yiyerek gelişmiş yağı balıkları tercih edin.
Balık ne kadar soğuk bir suda (deniz, ırmak, göl) büyümüş ise onu soğuktan koruyan antifiriz maddesi dediğimiz omega-3 yağlarından o kadar çok üretir.
Soğuk sularda yaşamış yağlı balıklara bu yüzden öncelik verin.
Balığı una bulayıp kızartırsanız içindeki omega-3 azalır, o balık zararlı bir omega-6 ve trans yağ bombası haline gelir. Izgara veya buharda pişen balıkları tercih edin.
Konserve balıkların (ton balığı) da balık ihtiyacınızı karşılamada işe yaradığını unutmayın.
Özellikle “atıştırmalık” veya “ara öğün” tercihlerinizde protein ihtiyacınız için konserve balık olasılığını değerlendirin.
Demir rezervleriniz azalınca bakın neler oluyor?
◊ Tırnaklar düzleşip çukurlaşır, kolay kırılır.
◊ Saçlar kırılır, matlaşır, dökülür.
◊ Dil düzleşir, ağrılı hale gelir.
◊ Ağız köşelerinde çatlaklar oluşur.
◊ Yorgunluk, halsizlik başlar.
◊ Unutkanlık sık görülür.
◊ Depresyon ihtimali artar.
◊ Çarpıntı, nefes darlığı sıklaşır.
◊ Uyku kalitesi bozulur.
◊ Soluk, kuru bir cilt ortaya çıkar.
Damar yaşlandıran 10 rakam
◊ 1- Yüksek kan basıncı
- Sistolik (Büyük) > 135
- Diyasistolik (küçük) > 85
◊ 2- Geniş bel çevresi
- Erkekte >100 cm
- Kadında > 88 cm
◊ 3- Artmış insülin seviyeleri
- Açlık insülini > 5 ü
- Tokluk insülini > 25 ü
◊ 4- Yüksek kan şekeri
- Açlık şekeri > 110 mg
- Tokluk şekeri > 180 mg
◊ 5- Yüksek HbA1c > 6,2
◊ 6- Düşük HDL kolesterol
- Kadın < 50 mg
- Erkek < 45 mg
◊ 7- Yüksek LDL kolesterol > 140 mg
◊ 8- Yüksek trigliserit > 400 mg
◊ 9- Yüksek Hs-CRP > 2,5
◊ 10- Yüksek homosistein > 15 mg
Ne kadar et?
Et, yüksek protein gücü, demir zenginliği, kolajen yükü ve doğal yağ yapısı nedeniyle “faydalı besinler” listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ne var ki, kırmızı etin gereğinden çok tüketiminin de bir hastalık davetçisi olduğu kesin!
Mutfak bütçesinin büyükçe bir kısmını ete değil sebzeye, bakliyata ayırmak daha akılcı. Haftada iki veya üç porsiyondan fazla et yemekten kaçınmak gerek.
Araştırma sonuçları bile net ve açık olarak şunu söylüyor: Aşırı sığır eti tüketiminin kalın bağırsak ve makat kanseri ile ilişkisi var. Aynı ilişkinin meme, yumurtalık ve prostat kanserleri için de söz konusu olabileceğini gösteren işaretlerin sayısı da oldukça fazla.
Diğer taraftan doymuş yağlardan (katı) zengin, doymamış yağlardan fakir hayvansal yağların damar tıkayıcı plak oluşumunu hızlandırdığı da biliniyor.
Kırmızı etlerdeki antibiyotik, büyüme hormonu ve diğer kimyasal kalıntıların da zarar verici olabileceği düşünülüyor.
Kısacası kırmızı et tüketimini abartmamakta, kızartılmış, yanmış, füme edilmiş, kırmızı et ürünlerinden ve işlenmiş mandıra türü (sosis, salam) besinlerden kesinlikle uzak durmakta fayda var. Haftada iki veya üç kez 80-100 gram kırmızı et yeterlidir.
Hayvansal yağların hepsi zararlı mı?
Kırmızı etteki yağlar ile kuyruk ve iç yağının özellikle doymuş yağlardan zengin olduğunu unutmayın. Doymuş yağlar henüz tam olarak açıklanamayan bir mekanizma ile kolesterol üretimini artırıyor.
Özellikle kalp damar hastası olanlar, bypass geçirenler, stent ve benzeri uygulamalar yapılmış olanlarda aşırı doymuş yağ tüketimi bir tür “kolesterol ziyafeti” haline gelebiliyor.
Ben aksi ispat edilene, net ve kesin olarak ispatlanana kadar koroner arterleri plaklarla daralmış ya da tıkanmış olanların, stent ya da baypas geçmişi bulunanların LDL kolesterol seviyelerini 100-120 civarında tutmaları için hayvansal yağları dikkatli kullanmaları gerektiğine inanıyorum.
Günde bir yumurta yeter
Kanımca, normal bünyeler için her gün bir yumurta, kolesterol sorunları olanlar için gün aşırı bir yumurta sağlıklı. Daha fazlası için yani günde birden fazlası için sağlıklı demek biraz zor.
Çünkü yumurtanın içerisinde araşidonik asit isimli “inflamatuar” yani “iltihap uyandıran” muzır (!) bir madde var.
Yumurtayı nasıl yiyeceğiniz de önemli. En sağlıklı olan bizim kayısı dediğimiz yarı pişmiş halde olan haşlanmış yumurta.
Çok pişmiş yumurtada sarısı ile beyazı arasında oluşan yeşil çizgi, proteinin denature olduğunu yani yapısının bozulduğunu gösterir.
Proteini yapısal olarak bozulan yumurta ise yumurta olmaktan çıkmış demektir.
Yumurtayı yağda fazla yaktığınızda ise bu kez de toksik etki ortaya çıkar.
Makul miktarda zeytinyağı veya tereyağında fazla yakmadan pişirilmiş şekilde tüketebilirsiniz.
Balık tüketirken nelere dikkat edelim?
Balığın omega-3 üretmesi için bol bol yosun veya omega-3 zengini bir başka deniz canlısını yemesi gerekir. Bu nedenle çiftlik balıklarında omega-3 eksiğinden söz edebiliriz.
Bunun yerine temiz ve doğal ortamda büyümüş, doğal deniz ürünleri yiyerek gelişmiş yağı balıkları tercih edin.
Balık ne kadar soğuk bir suda (deniz, ırmak, göl) büyümüş ise onu soğuktan koruyan antifiriz maddesi dediğimiz omega-3 yağlarından o kadar çok üretir.
Soğuk sularda yaşamış yağlı balıklara bu yüzden öncelik verin.
Balığı una bulayıp kızartırsanız içindeki omega-3 azalır, o balık zararlı bir omega-6 ve trans yağ bombası haline gelir. Izgara veya buharda pişen balıkları tercih edin.
Konserve balıkların (ton balığı) da balık ihtiyacınızı karşılamada işe yaradığını unutmayın.
Özellikle “atıştırmalık” veya “ara öğün” tercihlerinizde protein ihtiyacınız için konserve balık olasılığını değerlendirin.
Demir rezervleriniz azalınca bakın neler oluyor?
◊ Tırnaklar düzleşip çukurlaşır, kolay kırılır.
◊ Saçlar kırılır, matlaşır, dökülür.
◊ Dil düzleşir, ağrılı hale gelir.
◊ Ağız köşelerinde çatlaklar oluşur.
◊ Yorgunluk, halsizlik başlar.
◊ Unutkanlık sık görülür.
◊ Depresyon ihtimali artar.
◊ Çarpıntı, nefes darlığı sıklaşır.
◊ Uyku kalitesi bozulur.
◊ Soluk, kuru bir cilt ortaya çıkar.
Damar yaşlandıran 10 rakam
◊ 1- Yüksek kan basıncı
- Sistolik (Büyük) > 135
- Diyasistolik (küçük) > 85
◊ 2- Geniş bel çevresi
- Erkekte >100 cm
- Kadında > 88 cm
◊ 3- Artmış insülin seviyeleri
- Açlık insülini > 5 ü
- Tokluk insülini > 25 ü
◊ 4- Yüksek kan şekeri
- Açlık şekeri > 110 mg
- Tokluk şekeri > 180 mg
◊ 5- Yüksek HbA1c > 6,2
◊ 6- Düşük HDL kolesterol
- Kadın < 50 mg
- Erkek < 45 mg
◊ 7- Yüksek LDL kolesterol > 140 mg
◊ 8- Yüksek trigliserit > 400 mg
◊ 9- Yüksek Hs-CRP > 2,5
◊ 10- Yüksek homosistein > 15 mg