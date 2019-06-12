Kime, ne zaman ve hangi kolajen?

Kolajen destekleri zamanımızın “gözde” cilt, saç, eklem destekleri. Ne var ki hem oldukça pahalılar, hem de farklı tip kolajenlerin farklı marifetleri var. İşte bu nedenle “kolajen takviyeleri satın alırken” dikkat edilmesi gereken bazı “püf noktalar” var. Bunlar ve diğer mühim ayrıntıları yeniden ve toplu halde bir defa daha hatırlamaya ne dersiniz? Yanıtınız “evet” ise buyurunuz...
Hangi kolajen?
- Kolajenin farklı tipleri var. Farklı kolajen tiplerinin de farklı dokularda farklı yoğunlukta oldukları biliniyor.
Örneğin cildin yüzde 70’ini kolajen tip 1 ve 3 oluşturuyor. Bu durumda eğer kolajeni cildinize destek için kullanacaksanız tip 1 ve 3 kolajen karışımlarını özellikle de tip 1 kolajen tercih etmeniz lazım.
- Saç ve tırnaklarınızın bütünlüğü için de kolajen lazım. Onları desteklerken de tip ve tip 3 kolajen karışımlarından istifade etmeniz en akılcı yol.
- Tendonların yani kasların kemiğe tutunduğu kiriş yapıların da yüzde 100’ü tip 1 ve 3 kolajenin karışımı. Bu nedenle tendon desteği olarak da yine tip 1 ve 3 karışımlarından istifade etmeniz en iyi olur.
- Eklemlere gelince... Burada durum biraz farklı. Eklem kıkırdaklarını oluşturan kolajenin yüzde 60’ını tip 2 kolajen oluşturuyor. Bu nedenle eklem kıkırdaklarına destek söz konusu olduğunda tip 1 ya da 3 değil, tip 3 kolajeni seçmeniz gerekiyor.
Ne kadar kolajen?
- Kullandığınız kolajenin miktarı da alacağınız sonucu etkiliyor. İdeali hidrolize, peptid kolajenleri kullanmak ve mümkünse 2-2.5 gramın üstündeki dozlardan istifade etmek. Doğal kolajen tozları veya hapları kullanırken de günde 6-10 gramlık dozlara ulaşmak olmalı.
- Yuttuğunuz kolajen takviyelerinin daha çok emilebilmesi ve en yüksek biyolojik yararlanımın sağlanabilmesi için 3000 dalton civarında moleküler ağırlığı olan düşük molekül ağırlıklı kolajenleri tercih etmeniz de doğru bir seçim. Molekül ağırlığı çok yüksek olan kolajenlerin emilimi yetersiz, faydaları da sınırlı. Bu nedenle kullanılmaları da bir anlam ifade etmiyor.
- Özetle kullandığınız kolajenin molekül ağırlığı ne kadar düşük, içindeki kolajenin ve kolajen peptidin miktarı ne kadar fazlaysa işe yarama ihtimali de o kadar fazla.
Ayrıca sizin de cilt için hangi kolajeni, eklem, kemik ya da tendonlar için hangi kolajenleri seçeceğinizi bilmeniz gerekiyor.
- Kolajen ve jelatin ya da kemik tozu yerine kolajen hidrolizatı, peptid kolajenleri tercih edin. Tekrarlayalım: Bunlarda da minimum miktar 2500 mg olmalı.
Kolajen kime ve ne zaman lazım?
- Balık kaynaklı kolajenlerin cilt, sığır kaynaklı kolajenlerin kemik ve eklemleriniz için daha değerli olduğunu da bir kenara not edin. Ama temiz bir balık kolajeni olmalı. Cıva gibi ağır metallerle kirlenmiş balıklardan elde edilenlerden uzak durulmalı. Biz bu nedenle daha dikkatli olmanızı öneriyoruz ve güvenli sığır kolajenlerini kullanıyoruz.
- Kolajene ek olarak C vitamini, hyalüronik asit içeren ürünlerden de istifade edin.
- Faydayı daha da maksimize etmek istiyorsanız takviye olarak glutatyon kürlerinden, koenzim ve alfa lipoik asit enjeksiyonlarından da yardım almayı düşünün.
- Kolajen takviyelerini genelde 30’lu yaşlardan sonra öneriyoruz. 30-50 yaş arasında yılda 2 defa 3’er aylık kürleri, 60 yaş üzerinde yılda 3 defa 3 aylık kürleri tavsiye ediyoruz.
EGZERSiZ DÜZENLi YAPILIRSA...
AZALANLAR
- Dinlenme halinde kalp hızı
- Kan damarlarının sertliği
- Kan basıncı
- İnsülin seviyeleri
- Trigliserid
- Kan şekeri
- Toplam yağ kütlesi
- Kas kaybı
- Depresyon riski
- Unutkanlık
- Düşme ihtimali azalır.
ARTANLAR
- HDL kolesterol
- Metabolizma hızı
- Kemiklerin gücü
- Kasların miktarı
- Uyku kalitesi
- Dengeleme gücü artar.
(NOT: Dr. Harvey B. Simon’dan alınmıştır.)
Kime, ne zaman ve hangi kolajen?
Kolajen destekleri zamanımızın “gözde” cilt, saç, eklem destekleri. Ne var ki hem oldukça pahalılar, hem de farklı tip kolajenlerin farklı marifetleri var. İşte bu nedenle “kolajen takviyeleri satın alırken” dikkat edilmesi gereken bazı “püf noktalar” var. Bunlar ve diğer mühim ayrıntıları yeniden ve toplu halde bir defa daha hatırlamaya ne dersiniz? Yanıtınız “evet” ise buyurunuz...
Hangi kolajen?
- Kolajenin farklı tipleri var. Farklı kolajen tiplerinin de farklı dokularda farklı yoğunlukta oldukları biliniyor.
Örneğin cildin yüzde 70’ini kolajen tip 1 ve 3 oluşturuyor. Bu durumda eğer kolajeni cildinize destek için kullanacaksanız tip 1 ve 3 kolajen karışımlarını özellikle de tip 1 kolajen tercih etmeniz lazım.
- Saç ve tırnaklarınızın bütünlüğü için de kolajen lazım. Onları desteklerken de tip ve tip 3 kolajen karışımlarından istifade etmeniz en akılcı yol.
- Tendonların yani kasların kemiğe tutunduğu kiriş yapıların da yüzde 100’ü tip 1 ve 3 kolajenin karışımı. Bu nedenle tendon desteği olarak da yine tip 1 ve 3 karışımlarından istifade etmeniz en iyi olur.
- Eklemlere gelince... Burada durum biraz farklı. Eklem kıkırdaklarını oluşturan kolajenin yüzde 60’ını tip 2 kolajen oluşturuyor. Bu nedenle eklem kıkırdaklarına destek söz konusu olduğunda tip 1 ya da 3 değil, tip 3 kolajeni seçmeniz gerekiyor.
Ne kadar kolajen?
- Kullandığınız kolajenin miktarı da alacağınız sonucu etkiliyor. İdeali hidrolize, peptid kolajenleri kullanmak ve mümkünse 2-2.5 gramın üstündeki dozlardan istifade etmek. Doğal kolajen tozları veya hapları kullanırken de günde 6-10 gramlık dozlara ulaşmak olmalı.
- Yuttuğunuz kolajen takviyelerinin daha çok emilebilmesi ve en yüksek biyolojik yararlanımın sağlanabilmesi için 3000 dalton civarında moleküler ağırlığı olan düşük molekül ağırlıklı kolajenleri tercih etmeniz de doğru bir seçim. Molekül ağırlığı çok yüksek olan kolajenlerin emilimi yetersiz, faydaları da sınırlı. Bu nedenle kullanılmaları da bir anlam ifade etmiyor.
- Özetle kullandığınız kolajenin molekül ağırlığı ne kadar düşük, içindeki kolajenin ve kolajen peptidin miktarı ne kadar fazlaysa işe yarama ihtimali de o kadar fazla.
Ayrıca sizin de cilt için hangi kolajeni, eklem, kemik ya da tendonlar için hangi kolajenleri seçeceğinizi bilmeniz gerekiyor.
- Kolajen ve jelatin ya da kemik tozu yerine kolajen hidrolizatı, peptid kolajenleri tercih edin. Tekrarlayalım: Bunlarda da minimum miktar 2500 mg olmalı.
Kolajen kime ve ne zaman lazım?
- Balık kaynaklı kolajenlerin cilt, sığır kaynaklı kolajenlerin kemik ve eklemleriniz için daha değerli olduğunu da bir kenara not edin. Ama temiz bir balık kolajeni olmalı. Cıva gibi ağır metallerle kirlenmiş balıklardan elde edilenlerden uzak durulmalı. Biz bu nedenle daha dikkatli olmanızı öneriyoruz ve güvenli sığır kolajenlerini kullanıyoruz.
- Kolajene ek olarak C vitamini, hyalüronik asit içeren ürünlerden de istifade edin.
- Faydayı daha da maksimize etmek istiyorsanız takviye olarak glutatyon kürlerinden, koenzim ve alfa lipoik asit enjeksiyonlarından da yardım almayı düşünün.
- Kolajen takviyelerini genelde 30’lu yaşlardan sonra öneriyoruz. 30-50 yaş arasında yılda 2 defa 3’er aylık kürleri, 60 yaş üzerinde yılda 3 defa 3 aylık kürleri tavsiye ediyoruz.
EGZERSiZ DÜZENLi YAPILIRSA...
AZALANLAR
- Dinlenme halinde kalp hızı
- Kan damarlarının sertliği
- Kan basıncı
- İnsülin seviyeleri
- Trigliserid
- Kan şekeri
- Toplam yağ kütlesi
- Kas kaybı
- Depresyon riski
- Unutkanlık
- Düşme ihtimali azalır.
ARTANLAR
- HDL kolesterol
- Metabolizma hızı
- Kemiklerin gücü
- Kasların miktarı
- Uyku kalitesi
- Dengeleme gücü artar.
(NOT: Dr. Harvey B. Simon’dan alınmıştır.)