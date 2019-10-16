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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Likopen üremeyi de destekliyor

16 Ekim 2019

İngiltere’de önemli bir üniversitenin (Sheffield Üniversitesi) yaptığı güvenilir bir çalışma kalp-damar dostu, kanser savar bir mucizenin, domatesteki likopenin sperm sayısı ve kalitesini de arttırdığını gösterdi. İsterseniz gelin önce o kırmızı mucizeyi yeniden bir hatırlayalım, sonra da “Hangi besinlerden kazanabiliriz?” sorusuna yanıt arayalım.

Likopen:

◊ Cilt yaşlanmasını geciktiriyor, cilt kanseri ile savaşıyor.

◊ Prostat, meme ve kalınbağırsak kanserine karşı da etkili bir koruma sağladığı anlaşılıyor.

◊ Kalp ve damar sistemini koruyor, oksidasyona bağlı damar yaşlanmasını geciktirip iltihabi süreçleri baskılayabiliyor.

◊ Bellek üzerinde de faydalı, olumlu etkileri var. Yaşa bağlı bellek kaybı ile mücadelede de işe yarıyor.

◊ Özellikle cilt kırışıklıklarını önleme ve ciltteki yangısal süreçleri baskılamada ciddi ölçüde işe yarayabiliyor.

KESİP SAKLAYIN

Likopen nelerde var?

◊ Domates
◊ Domates suyu
◊ Domates çorbası
◊ Domates püresi (salça)
◊ Ketçap
◊ Karpuz
◊ Pembe greyfurt
◊ Kayısı

ÖNEMLİ

Bağışıklığa zarar veren hatalar

◊ Uykusuzluk çok önemli bir faktör. Uykusuz geçen günleri ateşli hastalıkların izlediği biliniyor.

◊ Beslenme yanlışları çok etkili. Yetersiz beslenmek özellikle vitamin, mineral ve antioksidan zengini yiyeceklerden, proteinlerden uzak kalmak, yeterince kırmızı et, balık, tavuk, yoğurt, peynir ve kefir tüketmemek bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor.

◊ Özellikle demir, çinko ve selenyum gibi minerallerin, C, B ve D vitamini eksikliklerinin bağışıklık sistemini takatsiz bıraktığı biliniyor.

◊ Yoğun stres, üzüntü, endişe, çözülemeyen ruhsal sorunlar, kaygı bozuklukları da bağışıklık dengesini bozuyor.

◊ Hareketsiz bir yaşam da bağışıklığın etkili düşmanlarından. Tembel, aktiviteden uzak bir hayat tarzı, hele bir de obeziteyle birleşmişse bağışıklık sistemini güçsüz düşürüyor.

İYİ BİLGİ

Bağışıklık desteği 10 tavsiye

◊ Güneşten faydalanmaya çalışın, çünkü D vitamini güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmaz.

◊ Diyetinizde kırmızı et, bol sebze, hamsi, palamut ve lüfer gibi yağlı balıklar bulunsun.

◊ Haftada iki-üç defa bakliyat, ayda bir kez ızgara karaciğer tüketmeye çalışın.

◊ Kefir, yoğurt, ev yapımı ayran, boza, ev yapımı taze turşular güçlü bir bağışıklık için harika besinlerdir.

◊ Alışveriş listenize kırmızı, sarı dolmalık biber, domates, böğürtlen, pancar, kırmızılahana, kırmızıturp, havuç ve kavun eklemeyi unutmayın.

◊ Portakal, limon, greyfurt, mandalina, nar, yeşil sebzeler, özellikle yeşilbiber de bağışıklığı güçlendirir.

◊ Mutfağınızda zerdeçal, zencefil ve tarçına yer açın.

◊ Yemeğin içine hızla nüfuz edebilmesi için limonu küp şeklinde kesilmiş kabuğuyla birlikte koymak daha iyidir.

Çünkü bağışıklık desteği limonun kabuğunda bulunur.

◊ Koyabileceğiniz her şeye maydanoz ekleyin.

Maydanoz C Vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra, tümörlerin büyümesinde etkili olduğu düşünülen apigenin diye bir madde de içerir.

◊ Kırmızıbiber yiyin.

Biber ne kadar acıysa, bağışıklığa o kadar iyi gelir.

Sakın gidip hapını almayın, bir işe yaramaz.

NOT ALIN

Ödem azaltan 6 tavsiye

Vücudunuzdaki ödemi atmak için doğal öneriler:

◊ Bol bol su için, ne kadar çok su içerseniz vücudunuz o kadar çok su atar.

◊ Tarçın ve karanfil çayı için.

◊ Yeşil yapraklı sebzeler vücudun su tutmasını önler.

◊ Ödeme karşı en etkili yeşilliğin de maydanoz olduğu kesin.

◊ Armut ve elma yiyin ve bu meyveleri kabuklarını soymadan tüketmeye çalışın.

◊ Kendinize mısır püskülü ve kiraz sapı ile yapılmış çaylar hazırlayın.

 

 

 

 

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